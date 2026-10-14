Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter otthonába Spanyolországban, miközben a magyar válogatott kapus a feleségével és két kisgyermekével tartózkodott a házban.
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
Maximálisan együttérzünk Gulácsival, remélhetőleg többet nem fordul elő ilyesmi - mondta a Napoli elleni 3-1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző. Arról nincs hír, a magyar kapus mikor áll újra edzésbe a Villarealnál Gulácsi Péter.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, Gulácsi Péter spanyolországi otthonába fegyveres rablók törtek be, és bár személyi sérülés szerencsére nem történt, a sokkoló élmény hatására a magyar kapus kihagyta a Villarreal kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzését.
A Napoli elleni 3-1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző a magyar kapusról is beszélt.
Maximálisan együttérzünk Gulácsival, súlyos eseményeken van túl, borzasztóan kellemetlen élmények érték. Amikor ilyen híreket hall az ember, az első reakciója az, hogy elképzeli, milyen lenne, ha vele történt volna meg mindez, és összeszorul a gyomra. Remélhetőleg többé nem fordul elő ilyesmi
- fogalmazott a Villareal vezetőedzője az nso.hu által idézett nyilatkozatban.
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A szakember a magyar játékos magánéletének védelmére hivatkozva több részletet nem árult el, ahogy azt sem közölte, mikor térhet vissza a csapathoz.
Az esetről a spanyol hatóságok sem osztottak meg eddig információkat. Úgy tudni, a rablás hétfő éjjel történt a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban, Gulácsi és családja otthon voltak.
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