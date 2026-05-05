Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Mogyoród, 2025. augusztus 2.Cunoda Juki, az Red Bull japán versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Még mindig nem csitul az F1-es motorháború: nem engednek a pilóták

Pénzcentrum
2026. május 5. 11:53

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Forma–1-re a sokat kritizált, új motorszabályok miatt. Miközben a pilóták – élükön a világbajnok Lando Norrisszal – az elektromos rásegítés elhagyását sürgetik, a sportág vezetői már a belső égésű motorok szerepének növelésén gondolkodnak. Hosszabb távon pedig a klasszikus V8-as erőforrások visszahozása is felmerült - közölte a The Guardian.

A Miami Nagydíjon – amelyet a mercedeses Kimi Antonelli nyert meg Norris előtt – a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és az F1 új szabályokat vezetett be az energiagazdálkodás problémáinak enyhítésére. Ezt az új koncepciót ugyanis, amely nagyjából fele-fele arányban támaszkodik a belső égésű és az elektromos hajtásra, széles körű kritika érte. Bár a hétvégi finomhangolások sikeresnek bizonyultak, a mezőny alapvető elégedetlensége továbbra is fennáll.

Norris szerint a sportág tett ugyan egy lépést a jó irányba, de az F1 még mindig nem tart ott, ahol kellene. A brit pilóta kiemelte, hogy a jelenlegi rendszer bünteti a versenyzőket, ha folyamatosan a határon autóznak, ami szerinte elfogadhatatlan. Úgy véli, ezt a problémát nem lehet egyszerűen kijavítani. Szerinte az egyetlen valódi megoldás az akkumulátorok száműzése a sportágból, amire reményei szerint néhány éven belül sor is kerül.

Norrisszal McLarenes csapattársa, Oscar Piastri is egyetértett. Ő azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi hardverrel korlátozottak a lehetőségeik, mivel maga az alapkoncepció hibás. A bokszutcában mára általános állásponttá vált, hogy a belső égésű motorok javára csökkenteni kell az elektromos hajtás szerepét. Egy jövő évre vonatkozó módosításhoz – például az üzemanyag-átfolyás mértékének növeléséhez – azonban a csapatoknak és a gyártóknak már a három hét múlva esedékes Kanadai Nagydíjig meg kellene állapodniuk.

Miamiban Mohammed bin Szulajm, az FIA elnöke elmondta, hogy a Forma–1 a jövőben elhagyhatja a jelenlegi V6-os hibrideket. Helyettük visszatérhetnek a könnyű, egyszerű és hangos V8-as erőforrásokhoz. Ezeket a motorokat már csak minimális elektromos rásegítéssel és teljesen fenntartható üzemanyaggal használnák. Az elnök a V8-asok érkezését 2030-ra vagy 2031-re datálta, de hangsúlyozta, hogy a fókusz egyelőre a rövid távú, azonnali szabálymódosításokon van.

A mezőny legjobb motorjával rendelkező Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is nyitott a változtatásokra. A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy a jövő évre ezek a módosítások már nem valósulhatnak meg. Wolff középtávon támogatja a belső égésű motorok teljesítményének növelését, amennyiben a gyártók kapnak elég időt a fejlesztésre. A V8-asok visszatérését is üdvözölné, de egy fontos dologra is figyelmeztetett. Szerinte a teljesen belső égésű motorokra való átállás 2030 környékén már nevetségesen hatna. Emiatt meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a hibrid hajtással, hogy a sportág ne szakadjon el teljesen a való világ autóipari trendjeitől.

#üzemanyag #motor #sport #forma-1 #mercedes #lando norris #autósport #f1 #oscar piastri #f1hírek

