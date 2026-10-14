Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe

Maximálisan együttérzünk Gulácsival, remélhetőleg többet nem fordul elő ilyesmi - mondta a Napoli elleni 3-1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző. Arról nincs hír, a magyar kapus mikor áll újra edzésbe a Villarealnál Gulácsi Péter.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, Gulácsi Péter spanyolországi otthonába fegyveres rablók törtek be, és bár személyi sérülés szerencsére nem történt, a sokkoló élmény hatására a magyar kapus kihagyta a Villarreal kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzését.

A Napoli elleni 3-1-es győzelem után Inigo Pérez vezetőedző a magyar kapusról is beszélt.

Maximálisan együttérzünk Gulácsival, súlyos eseményeken van túl, borzasztóan kellemetlen élmények érték. Amikor ilyen híreket hall az ember, az első reakciója az, hogy elképzeli, milyen lenne, ha vele történt volna meg mindez, és összeszorul a gyomra. Remélhetőleg többé nem fordul elő ilyesmi

- fogalmazott a Villareal vezetőedzője az nso.hu által idézett nyilatkozatban.

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UEFA Bajnokok Ligája 2. forduló Villarreal CF 3 1 Napoli Félidő: 2-1 2026. október 13. kedd 21:00 | Estadio de la Cerámica, Villarreal Hazai gólszerzők 23' Georges Mikautadze, 26' Álvaro Santiago Mouriño González, 86' Tani Oluwaseyi Vendég gólszerzők 8' Amir Rrahmani 52 Labdabirtoklási arány 48 84 Támadások 109 33 Veszélyes támadások 58 4 Kaput eltaláló lövések 2 7 Kaput elkerülő lövések 6 4 Szögletek 4 2 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.10.14.

A szakember a magyar játékos magánéletének védelmére hivatkozva több részletet nem árult el, ahogy azt sem közölte, mikor térhet vissza a csapathoz.

Az esetről a spanyol hatóságok sem osztottak meg eddig információkat. Úgy tudni, a rablás hétfő éjjel történt a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban, Gulácsi és családja otthon voltak.