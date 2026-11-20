Szerbia lesz a magyar labdarúgó-válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája A/B osztályozójában. A pénteki, Nyonban rendezett sorsoláson eldőlt, hogy Marco Rossi együttese a szerbekkel csap össze az élvonalbeli szereplésért, ráadásul a párharcot hazai pályán kezdheti. A két mérkőzés győztese a következő kiírásban az A divízióban szerepelhet.

A magyar válogatott azért kényszerült osztályozóra, mert a B divízió 2. csoportjában 11 ponttal a második helyen végzett Észak-Írország mögött. Az északírek 12 ponttal zártak az élen, így automatikusan feljutottak az élvonalba, míg Magyarországnak két mérkőzésen kell kiharcolnia a feljebb lépést.

A magyar együttes nem kiemeltként várta a sorsolást, ezért már előzetesen biztos volt, hogy az első mérkőzést hazai pályán játssza. A visszavágón Szerbia lesz a házigazda. A közölt menetrend szerint az első találkozót március 25-én, a másodikat március 30-án rendezik.

A magyar válogatott az eddigi öt egymás elleni mérkőzésén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott, és egy alkalommal vereséget szenvedett. A két csapat legutóbb a 2024-es Európa-bajnokság selejtezősorozatában találkozott, akkor a magyarok oda-vissza felülmúlták a szerbeket.

A szerb válogatott meglehetősen nehéz csoportkört zárt az A-divízióban. A németek, a hollandok és a görögök mögött pont nélkül végzett a negyedik helyen, de a lebonyolítás sajátosságai miatt így is osztályozós helyhez jutott. A szerbek az A liga negyedik helyezettjei közül a két legjobban rangsorolt csapat egyikeként folytathatják a küzdelmet, míg Csehország és Törökország automatikusan kiesett.

Négy párharc dönt az A divízióban

A magyar–szerb összecsapás mellett további három párharcot rendeznek az A/B osztályozóban. Bosznia-Hercegovina Dániával, az ír válogatott Horvátországgal, Szlovénia pedig Walesszel találkozik.

A B/C osztályozó párosításai is kialakultak. Ciprus Észak-Macedóniával, Észtország Romániával, a Feröer-szigetek Georgiával, Fehéroroszország pedig Izraellel mérkőzik meg.

Spanyolország és Franciaország újra összecsap a negyeddöntőben

A sorsolás az A-divízió negyeddöntőinek párosításait is kialakította. Spanyolország Franciaországgal találkozik, Norvégia Angliával csap össze, Hollandia Portugáliát kapta, Belgium pedig Németországgal mérkőzik meg.

A négy negyeddöntő győztese jut be a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe. Az elődöntőkben a Hollandia–Portugália párharc továbbjutója a Spanyolország–Franciaország összecsapás győztesével találkozik, míg a Belgium–Németország továbbjutójára a Norvégia–Anglia győztese vár.

Az elődöntőket június 9-én és 10-én rendezik, a bronzmérkőzésre és a döntőre június 13-án kerül sor. A magyar válogatott számára azonban most március a legfontosabb, hiszen két mérkőzésen kell legyőznie Szerbiát ahhoz, hogy ismét az európai elitben szerepelhessen.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA