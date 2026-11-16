2026. november 16. hétfő Ödön
7 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női kézilabda edzés
Sport

Görbicz Anitáék drámai vallomása: veszélyben a győri kézicsapat jövője

Pénzcentrum
2026. november 16. 10:14 3 perc

A súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Győri Audi ETO KC akár csődbe is mehet, ha nem sikerül jelentősen csökkentenie a bérköltségeit. Görbicz Anita elnök és Fata Edina ügyvezető megerősítették, hogy a jelenlegi szezon befejezéséhez elengedhetetlen több játékos elküldése, mivel a megörökölt, hosszú távú szerződések fenntarthatatlanná tették a klub működését - írta meg a Nemzeti Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A győri klubvezetők a Sport TV vasárnap esti műsorában adtak helyzetjelentést a csapat jövőjéről. Fata Edina ügyvezető egyértelművé tette, hogy jelenleg a legfontosabb cél a szezon végigvitele, ehhez azonban drasztikus költségcsökkentésre van szükség. Bár folyamatosan tárgyalnak az önkormányzattal és a potenciális szponzorokkal, a meglévő állomány bérköltségeinek lefaragása elkerülhetetlen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nehéz pénzügyi helyzet okai részben a múltba nyúlnak vissza. Görbicz Anita elmondta, hogy az új vezetés számos hosszú távú, nehezen felbontható szerződést örökölt. A helyzetet tovább nehezítette, hogy az elmúlt években több játékos is szülési szabadságra ment, a pótlásukra pedig újabb kézilabdázókat kellett igazolni, így a keret túlságosan felduzzadt. Noha a probléma már a nyáron is felmerült, és megpróbáltak játékosokat kölcsönadni, az érintettek akkor még nem szerettek volna távozni.

Kapcsolódó cikkeink:

A közelgő Európa-bajnokság miatti szünet lehetőséget teremt az újabb egyeztetésekre. A klubvezetés már jelezte Per Johansson vezetőedzőnek, hogy gyakorlatilag bárkit elengednek, aki iránt érdeklődés mutatkozik. Fata Edina azonban rávilágított egy komoly nehézségre is, mivel a piac pontosan ismeri a Győr kiszolgáltatott helyzetét, a rivális csapatok valószínűleg megpróbálják majd áron alul vagy akár ingyen megszerezni a játékosokat.

A vezetők hangsúlyozták, hogy az októberi béreket még maradéktalanul kifizették, arra a kérdésre azonban már nem tudtak egyértelmű igennel felelni, hogy december közepén is képesek lesznek-e teljesíteni a kifizetéseket. Az ügyvezető őszintén beszélt a legrosszabb forgatókönyvről is, amely szerint a csőd is reális veszéllyé válik, ha a játékosok eladásáról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak. Ráadásul a klubnak még egy sikeres létszámleépítés esetén is hiányozni fog az éves költségvetés 10-20 százaléka.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A műsorban megszólalt Éles József, a Veszprémi KKFT igazgatója is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a probléma rendszerszintű. A korábbi finanszírozási modell, különösen a társaságiadó-kedvezményből (tao) befolyó összegek elkényelmesítették a hazai egyesületeket, amelyek így nem kényszerültek rá a klasszikus, piaci alapú szponzorkeresésre. Éles szerint a célzott állami támogatások hirtelen megvonása akár évtizedekkel is visszavetheti a magyar sportot, mivel átmeneti időszak nélkül a jelenlegi gazdasági környezetben szinte lehetetlen tisztán piaci alapon fenntartani a klubokat.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #csőd #pénzügyek #sport #költségvetés #leépítés #állami támogatás #győr #kézilabda #Győri ETO
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:15
15:01
14:44
14:28
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 16. 13:40 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: kiderült, mikor jöhet a magyar euró!
november 16. 11:15 Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?
november 15. 18:23 Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 16.
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 15.
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 16.
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
2026. november 16.
Történelmi esély előtt Magyarország: ez lehet a vidék nagy kitörési potenciálja a következő 5-10 évben
2026. november 15.
3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden
NAPTÁR
Tovább
2026. november 16. hétfő
Ödön
47. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
1 hete
Egyre többen hagyják ott a Nike-ot: két márka viszi el a vevőket, amire kevesen számítottak
3
1 hete
Visszatér a képernyőre Korda György: legendás műsorában láthatják újra a nézők - nem akárki csatlakozik hozzá
4
1 hónapja
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
5
1 hete
Meghalt a legendás magyar olimpikon: emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 13:01
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 12:04
Megszólalt az MNB-elnöke az euró bevezetéséről: ez lehet a legkorábbi időpontja a csatlakozásnak
Agrárszektor  |  2026. november 16. 14:29
Súlyos hibát követ el Magyarország: ebből olyan baj lehet, amit mind megérzünk