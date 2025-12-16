2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boldog pár vásárlás online karácsonyi ajándékok hitelkártyával
Vásárlás

Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre

Borbándi Dániel
2025. december 16. 16:02

A magyar mobilpiac 2025-ben egyszerre mutatott stabilitást és lassú átrendeződést: miközben a szolgáltatóknál nőtt a készülékeladás és tovább erősödött az 5G szerepe, a használt mobilok piaca is tartotta pozícióját, sőt a nosztalgikus, ritka darabok iránt kifejezetten élénk érdeklődés alakult ki. A Pénzcentrum körképe a Vatera, a Yettel, a Magyar Telekom és a One Magyarország tapasztalatai alapján mutatja be, hogyan alakult az idei év a mobiltelefonok piacán, és milyen irányok rajzolódnak ki 2026-ra.

A mobiltelefon ma már nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a mindennapok egyik legfontosabb digitális társa: fényképezőgép, munkaeszköz, szórakoztató központ és személyes adataink őrzője egyszerre. Nem véletlen, hogy a mobilpiac alakulása érzékenyen reagál a gazdasági környezet változásaira, a technológiai fejlesztésekre és a fogyasztói szokások átalakulására is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2025-ös év ebből a szempontból különösen érdekes képet mutat: miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.

A szolgáltatóknál nőtt a készülékeladás és tovább erősödött az 5G szerepe, a használt mobilok piaca is tartotta pozícióját, sőt a nosztalgikus, ritka darabok iránt kifejezetten élénk érdeklődés alakult ki. A Pénzcentrum körképe a Vatera, a Yettel, a Magyar Telekom és a One Magyarország tapasztalatai alapján mutatja be, hogyan alakult az idei év a mobiltelefonok piacán, és milyen irányok rajzolódnak ki 2026-ra.

Stabil forgalom a használt mobilok piacán

A Vatera tapasztalatai szerint 2025-ben is stabil maradt a használt mobiltelefonok forgalma.

A legtöbb készülék továbbra is az év elején talál gazdára, ami jól illeszkedik a karácsonyi időszak utáni mintázathoz: sok felhasználó ilyenkor tölti fel eladásra a frissen lecserélt, korábban használt készülékét.

- árulták el a kérdésünkre.

Az adatok alapján a Vaterán eladott mobiltelefonok átlagára 13,14 ezer forint körül alakult. Ez arra utal, hogy a platformon nem elsősorban a modern okostelefonok dominálnak, hanem egyrészt a hagyományos, nem okos készülékek, másrészt azok a régebbi csúcsmobilok, amelyek ma már gyűjtői értéket képviselnek. Sok vásárló olyan modelleket keres, amelyeket a kétezres évek elején még nem engedhetett meg magának.

Fix ár vagy licit? Így kelnek el a telefonok a Vaterán

A használt mobiltelefonok értékesítési módjában is jól kirajzolódik a szezonális hatás. Decemberben és januárban az eladások 70,75 százaléka fix áras konstrukcióban valósul meg, míg az év többi részében kiegyenlítettebb a kép: a fix áras hirdetések aránya jellemzően 50,60 százalék körül mozog.

Ez azt mutatja, hogy az év eleji időszakban az eladók gyorsabban szeretnének túladni feleslegessé vált készülékeiken, míg az év más szakaszaiban nagyobb teret kap a licites értékesítés is.

Nosztalgia és ritkaságok: meglepő árak a régi telefonoknál

A régi és különleges készülékek iránti érdeklődés a mobilpiacon is egyre látványosabb. A Vaterán nem az okostelefonok döntötték meg az árrekordokat, hanem a retró és vintage darabok.

Közel százezer forintot fizettek például egy tengerészeti célra tervezett, nagyméretű korabeli rádiótelefonért. Egy 1920-as évekből származó vintage Ericsson tárcsás telefon 77 ezer forint körüli összegért talált gazdára, míg a hetvenes,nyolcvanas évek műanyagházas kézi készülékei is több tízezer forintot érhetnek, ha jó állapotban maradtak fenn.

A nosztalgia iránti keresletet jól mutatja az is, hogy egy vásárló mindössze 20 ezer forintért megvásárolt egy magyar gyártású, BRG vezetékes telefonközpontot, amely ma már inkább technikatörténeti érdekességnek számít.

Bármelyik magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a régi telefonok: több százezer forintot is érhetnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Bármelyik magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a régi telefonok: több százezer forintot is érhetnek
A régi mobiltelefonok és tárcsás vezetékes készülékek is egyre keresettebbek manapság: a legtöbben nosztalgiából vagy a digitális detox miatt választják őket.

Felújítot telefonok: az iPhone-okat keresik a legjobban a Rejoy-nál

A használt telefonok felújításában és továbbértékesítésében utazó Rejoy.hu nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a pandémia alatt vásárolt okostelefonok mostanra váltak csereéretté, és a magyar vásárlók meglepő módon nemcsak a legolcsóbb, hanem a csúcskategóriás, felújított iPhone-okat is keresik.

A legnépszerűbb a 13-as széria, de a vásárlók egyre inkább érdeklődnek az iPhone 15-ös és 16-os modellek felújított példányai iránt is, hiszen ezek ára jelentősen alacsonyabb, mint az új készülékeké. 

Növekvő készülékeladás és az 5G térnyerése a szolgáltatóknál

A szolgáltatók oldaláról nézve 2025 egyértelműen növekedést hozott. A One Magyarország szerint az idei évben minden általuk forgalmazott termékkategóriában nőtt az értékesítés, így a mobilkészülékek eladásában is bővülést tapasztaltak, volumenben és értékben egyaránt. A vállalat 2026-ra is hasonló, növekvő trendet prognosztizál.

A tarifapiacon a korlátlan beszéd- és adatcsomagok térnyerése változatlanul töretlen volt 2025-ben, ez a szegmens adta az új ügyfélszerzések jelentős részét. Azt látjuk, hogy azon ügyfeleink körében, akiknek ilyen, korlátlan beszédet és adatot tartalmazó díjcsomagja van, folyamatosan növekszik az adatigény.

- hangsúlyozta a telekommunikációs cég.

A Yettel is megerősítette, hogy az 5G volt a legmeghatározóbb piacot mozgató technológiai szempont a 2025-ös évben.

Az ő adataik alapján továbbá a magyar mobilkészülék-piac 2024-ben összességében stabil maradt, sőt enyhe növekedést is mutatott, és szerintük ez a trend 2025-ben is folytatódhat. A szolgáltató becslése szerint az év végére mintegy 5 százalékos bővülés várható a készülékértékesítésben az előző évhez képest.

A Magyar Telekom tapasztalatai alapján az operátori értékesítés enyhén nőtt 2025-ben a független piaci eladásokhoz képest, miközben a mobilkészülékek átlagára csökkent. Az iOS és Android készülékek értékesítési aránya nem változott érdemben az előző évekhez képest.

Az ár-érték arány előretörése

A szolgáltatók egybehangzó tapasztalata szerint 2025-ben egyértelműen az ár-érték arány került előtérbe.

A Yettel szerint ugyan az év még nem zárult le, és a legerősebb értékesítési időszak csak ezután következik, az eddigi adatok alapján már jól látható egy markáns eltolódás az árkategóriák között. A legdrágább, high-end készülékek iránti kereslet csökkent, miközben a vásárlók érdeklődése leginkább a középkategória és az alsó prémium szegmens között oszlik meg.

Ezzel párhuzamosan a belépőszintű készülékek iránti igény is visszaesett. Ennek egyik oka strukturális: míg korábban a nettó 100 euró alatti beszerzési árú modellek még tömegesen voltak jelen a piacon, mára ezekből már csak korlátozott kínálat érhető el. A vásárlók egyre inkább hajlandók valamivel többet költeni egy időtállóbb készülékre.

A One Magyarország adatai alapján a 150-200 ezer forintos árkategória volt a legdinamikusabban növekvő szegmens, miközben a korábban népszerű, 400 ezer forint feletti csúcskategória iránt mérséklődött a kereslet.

A Magyar Telekomnál a középkategóriás készülékek iránti kereslet növekedését látták, míg a belépő- és prémiumkategóriában nem történt jelentős elmozdulás.

Ugyanakkor egy rétegpiacon, elsősorban a nagy kijelzőméret miatt, nőtt az érdeklődés az összecsukható és összehajtható mobiltelefonok iránt. Ráadásul 2026-ra további élénkülést várunk ebben a szegmensben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

- hívták fel rá a figyelmet.

Részletfizetés, hűség és csereprogramok

A részletfizetés szerepe továbbra is meghatározó a hazai mobilpiacon. A One Magyarország szerint az ügyfelek körülbelül 70 százaléka vásárol részletre mobilkészüléket, ami évek óta stabil arányt mutat. A készülékeladások döntő többsége hűségidős szerződéshez kapcsolódik: az eladások 98 százaléka ilyen konstrukcióban történik. 

A Yettel és a Magyar Telekom szerint lényegi változás nem történt a részletfizetés arányának területén. A magyarok többsége még mindig ilyen módon vásárol magának új telefont.

A készülékbeszámítási és csereprogramok megítélése ugyanakkor eltérő. 

Azt tapasztaljuk, hogy a beszámítási vagy csereprogramok nem annyira népszerűek az ügyfelek körében. Általában az ügyfelek többsége inkább saját maga intézi régi mobilkészülékeinek értékesítését, vagy megtartja őket tartaléknak, illetve családon belüli használatra.

- errő a One-nál beszéltek a Pénzcentrum kérdésére.

A Magyar Telekom és a Yettel ezzel szemben arról számolt be, hogy a csereprogramok egyre ismertebbek az ügyfelek körében.

Támogatjuk ügyfeleink régi készülékeinek lecserélését (2G-4G csereprogram), de arra is lehetőségük van ügyfeleinknek, hogy a Recommerce-szel közösen működtetett online platformunkon egyszerűen, gyorsan és megbízható környezetben értékesítsék régi, lecserélni szánt mobiljaikat, tabletjeiket vagy akár játékkonzoljaikat. Emellett bárki leadhatja értékesítésre már nem alkalmas régi, felesleges mobiltelefonját az ország összes Telekom üzletében, és együttműködő partnerünk, a Jane Goodall Intézet, Passzold vissza, Tesó! programjának gyűjtőhelyein. Ezek a készülékek újrahasznosításra kerülnek, és nyersanyag formájában kerülnek vissza a körforgásba.

- ecsetelték a Telekomnál.

A Yettel pedig szintén kétféle megoldást kínál ügyfeleinek.

Az egyik, régóta működő konstrukció keretében egész évben vissza lehet hozni bármilyen régi, akár nem működő készüléket is, amelyért kampánytól függően 15–30 ezer forintos fix kedvezményt adunk az új telefon árából.

- mondta a telekommunikációs vállalat, majd hozzátette: ez a megoldás szorosan kapcsolódik a Yettel környezetvédelmi és ESG-stratégiájához, és évek óta népszerű az ügyfelek körében.

A cég továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy van egy újabb lehetőség is, mégpedig az online készülékbeszámítás, amely során a felhasználók piaci áron értékesíthetik meglévő telefonjukat, miközben további 30 ezer forint kedvezményt kapnak az új készülék vásárlásakor.

Ez az igény 2024-ben fogalmazódott meg markánsabban, az idei évben pedig már jól látható a növekvő érdeklődés, ezért a Yettel a jövőben az üzlethálózatban is tervezi a program bevezetését.

Milyen gyakran cserélünk telefont?

Ebben a kérdésben évek óta nem tapasztalható érdemi változás.

A One szerint a felhasználók átlagosan 3-3,5 évente cserélik le mobilkészüléküket, míg a Magyar Telekom kutatási adatai alapján a hazai felnőtt lakosság által használt mobilok átlagos életkora 2,8 év. A Yettel is körülbelül ez utóbbi sávba sorolja a telefoncserék ciklusát.

A szolgálatók szerint a felhasználók általában akkor váltanak új készülékre, ha valódi hozzáadott értéket látnak benne, vagy ha a régi telefon már nem működik megfelelően.

Akkumulátor, kamera, memória

A One elmondta: a vásárlási döntéseknél továbbra is egyértelműen az ár a legfontosabb szempont, ezt követi a készülék feltöltés utáni üzemideje, majd a kamera minősége. A Yettel szerint is a legelső szempont a készülékre szánt keret.

Ennél a szempontnál felméréseink alapján az ügyfelek azt figyelik, hogy mekkora havi összeget költenek majd (tehát tarifa havidíj + készüléktörlesztő) a hűségidő alatt. Sok esetben a készülék márkája is meghatározó; azt látjuk, hogy egyre többen hűségesek a korábban használt márkájú készülékükhöz.

- magyarázták a Yettelnél.

A Magyar Telekom tapasztalatai alapján a legtöbben akkor vesznek új telefont, ha az előző már nem működik megfelelően, különösen akkor, ha váratlan meghibásodás történik:

A kiválasztásnál az akkumulátor kapacitása, a kamera funkciók és a memória mérete számít a leginkább. Bár az AI-funkciók egyre több készülékben jelennek meg, ezek szerepe a döntésekben 2025-ben még másodlagos volt

A 2025-ös év tehát  a magyar mobilpiacon nem a radikális fordulatokról szólt, hanem a fokozatos átrendeződésről. A vásárlók árérzékenyebbek lettek, előtérbe került az ár-érték arány, miközben az 5G, a nagyobb tárhely és a megbízható üzemidő továbbra is kulcsszerepet játszik.

A használt és nosztalgikus készülékek piaca stabil maradt, a szolgáltatók pedig növekvő keresletre számítanak 2026-ban is.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #vásárlás #okostelefon #Vodafone #mobiltelefon #magyar telekom #vatera #telekom #technológia #eladás #mobilpiac #yettel #one

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:52
16:45
16:32
16:23
16:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 16.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
2025. december 16.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
2025. december 16.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
2
2 hete
Újranyitott Budapest legendás, 120 éves étterme: rengeteg magyar imádott itt ebédelni, vacsorázni
3
1 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
1 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
3 napja
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 16:23
Megszólalt Moszkva a tűzszünetről: csak ilyen feltételekkel mennek bele, főhet az ukránok feje
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 14:52
Az AI lett egy 27 éves fiatal pénzügyi tanácsadója: tényleg rommá keresheti magát vele?
Agrárszektor  |  2025. december 16. 16:36
Lehullt a lepel: egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a magyar agrárcégek