Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Rejtélyes fordulat a Netflixnél, többen meglepődtek a számokon
Nőtt a Netflix nyeresége és bevétele az idei harmadik negyedévben, a bevétel megegyezett az elemzői becslésekkel, a profit kisebb lett.
A világ vezető streaming szolgáltatója a New York-i tőzsde keddi kereskedésének leállítása után közölte, hogy a harmadik negyedében a bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak.
Az adózott eredmény 2,55 milliárd dollár, részvényenként 5,87 dollár volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év azonos negyedévében elért 2,36 milliárd dollárral, részvényarányosan 5,40 dollárral. A nyereség elmaradt a Wall Street 6,97 dolláros várakozásától.
A negyedéves profitot egy jelentős brazíliai, 619 millió dolláros adózással kapcsolatos kiadás csökkentette.
A folyó pénzügyi negyedévre a cég a bevételek 16,7 százalékos éves növekedését várja 11,96 milliárd dollárra, az adózott eredményt pedig 2,36 milliárd dollárra, részvényenként 5,45 dollárra.
Ez volt a harmadik negyedév azóta, hogy a Netflix leállította az előfizetői számok közlését, amelyeket korábban a növekedés kulcsfontosságú mutatójának tekintettek.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5%...
Az euró hét órakor 389,37 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 389,53 forintnál.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Egy friss kutatás szerint a magyarok 2050-re jobban élhetnek, mint az osztrákok vagy az angolok. Persze csak akkor, ha minden összejön.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat.
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka.
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
