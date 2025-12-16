A hidegpárna miatt napokig marad a szürkeség, a karácsony pedig az átlagosnál melegebb lehet.
Ne hagyd, hogy hulljon a tűlevél! Így maradhat sokáig zöld a karácsonyfa: 5+1 tipp a bakonyi termelőtől
A karácsonyi illat és a friss fenyőfa elengedhetetlen része az ünnepi hangulatnak, de sokakat aggaszt, hogy a tűlevelek hamar lehullanak. A bakonyi fenyőültetvényes, Jandala Attila tanácsaival most megtudhatjuk, hogyan tarthatjuk hosszabb ideig frissen a fákat, és mire érdemes figyelni a vásárláskor.
Minden évben az egyik legfontosabb beszerzendő dolog karácsony előtt a fenyőfa, amely a lakásunk dísze lesz, és karácsonyfává „öltöztetve” tovább emeli az ünnep fényét. Azonban az egyre súlyosabb gazdasági helyzetben, amikor minden fillért meg kell gondolni, felmerül a kérdés: mennyibe fog ez idén kerülni? A Pénzcentrum advent előtt írt az idei karácsonyfa árakról - a cikkben utánajártunk - mennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere 2025-ben. Most viszont, a Veol.hu segítségével, a bakonyi fenyőültetvényestől azt is megtudhatjuk, hogyan tarthatjuk hosszabb ideig frissen a fákat, és az árakon túl mire érdemes még odafigyelni a vásárláskor.
Csetényben, a Bakony szívében Jandala Attila őstermelő tíz éve neveli fenyőfáit: lucfenyőket, ezüstfenyőket és Nordmann-fenyőket. Ültetvényeiben már az elmúlt években is sok karácsonyfát vágtak ki, amelyek az ünnepi dekoráció részei lettek a környék otthonaiban. A legnagyobb lucfenyők akár négyméteresek is lehetnek, míg az ezüst- és Nordmann-fenyők lassabban nőnek.
Jó üzlet a fenyőfa termelése, árusítása?
A vásárlói igények jelentősen megváltoztak az elmúlt években. Mint kiderült, szinte teljesen eltűnt az a réteg, amely kizárólag egyméteres, kisebb fákat keresett. A vevők ma már a sűrű, szabályos formájú fenyőket részesítik előnyben, és szinte senki sem választja a ritkább, kevésbé tömött fákat. A termelőnek így a metszéssel is foglalkoznia kell, hogy a karácsonyfák megfeleljenek a magas elvárásoknak.
Árak és vásárlási tippek
Jandala Attila a fákat méterre árusítja: a lucfenyő ötezer, az ezüstfenyő hatezer, a Nordmann-fenyő nyolcezer forint per méter. Szenteste előtt az árak nem csökkennek, de a kevésbé formás fákra ilyenkor lehet alkudni. A Bakonyban található ültetvényeken már advent előtt kiválaszthatók a fák, amelyeket csak karácsony előtt kell hazavinni, így biztosítva a frissességet.
5+1 TIPP: Erre figyelj, mielőtt megveszed a kiszemelt karácsonyfát!
Ha karácsonyfát vásárolunk, érdemes több szempontot is figyelembe venni a hosszú élet és a biztonság érdekében:
- Elsőként nézzük a fa frissességét: a tűlevelek legyenek ruganyosak, ne hulljanak könnyen, és a törzs alja legyen nedves, élő szövetű.
- A forma is fontos: a sűrűn ágazott, szabályos fa mutat a legjobban, és a díszek elhelyezése is könnyebb rajta.
- A méretet a lakásunk adottságaihoz igazítsuk, hogy ne legyen túl magas vagy túl széles.
- Fontos, hogy a fát stabil, vízzel teli talpba helyezzük, és rendszeresen pótoljuk a vizet, így a fa tovább megőrzi zöld színét és illatát.
- Ha a fa kívülről poros vagy már megindult a tűlevélhullás, érdemes másik példányt választani.
- Ezen kívül érdemes ellenőrizni, hogy a kiválasztott fenyő nem tartalmaz-e kártevőket, és a szállítás során ügyeljünk arra, hogy ne sérüljön a törzs vagy az ágak.
Hogyan maradjon sokáig zöld a karácsonyfa?
Jandala Attila három alapvető tippet ajánl a hosszú életű, tűlevélben gazdag karácsonyfa érdekében:
- Friss vágás – a törzs aljából fél–egy centit vágjunk le, hogy a fa újra tudja szívni a vizet.
- Megfelelő vízellátás – a feldíszített fát helyezzük vízzel teli edénybe, fenyőtalp használatával.
- Rendszeres utánöltés – az ünnepek alatt többször töltsük fel vízzel a fát, mivel a fenyő sok vizet képes felszívni, és a törzs alsó részének tisztán tartása elengedhetetlen a folyadék felszívódásához.
A bakonyi termelő szerint a fenyőfa vásárlása még mindig jelentős költséget jelent, de a stabil, elkötelezett vevői réteg ragaszkodik az igazi, illatos fenyőkhöz, amelyek az ünnepi hangulat elengedhetetlen részét képezik.
