Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre

A magyar mobilpiac 2025-ben egyszerre mutatott stabilitást és lassú átrendeződést: miközben a szolgáltatóknál nőtt a készülékeladás és tovább erősödött az 5G szerepe, a használt mobilok piaca is tartotta pozícióját, sőt a nosztalgikus, ritka darabok iránt kifejezetten élénk érdeklődés alakult ki. A Pénzcentrum körképe a Vatera, a Yettel, a Magyar Telekom és a One Magyarország tapasztalatai alapján mutatja be, hogyan alakult az idei év a mobiltelefonok piacán, és milyen irányok rajzolódnak ki 2026-ra.

A mobiltelefon ma már nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a mindennapok egyik legfontosabb digitális társa: fényképezőgép, munkaeszköz, szórakoztató központ és személyes adataink őrzője egyszerre. Nem véletlen, hogy a mobilpiac alakulása érzékenyen reagál a gazdasági környezet változásaira, a technológiai fejlesztésekre és a fogyasztói szokások átalakulására is.

A 2025-ös év ebből a szempontból különösen érdekes képet mutat: miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.

A szolgáltatóknál nőtt a készülékeladás és tovább erősödött az 5G szerepe, a használt mobilok piaca is tartotta pozícióját, sőt a nosztalgikus, ritka darabok iránt kifejezetten élénk érdeklődés alakult ki. A Pénzcentrum körképe a Vatera, a Yettel, a Magyar Telekom és a One Magyarország tapasztalatai alapján mutatja be, hogyan alakult az idei év a mobiltelefonok piacán, és milyen irányok rajzolódnak ki 2026-ra.

Stabil forgalom a használt mobilok piacán

A Vatera tapasztalatai szerint 2025-ben is stabil maradt a használt mobiltelefonok forgalma.

A legtöbb készülék továbbra is az év elején talál gazdára, ami jól illeszkedik a karácsonyi időszak utáni mintázathoz: sok felhasználó ilyenkor tölti fel eladásra a frissen lecserélt, korábban használt készülékét.

- árulták el a kérdésünkre.

Az adatok alapján a Vaterán eladott mobiltelefonok átlagára 13,14 ezer forint körül alakult. Ez arra utal, hogy a platformon nem elsősorban a modern okostelefonok dominálnak, hanem egyrészt a hagyományos, nem okos készülékek, másrészt azok a régebbi csúcsmobilok, amelyek ma már gyűjtői értéket képviselnek. Sok vásárló olyan modelleket keres, amelyeket a kétezres évek elején még nem engedhetett meg magának.

Fix ár vagy licit? Így kelnek el a telefonok a Vaterán

A használt mobiltelefonok értékesítési módjában is jól kirajzolódik a szezonális hatás. Decemberben és januárban az eladások 70,75 százaléka fix áras konstrukcióban valósul meg, míg az év többi részében kiegyenlítettebb a kép: a fix áras hirdetések aránya jellemzően 50,60 százalék körül mozog.

Ez azt mutatja, hogy az év eleji időszakban az eladók gyorsabban szeretnének túladni feleslegessé vált készülékeiken, míg az év más szakaszaiban nagyobb teret kap a licites értékesítés is.

Nosztalgia és ritkaságok: meglepő árak a régi telefonoknál

A régi és különleges készülékek iránti érdeklődés a mobilpiacon is egyre látványosabb. A Vaterán nem az okostelefonok döntötték meg az árrekordokat, hanem a retró és vintage darabok.

Közel százezer forintot fizettek például egy tengerészeti célra tervezett, nagyméretű korabeli rádiótelefonért. Egy 1920-as évekből származó vintage Ericsson tárcsás telefon 77 ezer forint körüli összegért talált gazdára, míg a hetvenes,nyolcvanas évek műanyagházas kézi készülékei is több tízezer forintot érhetnek, ha jó állapotban maradtak fenn.

A nosztalgia iránti keresletet jól mutatja az is, hogy egy vásárló mindössze 20 ezer forintért megvásárolt egy magyar gyártású, BRG vezetékes telefonközpontot, amely ma már inkább technikatörténeti érdekességnek számít.

Felújítot telefonok: az iPhone-okat keresik a legjobban a Rejoy-nál

A használt telefonok felújításában és továbbértékesítésében utazó Rejoy.hu nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a pandémia alatt vásárolt okostelefonok mostanra váltak csereéretté, és a magyar vásárlók meglepő módon nemcsak a legolcsóbb, hanem a csúcskategóriás, felújított iPhone-okat is keresik.

A legnépszerűbb a 13-as széria, de a vásárlók egyre inkább érdeklődnek az iPhone 15-ös és 16-os modellek felújított példányai iránt is, hiszen ezek ára jelentősen alacsonyabb, mint az új készülékeké.

Növekvő készülékeladás és az 5G térnyerése a szolgáltatóknál

A szolgáltatók oldaláról nézve 2025 egyértelműen növekedést hozott. A One Magyarország szerint az idei évben minden általuk forgalmazott termékkategóriában nőtt az értékesítés, így a mobilkészülékek eladásában is bővülést tapasztaltak, volumenben és értékben egyaránt. A vállalat 2026-ra is hasonló, növekvő trendet prognosztizál.

A tarifapiacon a korlátlan beszéd- és adatcsomagok térnyerése változatlanul töretlen volt 2025-ben, ez a szegmens adta az új ügyfélszerzések jelentős részét. Azt látjuk, hogy azon ügyfeleink körében, akiknek ilyen, korlátlan beszédet és adatot tartalmazó díjcsomagja van, folyamatosan növekszik az adatigény.

- hangsúlyozta a telekommunikációs cég.

A Yettel is megerősítette, hogy az 5G volt a legmeghatározóbb piacot mozgató technológiai szempont a 2025-ös évben.

Az ő adataik alapján továbbá a magyar mobilkészülék-piac 2024-ben összességében stabil maradt, sőt enyhe növekedést is mutatott, és szerintük ez a trend 2025-ben is folytatódhat. A szolgáltató becslése szerint az év végére mintegy 5 százalékos bővülés várható a készülékértékesítésben az előző évhez képest.

A Magyar Telekom tapasztalatai alapján az operátori értékesítés enyhén nőtt 2025-ben a független piaci eladásokhoz képest, miközben a mobilkészülékek átlagára csökkent. Az iOS és Android készülékek értékesítési aránya nem változott érdemben az előző évekhez képest.

Az ár-érték arány előretörése

A szolgáltatók egybehangzó tapasztalata szerint 2025-ben egyértelműen az ár-érték arány került előtérbe.

A Yettel szerint ugyan az év még nem zárult le, és a legerősebb értékesítési időszak csak ezután következik, az eddigi adatok alapján már jól látható egy markáns eltolódás az árkategóriák között. A legdrágább, high-end készülékek iránti kereslet csökkent, miközben a vásárlók érdeklődése leginkább a középkategória és az alsó prémium szegmens között oszlik meg.

Ezzel párhuzamosan a belépőszintű készülékek iránti igény is visszaesett. Ennek egyik oka strukturális: míg korábban a nettó 100 euró alatti beszerzési árú modellek még tömegesen voltak jelen a piacon, mára ezekből már csak korlátozott kínálat érhető el. A vásárlók egyre inkább hajlandók valamivel többet költeni egy időtállóbb készülékre.

A One Magyarország adatai alapján a 150-200 ezer forintos árkategória volt a legdinamikusabban növekvő szegmens, miközben a korábban népszerű, 400 ezer forint feletti csúcskategória iránt mérséklődött a kereslet.

A Magyar Telekomnál a középkategóriás készülékek iránti kereslet növekedését látták, míg a belépő- és prémiumkategóriában nem történt jelentős elmozdulás.

Ugyanakkor egy rétegpiacon, elsősorban a nagy kijelzőméret miatt, nőtt az érdeklődés az összecsukható és összehajtható mobiltelefonok iránt. Ráadásul 2026-ra további élénkülést várunk ebben a szegmensben.

- hívták fel rá a figyelmet.

Részletfizetés, hűség és csereprogramok

A részletfizetés szerepe továbbra is meghatározó a hazai mobilpiacon. A One Magyarország szerint az ügyfelek körülbelül 70 százaléka vásárol részletre mobilkészüléket, ami évek óta stabil arányt mutat. A készülékeladások döntő többsége hűségidős szerződéshez kapcsolódik: az eladások 98 százaléka ilyen konstrukcióban történik.

A Yettel és a Magyar Telekom szerint lényegi változás nem történt a részletfizetés arányának területén. A magyarok többsége még mindig ilyen módon vásárol magának új telefont.

A készülékbeszámítási és csereprogramok megítélése ugyanakkor eltérő.

Azt tapasztaljuk, hogy a beszámítási vagy csereprogramok nem annyira népszerűek az ügyfelek körében. Általában az ügyfelek többsége inkább saját maga intézi régi mobilkészülékeinek értékesítését, vagy megtartja őket tartaléknak, illetve családon belüli használatra.

- errő a One-nál beszéltek a Pénzcentrum kérdésére.

A Magyar Telekom és a Yettel ezzel szemben arról számolt be, hogy a csereprogramok egyre ismertebbek az ügyfelek körében.

Támogatjuk ügyfeleink régi készülékeinek lecserélését (2G-4G csereprogram), de arra is lehetőségük van ügyfeleinknek, hogy a Recommerce-szel közösen működtetett online platformunkon egyszerűen, gyorsan és megbízható környezetben értékesítsék régi, lecserélni szánt mobiljaikat, tabletjeiket vagy akár játékkonzoljaikat. Emellett bárki leadhatja értékesítésre már nem alkalmas régi, felesleges mobiltelefonját az ország összes Telekom üzletében, és együttműködő partnerünk, a Jane Goodall Intézet, Passzold vissza, Tesó! programjának gyűjtőhelyein. Ezek a készülékek újrahasznosításra kerülnek, és nyersanyag formájában kerülnek vissza a körforgásba.

- ecsetelték a Telekomnál.

A Yettel pedig szintén kétféle megoldást kínál ügyfeleinek.

Az egyik, régóta működő konstrukció keretében egész évben vissza lehet hozni bármilyen régi, akár nem működő készüléket is, amelyért kampánytól függően 15–30 ezer forintos fix kedvezményt adunk az új telefon árából.

- mondta a telekommunikációs vállalat, majd hozzátette: ez a megoldás szorosan kapcsolódik a Yettel környezetvédelmi és ESG-stratégiájához, és évek óta népszerű az ügyfelek körében.

A cég továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy van egy újabb lehetőség is, mégpedig az online készülékbeszámítás, amely során a felhasználók piaci áron értékesíthetik meglévő telefonjukat, miközben további 30 ezer forint kedvezményt kapnak az új készülék vásárlásakor.

Ez az igény 2024-ben fogalmazódott meg markánsabban, az idei évben pedig már jól látható a növekvő érdeklődés, ezért a Yettel a jövőben az üzlethálózatban is tervezi a program bevezetését.

Milyen gyakran cserélünk telefont?

Ebben a kérdésben évek óta nem tapasztalható érdemi változás.

A One szerint a felhasználók átlagosan 3-3,5 évente cserélik le mobilkészüléküket, míg a Magyar Telekom kutatási adatai alapján a hazai felnőtt lakosság által használt mobilok átlagos életkora 2,8 év. A Yettel is körülbelül ez utóbbi sávba sorolja a telefoncserék ciklusát.

A szolgálatók szerint a felhasználók általában akkor váltanak új készülékre, ha valódi hozzáadott értéket látnak benne, vagy ha a régi telefon már nem működik megfelelően.

Akkumulátor, kamera, memória

A One elmondta: a vásárlási döntéseknél továbbra is egyértelműen az ár a legfontosabb szempont, ezt követi a készülék feltöltés utáni üzemideje, majd a kamera minősége. A Yettel szerint is a legelső szempont a készülékre szánt keret.

Ennél a szempontnál felméréseink alapján az ügyfelek azt figyelik, hogy mekkora havi összeget költenek majd (tehát tarifa havidíj + készüléktörlesztő) a hűségidő alatt. Sok esetben a készülék márkája is meghatározó; azt látjuk, hogy egyre többen hűségesek a korábban használt márkájú készülékükhöz.

- magyarázták a Yettelnél.

A Magyar Telekom tapasztalatai alapján a legtöbben akkor vesznek új telefont, ha az előző már nem működik megfelelően, különösen akkor, ha váratlan meghibásodás történik:

A kiválasztásnál az akkumulátor kapacitása, a kamera funkciók és a memória mérete számít a leginkább. Bár az AI-funkciók egyre több készülékben jelennek meg, ezek szerepe a döntésekben 2025-ben még másodlagos volt

A 2025-ös év tehát a magyar mobilpiacon nem a radikális fordulatokról szólt, hanem a fokozatos átrendeződésről. A vásárlók árérzékenyebbek lettek, előtérbe került az ár-érték arány, miközben az 5G, a nagyobb tárhely és a megbízható üzemidő továbbra is kulcsszerepet játszik.

A használt és nosztalgikus készülékek piaca stabil maradt, a szolgáltatók pedig növekvő keresletre számítanak 2026-ban is.