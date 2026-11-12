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Sport

Kivonult a NAV a Videoton stadionjához: hűtlen kezelés és költségvetési csalás miatt nyomoznak, megszólalt a polgármester

Pénzcentrum
2026. november 12. 15:13 2 perc

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön iratokat és adathordozókat foglalt le a székesfehérvári Sóstói Stadionban egy hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tett feljelentés nyomán. A nyomozás a lehető legrosszabbkor indult, mivel épp akkor bizonytalaníthatja el a Videoton értékesítését, amikor az önkormányzat harmadszorra próbál új tulajdonost találni a labdarúgóklubnak - tudósított a NB1.hu.

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Az intézkedésről Cser-Palkovics András polgármester számolt be. Az ügy előzménye egy magánszemély feljelentése, aki azért fordult az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ), mert megítélése szerint a városvezetés bűncselekményt követett el 2025 júniusában. Az önkormányzat ekkor mentette meg az NB I-ből kiesett, a megszűnés szélén álló klubot azzal, hogy egyetlen forintért átvette azt Garancsi Istvántól. Az ÁSZ a beadványt továbbította a hatóságoknak, és bár a NAV elsőre elutasította a feljelentést, az ügyészség végül nyomozásra utasította a hivatalt, ami a csütörtöki helyszíni akcióhoz vezetett.

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A városvezető hangsúlyozta, hogy az önkormányzat mindenben együttműködik a nyomozókkal, és nincs mit titkolniuk, amennyiben az eljárás szakmai alapokon nyugszik. Cser-Palkovics András ugyanakkor attól tart, hogy a szerinte megalapozatlan feljelentés súlyos károkat okozhat. Bár tényleges anyagi veszteség még nem érte a várost, egy ilyen ügy akár több százmillió forintos kárt is eredményezhet, valamint teljesen ellehetetlenítheti a klub eladását. A polgármester éppen ezért jogi lépéseket helyezett kilátásba a feljelentővel szemben.

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Az időzítés különösen kritikus, hiszen az önkormányzat – amely már az átvételkor jelezte, hogy csak átmenetileg kívánja fenntartani a csapatot – november 4-én újabb pályázatot írt ki a klubot működtető gazdasági társaság értékesítésére. A potenciális befektetőknek november 27-ig van lehetőségük ajánlatot tenni.

A város idén nyáron és kora ősszel már kétszer is megpróbált megválni a Videotontól, de sem az amerikai–portugál Final Third LLC-vel, sem a brit–olasz Racing City Grouppal nem sikerült megállapodni, sőt utóbbi a szükséges bankgaranciát sem tudta bemutatni. Bár a mostani hatósági eljárás újabb bizonytalanságot hozott a csapat életébe, az önkormányzat célja változatlan, vagyis a nehézségek ellenére is stabil, megfelelő szakmai és pénzügyi hátterű tulajdonost szeretnének találni a klubnak.

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Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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