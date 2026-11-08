A november eleji vasárnap a klasszikus futballnapok közé tartozik: a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában rangadókat rendeznek.
Meghalt a legendás magyar olimpikon: emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot
Életének 79. évében elhunyt Rothermel Ádám olimpiai ezüstérmes labdarúgó.
Egyik egykori klubja, az Újpest közösségi oldala szombat este közölte az egykori kétszeres magyar bajnok hálóőr halálhírét. Az 1948-ban született Rothermel tagja volt az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon ezüstérmes nemzeti csapatnak.
Családja szintén a közösségi médiában azt írta: "utolsó pillanatáig hatalmas lélekkel, hősiesen küzdött, ahogyan azt egész életében, sportolóként is tette. Hat héten át tartó, emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot."
A Nike korábbi dominanciája meggyengült, miközben az Adidas ismét növekedési pályára állt.
A Fradi és az Újpest is rangadót játszik, a Győr a sereghajtóhoz látogat: egyetlen botlás is sokba kerülhet az NB I-ben
Rendkívül szoros az NB I tabellája, a hétvégi fordulóban a Ferencváros a Vasassal, a Debrecen az Újpesttel rangadózik. Mutatjuk a teljes hétvégi meccsprogramot!
Itt a hétvége fociprogramja: csúcsrangadó jön Madridban, az Arsenal és a Bayern München is pályára lép
Izgalmas futballhétvége jön: az Atlético Madrid a Barcelonával csap össze, az Arsenal, a Bayern München és a Manchester City is pályára lép. Mutatjuk a teljes...
Visszatér a képernyőre Korda György: legendás műsorában láthatják újra a nézők - nem akárki csatlakozik hozzá
November 13-án visszatér a képernyőre a World Poker Tour, egy ismerős hang, Korda György ismét mikrofon mögé ül.
A Hamburg és az Everton is pályára lép pénteken: mutatjuk, hol lesznek a legizgalmasabb meccsek a Premier League-től a Bundesligáig
Öt európai topliga mérkőzései színesítik a péntek esti futballprogramot: november 6-án a Bundesligától a Premier League-en át a La Ligáig több izgalmas összecsapást is rendeznek.
Zsebükbe nyúlnak az NB I-es csapatok tulajdonosai: komoly pénzt pumpáltak az Debrecenbe és az Újpestbe
Jelentős tőkeemelést hajtottak végre az Újpest és a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatainak tulajdonosai az elmúlt hetekben
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól.
Meghalt a Forma-1 legendás világbajnoka: nemrég még születésnapját ünnepelte, rövid betegség után hunyt el
Rövid betegség után nyolcvanéves korában elhunyt Alan Jones, a Forma–1 1980-as világbajnoka.
Ingyenes Fradi-jegyeket kaphatnak a budapesti gyerekek: mutatjuk, kik jogosultak rá és hol jelentkezhetnek
Húsz kerületi gyermek tekintheti meg ingyenesen a Ferencváros Zalaegerszeg elleni labdarúgó-mérkőzését Mátyus János egykori labdarúgó felajánlásának köszönhetően.
Életét vesztette Jesús de Miguel, a CD Tenerife csatára, aki a pályán ütközött az ellenfél kapusával
Az Arsenal őrzi előnyét, a Barcelona kiütéssel nyert: nem tudott előzni a Puskás az OTP Bank Ligában, nyert a Fradi
A hétvégi forduló eseményei jelentős változásokat hoztak több európai élvonalbeli bajnokságban is.
Futballvasárnap a javából: Liverpool–Arsenal, Juventus–Napoli és három magyar rangadó is jön.
A szervezők célja, hogy a veterán filmes szakember révén mind a négy kiemelt eseménybe jellegzetesen hollywoodi stílust vigyenek.
Valódi futballünnep vár a szurkolókra: óriási rangadókkal és magyar meccsekkel jön a szombati maraton
Október utolsó szombatja igazi futballünnepet ígér: Der Klassiker, milánói derbi, angol rangadók és rangos hazai meccsek várják a szurkolókat.
A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tette meg az első hivatalos lépést a szombat délutáni televíziós közvetítési tilalom eltörlése felé az Egyesült Királyságban.
Egymás sarkában az éllovasok: pattanásig feszült a helyzet az OTP Bank Ligában - csúcsmeccsek jönnek a hétvégén
Fordulónyi izgalom vár az OTP Bank Liga szurkolóira: a hétvégi program szombat délutántól vasárnap estig hat mérkőzést kínál.
A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség.
Óriási futballünnep október végén: a Klassiker, a milánói derbi és a Liverpool-Arsenal lesz a hétvége fénypontja
A Bayern és a Dortmund pontazonosságról vág neki a német klasszikusnak, Milánóban az Inter látogat a városi riválishoz