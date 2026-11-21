Az OTP Bank Liga 14. fordulója a tabella szűk élmezőnye miatt különösen izgalmasnak ígérkezik. A dobogón és közvetlenül körülötte mindössze néhány pont választja el egymástól a csapatokat, így a hétvége több mérkőzése is komoly hatással lehet az élcsoport alakulására, különösen a Ferencváros–Győri ETO rangadó, valamint a listavezető Puskás Akadémia és a remek formában lévő Debreceni VSC fellépése.

A forduló különlegességét az adja, hogy a bajnokság élén rendkívül kiélezett a helyzet. A Puskás Akadémia 24 ponttal vezet, ám a Ferencváros és a Győri ETO is csupán egyetlen egységgel marad el tőle, miközben a Debreceni VSC is szorosan a nyomukban van. Így gyakorlatilag minden élcsapatnak nyernie kell ahhoz, hogy ne szakadjon le a nagy versenyben.

A hétvége rangadója egyértelműen a Ferencváros–Győri ETO FC találkozó lesz szombat este. A két csapat 23–23 ponttal áll, és közvetlenül a tabella élén helyezkedik el, így a mérkőzés tétje óriási: a győztes akár az első helyre is ugorhat. A Ferencváros remek sorozatban van, utolsó három bajnokiját megnyerte, míg az ETO az utóbbi hetekben vegyesebb teljesítményt nyújtott. A korábbi egymás elleni eredmény, a Fradi magabiztos, 3–0-s győzelme a zöld-fehéreknek adhat önbizalmat.

A listavezető Puskás Akadémia hazai pályán fogadja az MTK Budapestet a forduló nyitómérkőzésén. A felcsútiak jó formában várják a találkozót, a vendégek viszont a kiesés elől menekülve, hullámzó teljesítménnyel érkeznek. A papírforma a hazaiaknak kedvez, akik a nyári, idegenbeli 3–2-es sikerüket is megismételhetik, és győzelmükkel megőrizhetik vezető helyüket.

Szintén a dobogós helyezésért folyik a küzdelem a vasárnapi Nyíregyháza–Debreceni VSC keleti rangadón. A Loki kiválóan menetel, legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, és a találkozó győzelmével akár a tabella élére is kerülhet. Ezzel szemben a házigazda Nyíregyháza a kiesőzónában áll, így létfontosságú pontokért lép pályára saját közönsége előtt. A legutóbbi egymás elleni meccset a Debrecen nyerte minimális, 1–0-s különbséggel.

A szombati program további részében az Újpest FC a Kisvárdát fogadja. A lila-fehérek hullámzó teljesítménnyel, de a középmezőnyből várják a mérkőzést, míg a Kisvárda a tabella alsó régiójában, nyeretlenségi sorozattal érkezik. A nyári, 4–2-es újpesti siker emléke a hazaiaknak adhat lendületet.

Vasárnap a Zalaegerszegi TE–Vasas FC párharc a tabella alsó felében elfoglalt pozíciók szempontjából bír jelentőséggel. A két csapat szoros közelségben áll egymáshoz, így a három pont mindkét félnek fontos lenne a középmezőnytől való leszakadás elkerülése érdekében. A legutóbbi egymás elleni összecsapáson a Vasas fölényes, 5–0-s győzelmet aratott, a ZTE-nek tehát lesz mit törlesztenie.

A fordulót a Budapest Honvéd–Paksi FC mérkőzés zárja vasárnap este. A Paks a középmezőny élén, jó formában lép pályára, míg a kispestiek hullámzó eredményekkel igyekeznek kapaszkodni felfelé a tabellán. A csapatok legutóbbi, 2–2-es döntetlennel záruló találkozója kiegyenlített erőviszonyokat sejtet, ígéretes küzdelmet vetítve előre.

Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA