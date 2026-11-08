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Sport

Meghalt a legendás magyar olimpikon: emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot

Pénzcentrum
2026. november 8. 12:31 1 perc

Életének 79. évében elhunyt Rothermel Ádám olimpiai ezüstérmes labdarúgó.

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Egyik egykori klubja, az Újpest közösségi oldala szombat este közölte az egykori kétszeres magyar bajnok hálóőr halálhírét. Az 1948-ban született Rothermel tagja volt az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon ezüstérmes nemzeti csapatnak.

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Családja szintén a közösségi médiában azt írta: "utolsó pillanatáig hatalmas lélekkel, hősiesen küzdött, ahogyan azt egész életében, sportolóként is tette. Hat héten át tartó, emberfeletti harcot vívott, de a teste végül feladta a harcot."
Címlapkép: Getty Images
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