2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pósfai Gábor belügyminiszter ünnepi beszédet mond az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a Belügyminisztérium dísztermében 2026. augusztus 18-án.
Sport

Szigorítások és új szabályok a magyar sportban: megvágják az adókedvezményeket, átalakul a támogatás

MTI
2026. november 12. 18:15 4 perc

A hazai sportirányítás átalakítása hét stratégiai cél mentén zajlik. Pósfai Gábor a Testnevelési Egyetemen rendezett „Merre tovább, magyar sport?” című konferencián ismertette a legfontosabb terveket - írta az MTI. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány a sportfinanszírozás átalakítása mellett a lakosság aktívabbá tételét, a versenysport eredményességének megőrzését, az utánpótlás- és iskolai sport erősítését, a sportlétesítmények fenntartható működtetését, a sportesemények költséghatékonyabb megrendezését, valamint a sportirányítás és a szabályozás átalakítását tűzte ki célul. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jól működő elemeket meg akarják tartani, a változtatásokkal pedig hatékonyabb és átláthatóbb rendszert szeretnének létrehozni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sport állami támogatása 2027-ben is 453 milliárd forint lesz. A finanszírozás szerkezete azonban jelentősen átalakul, a jövőben ugyanis egycsatornás rendszert vezetnének be, amelyben alapvetően a sportállamtitkárságon keresztül jutnának el a források a sportágakhoz. Ennek egyik legfontosabb eleme a TAO-rendszer kivezetése. A 2011 óta működő konstrukció keretében a hat látvány-csapatsportág, vagyis a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong, a vízilabda és a röplabda összesen 1821 milliárd forint támogatáshoz jutott.

Pósfai Gábor szerint a rendszernek számos pozitív eredménye volt, ugyanakkor a pénzek felhasználásának ellenőrzése nem működött megfelelően, és az elosztás sem volt mindig átlátható. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentős támogatások ellenére nem nőtt érdemben a rendszeresen sportolók száma.

A változások az ekhós adózást is érintik. A kedvezményes adózási forma felső értékhatárát 500 millió forintról 60 millió forintra csökkentik. A kieső források egy részét a tervek szerint piaci szponzorációval lehetne pótolni, ezért különböző adókedvezményes megoldásokon is dolgoznak.

Nem maradnak pénz nélkül a már elindult beruházások

A TAO kivezetése átmeneti finanszírozási problémákat is okozhatna, ezért a kormány külön szabályozással készül a korábban megítélt támogatások és a folyamatban lévő fejlesztések kezelésére. Pósfai Gábor elmondta, hogy a hat érintett sportági szövetséggel folyamatosan egyeztettek, és ennek alapján alakították ki az átmeneti szabályozást. A 2026/2027-es szezont még a jelenlegi rendszer szerint viszik végig.

A 2026 végéig beragadt vagy le nem hívott TAO-összegeket 2027 első felében közvetlen állami támogatásként csatornázzák be. A miniszter szerint így nem fordulhat elő, hogy egy korábban megítélt támogatás elmaradása miatt félbemaradjon egy beruházás, vagy egy sportegyesület ne jusson hozzá az előzetesen jóváhagyott forráshoz.

A jövő évi sportági támogatások elosztása ugyanakkor már egy új, hat pontból álló kritériumrendszer alapján történik. A szövetségek november végéig tudhatják meg, mekkora összegből gazdálkodhatnak 2027-ben.

A magyarok közel fele soha nem sportol

A kormány a versenysport mellett a lakossági sportolás ösztönzését is kiemelt feladatnak tartja. A legutóbbi felmérés szerint a magyar lakosság 46 százaléka soha nem sportol, 24 százaléka pedig egyáltalán nem mozog. Pósfai Gábor szerint ezen mindenképpen változtatni kell, ezért már a 2027-es programokat is úgy alakítják ki, hogy minél több embert ösztönözzenek a rendszeres testmozgásra.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az utánpótlás-nevelés és az iskolai sport szintén hangsúlyosabb szerepet kapna. A mindennapos testnevelést megtartanák, ugyanakkor a sportegyesületek és az iskolák közötti kapcsolatot is szorosabbra fűznék. A cél, hogy a gyerekek számára könnyebbé váljon az átjárás az iskolai testmozgás és az egyesületi sport között.

15 ezer milliárd forintnyi sportlétesítmény fenntartása a tét

Az elmúlt 15–20 évben hatalmas sportinfrastruktúra épült ki Magyarországon. A miniszter szerint ennek értéke eléri a 15 ezer milliárd forintot, a következő évek egyik legfontosabb feladata pedig az lesz, hogy ezeket a létesítményeket hosszú távon is gazdaságosan és fenntarthatóan működtessék.

Pósfai Gábor szerint vannak olyan sportlétesítmények, amelyek esetében nem reális elvárás a nyereséges működés, és amelyek fenntartásában az államnak továbbra is szerepet kell vállalnia. A cél az, hogy a már felépült infrastruktúra ne váljon néhány éven belül kihasználatlanná vagy fenntarthatatlanná.

A nemzetközi sportesemények rendezésénél is új szempontokat vezetnének be. Magyarország továbbra is szeretne világversenyeknek otthont adni, de a rendezési költségeket és a várható hasznot szigorúbb kritériumok alapján értékelnék.

A 2027-re tervezett négy nagy sportesemény, a kajak-kenu-világbajnokság, a vizes világbajnokság, a női kézilabda-világbajnokság és az öttusa-világbajnokság költségvetését már átdolgozták. A miniszter szerint a rendezvények tartalma nem változik, de a költségvetésük hatékonyabbá vált, és további megtakarítási lehetőségeket is keresnek. A sportirányítás átalakításának része lesz a szövetségek törvényességi felügyeletének kérdése, valamint a sportorvosi rendszer esetleges módosítása is. A kormány tehát nem egyszerűen a támogatások elosztását alakítaná át, hanem a teljes hazai sportfinanszírozási és intézményi működést felülvizsgálná.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor 
#kormány #adókedvezmény #támogatás #adó #sport #állami támogatás #labdarúgás #sportolás #finanszírozás #sportgazdaság

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
48 perce
Remélhetőleg egyszer majd eljön a pillanat amikor az egészséges táplálkozást és a tömegsportot is legalább annyival támogatják mint a szteroid-droidokat.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:14
19:01
18:45
18:30
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 12. 17:24 Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék
november 12. 13:49 Hirtelen fordulat a piacon: magához tért a forint a dollár másfél éves csúcsa után
november 12. 10:38 Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
2026. november 12.
Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait: elképesztő, mi mindenre voltak képesek ezeken a sorsolásokon
2026. november 12.
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
5 napja
Egyre többen hagyják ott a Nike-ot: két márka viszi el a vevőket, amire kevesen számítottak
3
6 napja
Visszatér a képernyőre Korda György: legendás műsorában láthatják újra a nézők - nem akárki csatlakozik hozzá
4
4 hete
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
5
4 napja
Meghalt a legendás magyar olimpikon: emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 19:01
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 17:59
Kvíz: Mennyire jó a filmes memóriád? Ismerd fel a híres filmeket egyetlen tárgy alapján!
Agrárszektor  |  2026. november 12. 18:28
Itt az újabb csavar: nem semmi, milyen időjárás lesz hétvégén