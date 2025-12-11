2025. december 11. csütörtök Árpád
Egy boldogtalan szerelmes nő kétségbeesetten várja a karácsonyi ünnepek alatt barátja vagy szerelme telefonhívását.
Szórakozás

Sok magyar családnak csak álom az igazi karácsony: hiába kuporgatnak, alig telik valamire

Pénzcentrum
2025. december 11. 11:04

A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra – derül ki egy friss felmérésből. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy sokan csak eseti jelleggel tudják elkülöníteni az ünnepi költségekre szánt összeget.

A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a pénzügyi tudatosság szempontjából: az előrelátó tervezés és a kiadások racionalizálása rengeteget segíthetnek abban, hogy az ünnepek valóban a meghittségről és a családi együttlétről szóljanak.

Az év végi extra költségekre való tudatos felkészülés nagy hangsúlyt kap a magyar háztartásokban – világít rá a Provident Pénzügyi Zrt. friss felmérése. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy sokan csak időnként tudnak kisebb-nagyobb összegeket elkülöníteni az ünnepre.

A Barométer legfrissebb felméréséből kiderül: a lakosság mintegy kétharmada tartja fontosnak, hogy már az év folyamán félretegyen a karácsonyi kiadásokra. Az Ipsos Zrt. által végzett reprezentatív kutatás szerint a válaszadók 12%-a minden hónapban megtakarít erre a célra egy adott összeget, 28%-uk pedig eseti jelleggel tudja növelni az ünnepekre szánt keretet. További 28% azt mondja, hogy ugyan indokolt lenne spórolni rá, de a mindennapi kiadások, váratlan költségek vagy egyéb pénzügyi kihívások miatt ezt nem tudják megoldani. Mindössze 24% állítja, hogy nem szükséges semmilyen pénzügyi előkészület.

Külön kérdéscsoportban kérdeztek rá a kutatók az ünnepi készülődés konkrét pénzügyi vonatkozásaira. A relatív többség, vagyis a megkérdezettek legnagyobb hányada (29%) 20-50 ezer forintot tervez költeni karácsonykor. Közel ugyanennyien (24%) 20 ezer forint alatti anyagi vonzatra készülnek. A válaszadók 21%-a 50 és 100 ezer forint közé teszi az extra kiadások várható végösszegét, 100 ezer forint feletti összköltést pedig 16% engedhet meg magának.

Előtakarékoskodás karácsonyraElőtakarékoskodás karácsonyra

Az ünnepi készülődés anyagi forrásának megteremtésekor nem jellemzőek az utolsó pillanatban felvett hitelek. A pénzügyi szolgáltató figyelemmel kíséri a szezonális hiteligénylések alakulását. A pénzintézet adatai szerint

a karácsonyi időszakban nem tapasztalható kiugró érdeklődés.

A 2024-es adatok alapján a novemberi és decemberi időszakban benyújtott hitelkérelmek száma jelentősen nem haladta meg az átlagos havi volument, sőt a decemberi összesített mutató 9%-os csökkenést mutatott az előző hónaphoz képest. Ezzel szemben 2025 januárjában ismét 10%-kal több ügyfél fordult hiteligényléssel a pénzintézethez.

A karácsonyi időszak sok háztartás számára nagy pénzügyi terhet jelent, ezért különösen fontos, hogy előre átgondolt döntésekkel készüljünk fel rá. A tudatos tervezés nemcsak azt eredményezi, hogy anyagilag biztonságban érezhetjük magunkat, hanem azt is, hogy az ünnepek valódi örömet, meghittséget és nyugalmat nyújthatnak a család minden tagjának. Ha előre kialakítjuk a költségkeretet, listát készítünk az ajándékokról, és tudatosan mérlegeljük az akciók és kedvezmények kihasználását, az év végi ünnepek sokkal kevésbé okoznak stresszt, és lehetőség nyílik arra, hogy az együtt töltött idő legyen valóban a fókusz

– mondta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

Bár nincs univerzális recept az ünnepi kiadások tervezéséhez, az apró, előre megtervezett lépések jelentős különbséget hozhatnak abban, ki hogyan éli meg ezt az időszakot. A tudatos felkészülés révén a karácsony stresszmentes és élményekben gazdag lehet minden család számára.

Címlapkép: Getty Images
