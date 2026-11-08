Meghalt a legendás magyar olimpikon: emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot

Életének 79. évében elhunyt Rothermel Ádám olimpiai ezüstérmes labdarúgó.

Egyik egykori klubja, az Újpest közösségi oldala szombat este közölte az egykori kétszeres magyar bajnok hálóőr halálhírét. Az 1948-ban született Rothermel tagja volt az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon ezüstérmes nemzeti csapatnak.

Családja szintén a közösségi médiában azt írta: "utolsó pillanatáig hatalmas lélekkel, hősiesen küzdött, ahogyan azt egész életében, sportolóként is tette. Hat héten át tartó, emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot."