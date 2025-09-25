2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Woman using tablet pc, watching a movie late in the evening.
Szórakozás

Ősszel sem maradunk izgalom nélkül: ezek a filmek és sorozatok érkeznek októberben a SkyShowtime-ra

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 21:29

Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban, és már azt is tudjuk, hogy pontosan mik érkeznek októberben, ami a halloweenhez passzolva több horrorfilmet is hoz az előfizetőknek. Köztük lesz például a 2025-ös A szívszemű (eredeti címén Heart Eyes), ami egyfajta romantikával és komédiával átszőtt slasher, főszerepben egy szó szerint szívszemű gyilkossal, aki a szerelmesekre vadászik.

Sőt, több horrorfilm már streamelhető, így elérhetjük a kínálatban az eredeti, 1996-os Sikolyt, a 2019-es Kedvencek temetőjét, a Boldog halálnapot!, valamint A kört is. Októberben pedig az alábbiak érkeznek még.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Filmek:

  • 10. 01. - Tűnj el!
  • 10. 01. - Paranormal Activity: Next of Kin
  • 10. 06. - A szerelem fáj
  • 10. 16. - Novokain
  • 10. 17. - A szívszemű

Sorozatokból sem lesz hiány a hónapban, több friss széria premierjére kerül sor, bemutatkozik például a Nails, ami négy, különböző társadalmi hátterű nő történetét mutatja be, akik cinkostársakként néznek szembe a modern világ elvárásaival. Aztán visszatér a negyedik évaddal Jeremy Renner sorozata is, a Mayor of Kingstown, aminek kétrészes premierjét hetente követik az új epizódok. Az alábbiak mellett pedig folytatódnak a SkyShowtime olyan sikersorozatai, mint az Atomic, a Dexter: Feltámadás, a Tulsa King és a Briliáns elmék Los Angelesben. Nézzük az újdonságokat.

Sorozatok:

  • 10. 04. - Mancs őrjárat (11. évad, összes epizód)
  • 10. 06. - Nails (1. évad, három epizód)
  • 10. 16 - The Cop: A New Chapter (1. évad, két epizód)
  • 10. 18. - Devil in Disguise: John Wayne Gacy (1. évad, három epizód)
  • 10. 27. - NCIS: Tony és Ziva (1. évad, három epizód)
  • 10. 30. - Mayor of Kingstown (4. évad, két epizód)
Címlapkép: Getty Images
#október #film #sorozat #szórakozás #streaming #skyshowtime

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 38. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 38. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
22:05
21:47
21:29
21:16
21:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
3
4 hete
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
5
1 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszerű (clean) inkasszó
Olyan beszedési megbízás, melynél a fizetési okmányok mellé a megbízó nem mellékeli a kereskedelmi okmányokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 21:01
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 20:16
Már nem a Tesla az elektromos autók királya Európában: csúnyán lenyomták a kínaiak Elon Muskot
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 20:31
Nem akármilyen időjárás jön hétvégén: itt a friss előrejelzés