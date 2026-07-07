Lewis Hamilton volt csapatát rugdossa a Forma 1-ben: élesedik az odamondogatás

A hétszeres világbajnok, aki sajátcsapata a Ferrari megbízhatóságát méltatja, korábbi csapatára irányította a figyelmet a szezon elején jelentkező technikai problémák miatt - számolt be a Motorsport.com.

Lewis Hamilton szerint a Mercedes két pilótája, George Russell és Kimi Antonelli a 2026-os Forma–1-es szezon későbbi szakaszában rajtbüntetésre számíthat, mivel várhatóan túllépik a megengedett erőforrás-komponensek számát.

Hamilton elismerően nyilatkozott a Ferrari teljesítményéről, és kiemelte, hogy a maranellóiak rengeteget fejlődtek a versenyhétvégék lebonyolításában, valamint a belső folyamatok terén. A bokszkiállások és a gyári háttérmunka egyaránt komoly stabilitást eredményezett, ami a brit pilóta szerint döntő tényező lehet az idei szezonban.

A Mercedesnél ezzel szemben George Russell a Kanadai Nagydíjon, Kimi Antonelli pedig a Spanyol Nagydíjon kényszerült feladásra elektronikai jellegű meghibásodás miatt. Hamilton szerint az idei erőforrások általánosságban is a megszokottnál több problémával küszküdnek, és mivel az energiatárolókból csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, előbb-utóbb elkerülhetetlenek lesznek a hátrasorolások.

A 2026-os szabályzat értelmében versenyzőnként legfeljebb négy belső égésű motor, turbófeltöltő és kipufogórendszer, valamint három MGU-K, energiatároló és vezérlőelektronika használható fel egy idény során. Az FIA Brit Nagydíj előtti kimutatása alapján a Mercedes és a Ferrari eddig megegyező mennyiségű elektromos komponenst használt el, így Russell, Antonelli, Charles Leclerc és Hamilton is hasonló szinten áll.

A szövetség táblázata ugyanakkor nem mutatja meg, hogy a korábban használt részegységek közül mennyi maradt bevethető állapotban – vagyis a csapatok által "poolnak" nevezett alkatrészkeretben –, és mennyi vált véglegesen használhatatlanná. Egyelőre az sem tisztázott, hogy Russell Kanadában, illetve Antonelli Barcelonában meghibásodott alkatrészei újra felhasználhatók-e.

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A Brit Nagydíjon Lance Stroll már kapott rajtbüntetést a megengedett darabszám túllépése miatt. A kanadai pilóta az ötödik energiatároló és vezérlőelektronika beszerelése miatt tíz rajthelyes hátrasorolásban részesült, ám mivel egyébként is a 21. pozícióból startolt volna, végül mindössze egy helyet veszített. A rajtbüntetések a V6-os hibrid éra korai éveiben voltak mindennaposak, az utóbbi időben azonban a komponensek rotálásának köszönhetően háttérbe szorult ez a probléma, ám a keretek kimerülésével a téma ismét aktuálissá válhat.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA