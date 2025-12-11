2026. január 1-jétől a külterületi lakóingatlanokra is kiterjed az Otthon Start Program.
Sok magyar családnak csak álom az igazi karácsony: hiába kuporgatnak, alig telik valamire
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra – derül ki egy friss felmérésből. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy sokan csak eseti jelleggel tudják elkülöníteni az ünnepi költségekre szánt összeget.
A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a pénzügyi tudatosság szempontjából: az előrelátó tervezés és a kiadások racionalizálása rengeteget segíthetnek abban, hogy az ünnepek valóban a meghittségről és a családi együttlétről szóljanak.
Az év végi extra költségekre való tudatos felkészülés nagy hangsúlyt kap a magyar háztartásokban – világít rá a Provident Pénzügyi Zrt. friss felmérése. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy sokan csak időnként tudnak kisebb-nagyobb összegeket elkülöníteni az ünnepre.
A Barométer legfrissebb felméréséből kiderül: a lakosság mintegy kétharmada tartja fontosnak, hogy már az év folyamán félretegyen a karácsonyi kiadásokra. Az Ipsos Zrt. által végzett reprezentatív kutatás szerint a válaszadók 12%-a minden hónapban megtakarít erre a célra egy adott összeget, 28%-uk pedig eseti jelleggel tudja növelni az ünnepekre szánt keretet. További 28% azt mondja, hogy ugyan indokolt lenne spórolni rá, de a mindennapi kiadások, váratlan költségek vagy egyéb pénzügyi kihívások miatt ezt nem tudják megoldani. Mindössze 24% állítja, hogy nem szükséges semmilyen pénzügyi előkészület.
Külön kérdéscsoportban kérdeztek rá a kutatók az ünnepi készülődés konkrét pénzügyi vonatkozásaira. A relatív többség, vagyis a megkérdezettek legnagyobb hányada (29%) 20-50 ezer forintot tervez költeni karácsonykor. Közel ugyanennyien (24%) 20 ezer forint alatti anyagi vonzatra készülnek. A válaszadók 21%-a 50 és 100 ezer forint közé teszi az extra kiadások várható végösszegét, 100 ezer forint feletti összköltést pedig 16% engedhet meg magának.
Az ünnepi készülődés anyagi forrásának megteremtésekor nem jellemzőek az utolsó pillanatban felvett hitelek. A pénzügyi szolgáltató figyelemmel kíséri a szezonális hiteligénylések alakulását. A pénzintézet adatai szerint
a karácsonyi időszakban nem tapasztalható kiugró érdeklődés.
A 2024-es adatok alapján a novemberi és decemberi időszakban benyújtott hitelkérelmek száma jelentősen nem haladta meg az átlagos havi volument, sőt a decemberi összesített mutató 9%-os csökkenést mutatott az előző hónaphoz képest. Ezzel szemben 2025 januárjában ismét 10%-kal több ügyfél fordult hiteligényléssel a pénzintézethez.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A karácsonyi időszak sok háztartás számára nagy pénzügyi terhet jelent, ezért különösen fontos, hogy előre átgondolt döntésekkel készüljünk fel rá. A tudatos tervezés nemcsak azt eredményezi, hogy anyagilag biztonságban érezhetjük magunkat, hanem azt is, hogy az ünnepek valódi örömet, meghittséget és nyugalmat nyújthatnak a család minden tagjának. Ha előre kialakítjuk a költségkeretet, listát készítünk az ajándékokról, és tudatosan mérlegeljük az akciók és kedvezmények kihasználását, az év végi ünnepek sokkal kevésbé okoznak stresszt, és lehetőség nyílik arra, hogy az együtt töltött idő legyen valóban a fókusz
– mondta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.
Bár nincs univerzális recept az ünnepi kiadások tervezéséhez, az apró, előre megtervezett lépések jelentős különbséget hozhatnak abban, ki hogyan éli meg ezt az időszakot. A tudatos felkészülés révén a karácsony stresszmentes és élményekben gazdag lehet minden család számára.
Boldogság 2025
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták a zsűrik.
Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.
A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.
2025-ben a boldogságkutatások új irányt mutattak: míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek.
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano
Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja.
Less be Frei Tamás ritkán látott firenzei otthonába: így él 300 éves házában a legendás magyar tévés + videó
Ritka kivételt tett Frei Tamás, és megmutatta különleges, csaknem 300 éves firenzei otthonát az RTL stábjának.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/49. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Micsoda mázli! Elvitték az európai szuperlottót: valaki milliárdosként ébredt, mutatjuk a nyerőszámokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/49. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most volt telitalálat.
Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.
Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Meglepő listát adott ki Quentin Tarantino: ezek szerinte a XXI. század legjobb filmjei, váratlan címek a rangsorban
Quentin Tarantino Ridley Scott Black Hawk Down című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.
Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka
Érkezik a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.
Kálloy Molnár Péter színész, aki hétfőn hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, még novemberben is színpadra lépett.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.