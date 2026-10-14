2026. október 14. szerda Helén
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
Sport

Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe

Pénzcentrum
2026. október 14. 09:20

Maximálisan együttérzünk Gulácsival, remélhetőleg többet nem fordul elő ilyesmi - mondta a Napoli elleni 3-1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző. Arról nincs hír, a magyar kapus mikor áll újra edzésbe a Villarealnál Gulácsi Péter.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, Gulácsi Péter spanyolországi otthonába fegyveres rablók törtek be, és bár személyi sérülés szerencsére nem történt, a sokkoló élmény hatására a magyar kapus kihagyta a Villarreal kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Napoli elleni 3-1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző a magyar kapusról is beszélt.

Maximálisan együttérzünk Gulácsival, súlyos eseményeken van túl, borzasztóan kellemetlen élmények érték. Amikor ilyen híreket hall az ember, az első reakciója az, hogy elképzeli, milyen lenne, ha vele történt volna meg mindez, és összeszorul a gyomra. Remélhetőleg többé nem fordul elő ilyesmi

- fogalmazott a Villareal vezetőedzője az nso.hu által idézett nyilatkozatban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

UEFA Bajnokok Ligája 2. forduló
Villarreal CF
3
1
Napoli
Félidő: 2-1
2026. október 13. kedd 21:00
|
Estadio de la Cerámica, Villarreal
Hazai gólszerzők
23' Georges Mikautadze, 26' Álvaro Santiago Mouriño González, 86' Tani Oluwaseyi
Vendég gólszerzők
8' Amir Rrahmani
52
Labdabirtoklási arány
48
84
Támadások
109
33
Veszélyes támadások
58
4
Kaput eltaláló lövések
2
7
Kaput elkerülő lövések
6
4
Szögletek
4
2
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.10.14.

A szakember a magyar játékos magánéletének védelmére hivatkozva több részletet nem árult el, ahogy azt sem közölte, mikor térhet vissza a csapathoz.

Az esetről a spanyol hatóságok sem osztottak meg eddig információkat. Úgy tudni, a rablás hétfő éjjel történt a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban, Gulácsi és családja otthon voltak.
Címlapkép: Getty Images
#rablás #foci #sport #bűncselekmény #spanyolország #labdarúgás #focista #bajnokok ligája #spanyol foci #kapus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:20
10:07
09:45
09:37
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
október 13. 13:31 Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?
október 13. 10:31 Megütötték a Molt, szakadnak a tech-óriások: mi történik a tőzsdéken?
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
2026. október 13.
Kiderült, teljesen tönkre teheti a fogaid ez a hétköznapi étel: borzasztó kínoknak lesz kitéve, aki nem figyel
2026. október 13.
Ennyi támogatást kap egy egyedülálló szülő Ausztriában: letaglózó a szakadék a magyar rendszerhez képest – de mire elég az ottani pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
2 hete
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott
3
3 hete
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
4
3 hete
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
5
5 napja
Éhbérért varrják a Liverpool, Arsenal, Real Madrid mezeit: ennyibe kerül legyártani egy 40 ezres focimezt Kambodzsában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 10:30
Itt az ALDI csattanós válasza a Lidl sztártermékére: indulhat a roham a diszkontokba, sok gyerek álma ez az újdonság
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 10:07
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
Agrárszektor  |  2026. október 14. 09:41
Figyelmeztet a hatóság: senki ne egyen a Spar népszerű csemegéjéből