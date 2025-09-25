A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Ősszel sem maradunk izgalom nélkül: ezek a filmek és sorozatok érkeznek októberben a SkyShowtime-ra
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban, és már azt is tudjuk, hogy pontosan mik érkeznek októberben, ami a halloweenhez passzolva több horrorfilmet is hoz az előfizetőknek. Köztük lesz például a 2025-ös A szívszemű (eredeti címén Heart Eyes), ami egyfajta romantikával és komédiával átszőtt slasher, főszerepben egy szó szerint szívszemű gyilkossal, aki a szerelmesekre vadászik.
Sőt, több horrorfilm már streamelhető, így elérhetjük a kínálatban az eredeti, 1996-os Sikolyt, a 2019-es Kedvencek temetőjét, a Boldog halálnapot!, valamint A kört is. Októberben pedig az alábbiak érkeznek még.
Filmek:
- 10. 01. - Tűnj el!
- 10. 01. - Paranormal Activity: Next of Kin
- 10. 06. - A szerelem fáj
- 10. 16. - Novokain
- 10. 17. - A szívszemű
Sorozatokból sem lesz hiány a hónapban, több friss széria premierjére kerül sor, bemutatkozik például a Nails, ami négy, különböző társadalmi hátterű nő történetét mutatja be, akik cinkostársakként néznek szembe a modern világ elvárásaival. Aztán visszatér a negyedik évaddal Jeremy Renner sorozata is, a Mayor of Kingstown, aminek kétrészes premierjét hetente követik az új epizódok. Az alábbiak mellett pedig folytatódnak a SkyShowtime olyan sikersorozatai, mint az Atomic, a Dexter: Feltámadás, a Tulsa King és a Briliáns elmék Los Angelesben. Nézzük az újdonságokat.
Sorozatok:
- 10. 04. - Mancs őrjárat (11. évad, összes epizód)
- 10. 06. - Nails (1. évad, három epizód)
- 10. 16 - The Cop: A New Chapter (1. évad, két epizód)
- 10. 18. - Devil in Disguise: John Wayne Gacy (1. évad, három epizód)
- 10. 27. - NCIS: Tony és Ziva (1. évad, három epizód)
- 10. 30. - Mayor of Kingstown (4. évad, két epizód)
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/38. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
