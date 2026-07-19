A nyílt levél aláírói kiemelik, hogy Magyarország válaszúthoz érkezett, és most kivételes lehetőség nyílik az 1989-es rendszerváltás óta tartó átmenet végleges és megnyugtató lezárására.
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
A nyári szünet előtti utolsó nagydíjhétvége következik a Forma 1 2026-os világbajnokságán, és ez nekünk, magyaroknak a legkedvesebb: a mezőny a mogyoródi Hungaroringre látogat, hogy tovább gyűjtögesse a pontokat. Nem is jöhettek volna jobbkor, ahogy a szezon felét elhagyva egyre élesedik a verseny a pilóták és a csapatok között; lássuk, mikor lesz az időmérő és a futam a 41. Magyar Nagydíjon!
Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság tizenegyedik idei futama, az F1 Magyar Nagydíj helyszíne Mogyoród, Magyarország. A pálya hossza 4.381 km, a versenytáv 70 kör, összesen 306.630 km. A versenyt 2025-ben a McLaren színeiben, hazai pályán versenyző Lando Norris nyerte csapattársa, Oscar Piastri és a mercedeses George Russell előtt.
Az F1 Magyar Nagydíj a 2026-os Forma 1-es világbajnokság tizenegyedik versenyhétvégéje, a világbajnokság egészen decemberig tart. Ezen a hétvégén nem rendeznek sprintfutamot, így a menetrend a szokásos lesz.
F1 menetrend: Formula-1 Magyar Nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja
A Mogyoród, Magyarország helyszínen rendezett F1 Magyar Nagydíj dátuma: 2026. július 24-25-26. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma 1 menetrendje:
Péntek, július 24.
- 1. szabadedzés: 13:30-14:30
- 2. szabadedzés: 17:00-18:00
Szombat, július 25.
- 3. szabadedzés: 12:30-13:30
- F1 időmérő edzés: 16:00-17:00
Vasárnap, július 26.
- F1 Magyar Nagydíj: 15:00
F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:
- F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
- F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
- F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
- F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
- F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
- F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
- F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
- F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
- F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
- F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
- F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
- F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
- F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
- F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
- F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
- F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
- F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
- F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
- F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
- F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
- F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
- F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.
Forma-1 Magyar Nagydíj: a negyvenegyedik versenyhétvége jön, évtizedek óta szolgál a pálya
A Forma-1 es Magyar Nagydíj 2026-ban már 41. alkalommal látja vendégül a mezőnyt: 1986 óta megszakítás nélkül mindig megrendezték a Magyar Nagydíjat. A pályát természetesen felújításnak vetették alá, és erről Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója is beszélt a Pénzcentrumnak adott nagyinterjújában.
Mindig vannak apróbb kérések, módosítások, ezek teljesen normális, futam előtti dolgok, de összességében nagyon elégedettek. És szerintem tényleg odaraktuk magunkat a világ élvonalába, a paddock-épület például egészen elképesztő lett. Négy szinten működik, föld alatt-föld felett, sajtóközponttal, boxokkal, vendéglátóterekkel. A paddock club kapacitása 900 főről 4000-re nőtt, ez óriási ugrás. De közben azt is látni kell, hogy maga a Forma–1 is elképesztő tempóban fejlődik. Ha lépést akarsz tartani vele, akkor neked is folyamatosan fejlesztened kell
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- mondta interjúnkban Gyulay Zsolt. Elárulta azt is: a mostani felújítások, melyek már évek óta tartanak, minimum szükségesek voltak ahhoz, hogy meghosszabbíthassák a szerződést - ráadásul fennállt a veszély, hogy Magyarország elveszíti a Forma 1-es nagydíját.
Szerintem mi ott váltottuk meg igazán a jegyünket a jövőre nézve, amikor a Covid alatt megrendeztük a futamot. Az osztrákokkal együtt gyakorlatilag életben tartottuk a világbajnokságot. Mi már 2015 környékén jeleztük a kormányzat felé, hogy ha nem fejlesztünk, el fogják vinni innen a Forma–1-et. És amikor megjött a Liberty, az teljesen egyértelművé tette, hogy ez már nem Bernie Ecclestone világa, ahol lehetett egy kicsit „jóban lenni”, itt cselekedni kellett. És ha nincs a Covid meg ez a beruházás, szerintem ma már nem lenne Magyar Nagydíj
- mondta az elnök. A teljes interjút ide kattintva olvashatod el újra:
Mi történt a Forma-1 2026-os szezonjában eddig?
A világbajnokságon eddig jobbára Mercedes-fölényt láthattunk: George Russel megnyerte az idénnyitó Ausztrál Nagydíjat, valamint az Osztrák Nagydíjon is ő tudott győzni: csapattársa, a mindössze 19 éves Kimi Antonelli már ötször győzött idén, és jelenleg is ő vezeti a világbanoki pontversenyt.
Az évek óta gyengélkedő, tavaly saját bevallása szerint is rettenetes szezont futó Ferrari eddig igyekszik tartani a lépés a Mercedesekkel: Ausztráliában Leclerc, Kínában pedig Hamilton tudott harmadik lenni a verseny végén. A Ferrari hétszeres világbajnokánál aztán júniusra megtört a jég: a Spanyolországban rendezett nagydíjon több mint másfél év után győzni tudott; Leclerc sem akart lemaradni, ő a silverstone-ban rendezett Brit Nagydíjon ért célba elsőként.
A pilótáknak és a csapatok zömének nem igazán tetszenek a fejlesztésre vonatkozó szabályok: A 2026-os F1 világbajnokság kezdete óta többen és többször is nemtetszésüknek adtak hangot, erről itt írtunk bővebben:
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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