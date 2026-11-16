Görbicz Anitáék drámai vallomása: veszélyben a győri kézicsapat jövője

A súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Győri Audi ETO KC akár csődbe is mehet, ha nem sikerül jelentősen csökkentenie a bérköltségeit. Görbicz Anita elnök és Fata Edina ügyvezető megerősítették, hogy a jelenlegi szezon befejezéséhez elengedhetetlen több játékos elküldése, mivel a megörökölt, hosszú távú szerződések fenntarthatatlanná tették a klub működését - írta meg a Nemzeti Sport.

A győri klubvezetők a Sport TV vasárnap esti műsorában adtak helyzetjelentést a csapat jövőjéről. Fata Edina ügyvezető egyértelművé tette, hogy jelenleg a legfontosabb cél a szezon végigvitele, ehhez azonban drasztikus költségcsökkentésre van szükség. Bár folyamatosan tárgyalnak az önkormányzattal és a potenciális szponzorokkal, a meglévő állomány bérköltségeinek lefaragása elkerülhetetlen.

A nehéz pénzügyi helyzet okai részben a múltba nyúlnak vissza. Görbicz Anita elmondta, hogy az új vezetés számos hosszú távú, nehezen felbontható szerződést örökölt. A helyzetet tovább nehezítette, hogy az elmúlt években több játékos is szülési szabadságra ment, a pótlásukra pedig újabb kézilabdázókat kellett igazolni, így a keret túlságosan felduzzadt. Noha a probléma már a nyáron is felmerült, és megpróbáltak játékosokat kölcsönadni, az érintettek akkor még nem szerettek volna távozni.

A közelgő Európa-bajnokság miatti szünet lehetőséget teremt az újabb egyeztetésekre. A klubvezetés már jelezte Per Johansson vezetőedzőnek, hogy gyakorlatilag bárkit elengednek, aki iránt érdeklődés mutatkozik. Fata Edina azonban rávilágított egy komoly nehézségre is, mivel a piac pontosan ismeri a Győr kiszolgáltatott helyzetét, a rivális csapatok valószínűleg megpróbálják majd áron alul vagy akár ingyen megszerezni a játékosokat.

A vezetők hangsúlyozták, hogy az októberi béreket még maradéktalanul kifizették, arra a kérdésre azonban már nem tudtak egyértelmű igennel felelni, hogy december közepén is képesek lesznek-e teljesíteni a kifizetéseket. Az ügyvezető őszintén beszélt a legrosszabb forgatókönyvről is, amely szerint a csőd is reális veszéllyé válik, ha a játékosok eladásáról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak. Ráadásul a klubnak még egy sikeres létszámleépítés esetén is hiányozni fog az éves költségvetés 10-20 százaléka.

A műsorban megszólalt Éles József, a Veszprémi KKFT igazgatója is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a probléma rendszerszintű. A korábbi finanszírozási modell, különösen a társaságiadó-kedvezményből (tao) befolyó összegek elkényelmesítették a hazai egyesületeket, amelyek így nem kényszerültek rá a klasszikus, piaci alapú szponzorkeresésre. Éles szerint a célzott állami támogatások hirtelen megvonása akár évtizedekkel is visszavetheti a magyar sportot, mivel átmeneti időszak nélkül a jelenlegi gazdasági környezetben szinte lehetetlen tisztán piaci alapon fenntartani a klubokat.