Ősszel sem maradunk izgalom nélkül: ezek a filmek és sorozatok érkeznek októberben a SkyShowtime-ra

Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban, és már azt is tudjuk, hogy pontosan mik érkeznek októberben, ami a halloweenhez passzolva több horrorfilmet is hoz az előfizetőknek. Köztük lesz például a 2025-ös A szívszemű (eredeti címén Heart Eyes), ami egyfajta romantikával és komédiával átszőtt slasher, főszerepben egy szó szerint szívszemű gyilkossal, aki a szerelmesekre vadászik.

Sőt, több horrorfilm már streamelhető, így elérhetjük a kínálatban az eredeti, 1996-os Sikolyt, a 2019-es Kedvencek temetőjét, a Boldog halálnapot!, valamint A kört is. Októberben pedig az alábbiak érkeznek még.

Filmek:

10. 01. - Tűnj el!

10. 01. - Paranormal Activity: Next of Kin

10. 06. - A szerelem fáj

10. 16. - Novokain

10. 17. - A szívszemű

Sorozatokból sem lesz hiány a hónapban, több friss széria premierjére kerül sor, bemutatkozik például a Nails, ami négy, különböző társadalmi hátterű nő történetét mutatja be, akik cinkostársakként néznek szembe a modern világ elvárásaival. Aztán visszatér a negyedik évaddal Jeremy Renner sorozata is, a Mayor of Kingstown, aminek kétrészes premierjét hetente követik az új epizódok. Az alábbiak mellett pedig folytatódnak a SkyShowtime olyan sikersorozatai, mint az Atomic, a Dexter: Feltámadás, a Tulsa King és a Briliáns elmék Los Angelesben. Nézzük az újdonságokat.

Sorozatok: