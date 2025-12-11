Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják

A karácsonyi koncertszezon idén is bőséges választékot kínál, legyen szó könnyűzenei dallamokról, templomi előadásokról vagy világhírű zeneszerzők klasszikus műveiről. A főváros különböző helyszínein egymást érik a nagy érdeklődésre számot tartó előadások, így karácsony előtti napokban és az ünnep alatt is szinte mindenki találhat számára megfelelő programot. A jegyárak meglehetősen széles skálán mozognak: akadnak néhány ezer forintért elérhető koncertek, míg egyes népszerű előadásokért akár százezer forint feletti összeget is elkérhetnek. Cikkünkben most csokorba gyűjtöttük a december legnépszerűbb koncertjeit.

A december sokak számára nemcsak az ünnepi készülődésről és az ajándékvadászatról szól, hanem a kulturális kikapcsolódásról is. A karácsonyi koncertek egyeseknek már tradíciót jelentenek, a jegyeket gyakran napok alatt elkapkodják, ami jól mutatja, hogy mennyire népszerűek ezek az ünnepi programok. Szerencsére idén is széles a paletta: ezúttal is sztárok, nagyzenekarok, kórusok és időtlen klasszikusok várják a közönséget.

Az ünnepi készülődést december 20-án a Budapest Kongresszusi Központban indítja egy karácsonyi hangulatú koncerttel Kökény Attila és Rakonczai Viktor. A kísérőzenekar mellett a Colour Quartet is színpadra lép, valamint az eseményre egy meglepetés vendéggel is készülnek. A nagy érdeklődés miatt az előadók két koncertet is adnak, az egyiket délután háromkor, a másikat pedig este nyolckor. A jegyárak 19 990 és 22 990 között elérhetőek.

Az adventi időszakban Szekeres Adrien és zenekara is országos turnéra indult. December 20-án két koncertet is adni fognak a Rózsafüzér Királynéja Templomban, mivel az idei koncertsorozat helyszínei „csodálatos szakreális terek, koncerttermek és színházi pódiumok.” A koncertekre délután négykor és este hétkor kerül sor, az énekesnő saját karácsonyi dalai mellet legismertebb saját számait is előadja majd. Jegyeket 9900 forintért lehet vásárolni.

A klasszikus zene kedvelőinek is van ajánlatunk, ugyanis december 21-én a Zeneakadémián ad karácsonyi koncertet Devich Gergely (gordonka), Kelemen Barnabás (hegedű), Várjon Dénes (zongora) és Vigh Andrea (hárfa). A művészek többek közt Mendelssohn, Schumann, Csajkovszkij és Chopin műveit adják elő. A nagy érdeklődésre való tekintette ezt a koncertet is kétszer rendezik meg, délelőtt tizenegy órakor és este fél nyolckor. A jegyárak 12 000 és 15 000 forint között elérhetőek.

A Danubia Zenekar is fellép majd a Budapest Kongresszusi Központban, december 21-én délután háromkor és este fél nyolckor adnak koncertet, ahol ezúttal a gyerekeké lesz a főszerep, ugyanis az eseményen közreműködik a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkara. Az előadáson felcsendül többek közt Csajkovszkijtól A diótörő, Karl Jenkinstől az Adiemus, de John Williams és Mozart is hallható lesz majd. A jegyek ára 10 000 és 17 500 forint között mozog.

Szintén a Budapest Kongresszusi Központ tartja karácsonyi koncertjét Tóth Vera december 22-én este hét órakor. Az énekesnő zenekarával és vonósokkal kiegészülve fogja ötvözni a zene, a színház, a film és a pszichológia világát. Vendégek lesznek Almási Kitti, Hrutka Róbert és Wunderlich József. A koncerten saját dalok mellett Tóth Vera karácsonyi klasszikusokat is előad majd. Jegyek 9 900 és 13 900 forint között kaphatóak.

Ugyanezen a napon Radics Gigi is koncertezni fog a Várkert Bazárban délután négy órakor és este nyolckor. Az eseményen az énekesnő slágerei, klasszikus karácsonyi dalok, valamint világslágerek is felcsendülnek, melyeket egy nagyzenekar fog kísérni. Jegyek 14 900 forintért kaphatóak.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

December 23-án a RaM-ArT Színházban ad közös karácsonyi koncertet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Farkas Gábriel Band. Gábriel most is egy különleges dallistával készül az eseményre, melyet jazz triójával állított össze. A Sinatra slágerek mellett a legkedveltebb ünnepi dalok is hallhatóak lesznek majd a koncerten. A jegyek ára 6 990 és 12 990 forint között mozog.

Karácsony első napján este hétkor a Kaláka fog fellépni a Marczibányi Téri Művelődési Központban, ahol akusztikus koncertet fognak adni. Vendég lesz Huzella Péter, és közreműködik a Kaláka „ötödik tagja” Major Gábor. Jegyek 5 000 forintért kaphatóak.

December 26-án is lesz lehetőség egy kis „klasszikus” feltöltődésre, ugyanis Budapesti Fesztiválzenekar ad koncertet a Budapest Kongresszusi Központban este háromnegyed nyolckor. Az eseményen Bach oratóriumának négy kantátája szólal majd meg. A jegyek ára 13 500 és 59 535 forint között mozog.

És természetesen nem maradhat ki a sorból A diótörő, mely évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része szerte az egész világban, így a budapesti Operaházban is. Csajkovszkij karácsonyi kedvencét számos alkalommal tekinthetjük meg egészen január közepéig. A jegyek 32 000 és 120 000 forint között elérhetőek.