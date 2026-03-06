Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
Az Aston Martin Formula–1-es csapatának rémálomszerű szezonkezdete újabb fejezettel bővült az Ausztrál Nagydíj hétvégéjén. A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben - közölte a The Guardian.
Adrian Newey csapatfőnök már egy csütörtöki, rendkívüli sajtótájékoztatón beszámolt a Honda-erőforrás súlyos vibrációjáról. Mint fogalmazott: a rezonancia olyan mértékű, hogy a versenyzők a kormányon keresztül akár maradandó idegkárosodást is szenvedhetnek. Fernando Alonso úgy nyilatkozott, hogy legfeljebb 25 kört bírna ki az autóban, míg csapattársa, Lance Stroll mindössze 15-öt. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a melbourne-i futam 58 körös.
A pénteki szabadedzések után Newey elismerte, hogy a vibrációnál is komolyabb gondot jelent az energiatárolók helyzete. A csapat négy egységgel érkezett Ausztráliába, de kettőnél rendszer-előkészítési és kommunikációs hibák adódtak. Így mindössze két bevethető példány maradt.
A jelenlegi meghibásodási arányunkat figyelembe véve ez meglehetősen ijesztő helyzet
- fogalmazott a csapatfőnök. Azt is hozzátette, hogy pótlást sem tudnak beszerezni, mivel a Hondánál egyszerűen nincs több elérhető egység.
Az első szabadedzésen Alonso az akkumulátorprobléma miatt ki sem tudott hajtani a pályára, Stroll pedig mindössze három kör után kényszerült visszatérni a garázsba. A második gyakorláson ugyan mindkét autó végigcsinálta a rendelkezésre álló egy órát, de csak korlátozott programot teljesítettek. A tempójuk is elmaradt a várakozásoktól, hiszen öt másodperces hátrányban autóztak, ráadásul Strollt egy azonosítatlan hiba miatt idő előtt a bokszba rendelték.
Newey azt is elárulta, hogy a vibrációs gondokra nem létezik gyors megoldás. Akár több futam is eltelhet, mire az autó képes lesz teljesíteni egy teljes versenytávot. Meglepő módon az is kiderült, hogy az Aston Martin a gyári motorszállítói szerződés aláírásakor nem volt tisztában a Honda motorprogramjának mérnöki összetételével.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A japán gyártó 2021-ben vonult ki a Formula–1-ből – akkor még a Red Bull bajnokautóját hajtották –, majd 2022 végén tértek vissza. Az eredeti szakmai stáb azonban addigra felbomlott, és az Aston Martin-projekthez verbuvált mérnökök jelentős része újoncnak számított a sportágban. Newey elmondása szerint csak 2025 novemberében, egy tokiói gyárlátogatás során szembesültek ezzel a ténnyel. Ekkor derült fény arra is, hogy a Honda a szezonnyitóra nem fogja elérni az eredetileg kitűzött teljesítménycélokat.
Friss és élő sporterdmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!
Mindeközben a melbourne-i pályán az erősorrend még meglehetősen képlékenynek bizonyult. Az első szabadedzésen a Ferrari párosa, Charles Leclerc és Lewis Hamilton végzett az élen Max Verstappen, valamint Isack Hadjar előtt. A délutáni gyakorláson már a hazai közönség előtt versenyző Oscar Piastri futotta a leggyorsabb időt a McLarennel. Az ausztrál pilóta Kimi Antonellit, George Russellt, Hamiltont, Leclerc-t és Verstappent előzte meg a tabellán. Az ausztráliai nyitóhétvége midnen időpontját, és a fontos tudnivalókat ebben a cikkben gyűjtöttük össze:
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.