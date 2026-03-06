Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte

Az Aston Martin Formula–1-es csapatának rémálomszerű szezonkezdete újabb fejezettel bővült az Ausztrál Nagydíj hétvégéjén. A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben - közölte a The Guardian.

Adrian Newey csapatfőnök már egy csütörtöki, rendkívüli sajtótájékoztatón beszámolt a Honda-erőforrás súlyos vibrációjáról. Mint fogalmazott: a rezonancia olyan mértékű, hogy a versenyzők a kormányon keresztül akár maradandó idegkárosodást is szenvedhetnek. Fernando Alonso úgy nyilatkozott, hogy legfeljebb 25 kört bírna ki az autóban, míg csapattársa, Lance Stroll mindössze 15-öt. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a melbourne-i futam 58 körös.

A pénteki szabadedzések után Newey elismerte, hogy a vibrációnál is komolyabb gondot jelent az energiatárolók helyzete. A csapat négy egységgel érkezett Ausztráliába, de kettőnél rendszer-előkészítési és kommunikációs hibák adódtak. Így mindössze két bevethető példány maradt.

A jelenlegi meghibásodási arányunkat figyelembe véve ez meglehetősen ijesztő helyzet

- fogalmazott a csapatfőnök. Azt is hozzátette, hogy pótlást sem tudnak beszerezni, mivel a Hondánál egyszerűen nincs több elérhető egység.

Az első szabadedzésen Alonso az akkumulátorprobléma miatt ki sem tudott hajtani a pályára, Stroll pedig mindössze három kör után kényszerült visszatérni a garázsba. A második gyakorláson ugyan mindkét autó végigcsinálta a rendelkezésre álló egy órát, de csak korlátozott programot teljesítettek. A tempójuk is elmaradt a várakozásoktól, hiszen öt másodperces hátrányban autóztak, ráadásul Strollt egy azonosítatlan hiba miatt idő előtt a bokszba rendelték.

Newey azt is elárulta, hogy a vibrációs gondokra nem létezik gyors megoldás. Akár több futam is eltelhet, mire az autó képes lesz teljesíteni egy teljes versenytávot. Meglepő módon az is kiderült, hogy az Aston Martin a gyári motorszállítói szerződés aláírásakor nem volt tisztában a Honda motorprogramjának mérnöki összetételével.

A japán gyártó 2021-ben vonult ki a Formula–1-ből – akkor még a Red Bull bajnokautóját hajtották –, majd 2022 végén tértek vissza. Az eredeti szakmai stáb azonban addigra felbomlott, és az Aston Martin-projekthez verbuvált mérnökök jelentős része újoncnak számított a sportágban. Newey elmondása szerint csak 2025 novemberében, egy tokiói gyárlátogatás során szembesültek ezzel a ténnyel. Ekkor derült fény arra is, hogy a Honda a szezonnyitóra nem fogja elérni az eredetileg kitűzött teljesítménycélokat.

Mindeközben a melbourne-i pályán az erősorrend még meglehetősen képlékenynek bizonyult. Az első szabadedzésen a Ferrari párosa, Charles Leclerc és Lewis Hamilton végzett az élen Max Verstappen, valamint Isack Hadjar előtt. A délutáni gyakorláson már a hazai közönség előtt versenyző Oscar Piastri futotta a leggyorsabb időt a McLarennel. Az ausztrál pilóta Kimi Antonellit, George Russellt, Hamiltont, Leclerc-t és Verstappent előzte meg a tabellán. Az ausztráliai nyitóhétvége midnen időpontját, és a fontos tudnivalókat ebben a cikkben gyűjtöttük össze:

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA