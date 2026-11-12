Újabb két ülés kelt el a Forma-1-ben: Perez és Bearman helye kérdéses 2027-re, Lawson megnyugodhat, nem cserélik le

Liam Lawson és Arvid Lindblad is meghosszabbította szerződését a Racing Bullsnál. Lawson helyzete korábban bizonytalan volt. Egyelőre két hely kiadó még a rajtrácson: a Haas eddig nem jelentette be, mi lesz Oliver Bearman szerződésével, a Cadillacnél Sergio Pérez jövője nem egyértelmű.

A Racing Bulls bejelentette, hogy változatlan pilótafelállással vág neki a 2027-es Forma–1-es szezonnak: Liam Lawson és Arvid Lindblad is meghosszabbította szerződését a csapattal. A döntés egyúttal véget vetett azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint a Red Bull tehetségkutatójának egyik versenyzője veheti át az új-zélandi helyét.

Az elmúlt hónapokban bizonytalanság övezte Liam Lawson jövőjét a Racing Bullsnál. A Red Bull utánpótlásprogramjának versenyzője, a bolgár Nikola Tsolov is esélyesként merült fel a helyére, a csapat vezetése azonban sokáig nem árulta el, hogyan dönt a 2027-es pilótafelállásról. Alan Permane csapatfőnök korábban úgy fogalmazott, hogy igyekeznek tudományos alapokra helyezni a döntést, és minden szempontot mérlegelnek.

A végső döntés alapján Lawson marad a csapatnál, ami nem is feltétlenül meglepő az idei teljesítményét látva. Az új-zélandi versenyző különösen a Sao Pauló-i Nagydíjon nyújtott emlékezetes teljesítményt: a harmadik helyről rajtolt, végül hetedikként ért célba. Ezzel már 89 pontnál jár az egyéni világbajnokságban, ami több, mint amennyit a közvetlen középmezőnybeli rivális Alpine az egész szezonban gyűjtött.

Lawson az utóbbi öt nagydíjból négyszer végzett a hetedik helyen, eredményeivel pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Racing Bulls megszilárdítsa ötödik helyét a konstruktőri világbajnokságban. Amennyiben a csapat megőrzi ezt a pozíciót, története eddigi legjobb eredményét érheti el. Az istálló elődje, a Minardi örökségét is figyelembe véve ez különösen jelentős mérföldkő lenne.

Arvid Lindblad eddig 38 pontot szerzett, és kiegyensúlyozott teljesítményével meggyőzte a csapatvezetést arról, hogy a következő idényben is helye van az istállónál.

Nem lett volna alapja Lawson elküldésének

Lawson menesztése különösen nehezen lett volna indokolható az idei eredményei alapján. Az elmúlt tíz Forma-1-es idényben mindössze két olyan eset volt, amikor egy, a világbajnokságban ennyire előkelő helyen álló versenyző elveszítette az ülését, és a következő évre nem talált magának másik csapatot.

Sergio Pérez 2024-ben a nyolcadik, Alexander Albon pedig 2020-ban a hetedik helyen végzett, mégis kiszorult a mezőnyből. Mindketten a Red Bull első számú csapatánál versenyeztek, és Max Verstappen mellett nem tudtak igazán érvényesülni. Lawson helyzete egészen más volt: a 2026-os mezőny középmezőnyének legeredményesebb pilótájaként, újonc csapattársa előtt állva bizonyított.

A döntő időszakban ráadásul különösen fontos eredményeket szállított. A mexikói hétvégén egy technikai kizárás miatt csak a bokszutcából rajtolhatott, mégis hetedikként ért célba. Brazíliában pedig esős körülmények között az időmérőn az ötödik, a futamon a hetedik helyet szerezte meg. A Racing Bulls vezetője, Alan Permane eközben hangsúlyozta, hogy a csapat tudatos, adatokra épülő döntést akar hozni, nem pedig elhamarkodottan ítélkezni a fiatal versenyzők felett.

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Lawson teljesítménye csapattársával, Lindbladdal összevetve is meggyőző volt. Bár az időmérőkön átlagosan mindössze hét századmásodperccel bizonyult gyorsabbnak nála, a futamokon egyértelműen fölényben volt: a közösen befejezett 14 versenyből 11 alkalommal végzett előtte, és a pontszerző helyekre is rendszeresen odaért. A szakmai értékelés szerint ráadásul sokat fejlődött a versenyzői döntéshozatalban: kevesebb felesleges incidensbe keveredett, jobban alkalmazkodott az idei autókhoz, és akkor is képes volt fordítani a hétvégéjén, ha a pénteki edzések nem sikerültek jól.

Még több kérdőjel maradt a 2027-es rajtrácson

A Racing Bulls bejelentésével ugyan tisztábbá vált a következő idény pilótafelállása, de a 2027-es mezőnyben továbbra is akadnak nyitott kérdések.

A Haas egyelőre nem jelentette be, hogy meghosszabbítja-e Oliver Bearman szerződését, bár a felek korábban egyaránt jelezték, hogy szívesen folytatnák az együttműködést.

A Cadillacnél szintén akadnak kérdőjelek. Valtteri Bottas már több évre szóló szerződést kapott az új csapattól, csapattársa, Sergio Pérez jövője azonban kevésbé egyértelmű. A mexikói versenyző esetleges szerződéshosszabbítása, valamint az, hogy a tesztpilóta Colton Herta megszerezte a Forma–1-es induláshoz szükséges szuperlicencet, újabb találgatásokat indított el a csapat 2027-es terveiről.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

