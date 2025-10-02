2025. október 2. csütörtök Petra
Calgary, Alberta. Kanada 2019. december 5.: Egy személy egy Apple TV távirányítót tart a kezében az új Disney+ alkalmazással egy Vizio TV-n. A Disney+ videostreaming szolgáltatás kizárólag a Star Wars: Jedi Template Challenge című film
Szórakozás

Ledobja az őszi bombát a tévés piacra a Disney+: ezeket nézheted októberben

Pénzcentrum
2025. október 2. 20:01

Halloweeni hangulat, izgalmas kalandok és egy csipetnyi borzongás – számos különböző tartalommal vár az októberi Disney+ kínálata! Szurkolj kedvenc csapatodnak az UEFA Női Bajnokok Ligája (UEFA Women’s Champions League) közvetítésein, de ha inkább egy drámát néznél, akkor „A Hőlégballonos” (The Balloonist) filmet ajánlja a streamingplatform. A krimit kedvelők számára érkezik a „Megfőzni a medvét” (To Cook a Bear) svéd, saját gyártású sorozat. Az anime rajongókat a Star Wars: Vision Volume 3. (Star Wars: Vision Volume 3.) antológiasorozat várja. Ha pedig valami szatirikusra vágysz, ne hagyd ki a „Family Guy: A Little Fright Music” (Family Guy: A Little Fright Music) epizódját!

Október 7-én tér vissza a Disney Pluson az „UEFA Női Bajnokok Ligája” (UEFA Women’s Champions League), a szezon első két fordulójában összesen 18 mérkőzéssel (október 7–8. és 15–16. között), ahol Európa élcsapatai ismét a legnagyobb színpadon mérik össze erejüket. A pályán ott lesz többek között az Arsenal, a Lyon, a Barcelona, a Bayern München, a Wolfsburg, a Paris Saint-Germain, a Chelsea, a Real Madrid, a Roma, a Juventus és a Manchester United is. Kövesd élőben az összes mérkőzést, és nézd meg, hogyan indul útjára Európa legjobbjainak újabb menetelése a Bajnokok Ligája trófeáért!

Október 3.: A HŐLÉGBALLONOS

Gaby élete váratlanul a feje tetejére áll, amikor egy arrogáns hőlégballonos a szülőktől örökölt baromfikkal teli tyúkólján landol. A baleset felszínre hozza a régi családi konfliktusokat, és Gaby kénytelen szembenézni saját problémás múltjával és a gőgös ballonossal is. Vajon sikerül helyrehoznia a múlt hibáit, és jobb jövőt teremtenie magának és hétéves kisfiának?

Október 15.: MURDAUGH: HALÁL A CSALÁDBAN

Dél-Karolina egyik legbefolyásosabb jogászcsaládjaként Maggie és Alex fényűző, kiváltságokkal teli életet élnek. Ám amikor fiuk, Paul halálos kimenetelű hajóbalesetbe keveredik, olyan próbatétellel kell szembenézniük, amilyenben még soha nem volt részük. Ahogy egyre több részlet derül ki és újabb bonyodalmak látnak napvilágot, a család több rejtélyes halálesethez fűződő kapcsolatai olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek alapjaiban rengethetik meg mindazt, amit Maggie és Alex eddig biztosnak hitt. A történet alapjául a népszerű Murdaugh Murders Podcast szolgált. Angol nyelvű előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=84W7ubF1SW4

Október 15.: MEGFŐZNI EGY MEDVÉT

1852-ben, Észak-Svédországban egy új lelkész és családja érkezik Kengisbe – egy faluba, amelyet káosz, rendetlenség, alkoholizmus és züllöttség ural. A lelkész javítani akar a közösség helyzetén, de a falubeliek többsége ellenzi a változást. Amikor brutális gyilkosságsorozat rázza meg a falut, a lelkész és nevelt számi fia, Jussi nyomozni kezdenek – csakhogy a falu hatalmi elitje mindent megtesz, hogy hátráltassa őket. A feszültség fokozódik, az események próbára teszik az emberek hűségét, és a lelkész kénytelen megvédeni családját, miközben egy ádáz gyilkost üldöz.
