A hétvégi fordulók egyszerre hozták a várt eredményeket és a meglepetéseket Európa élvonalbeli labdarúgó-bajnokságaiban. A magyar élvonalban a Győri ETO FC a Ferencváros idegenbeli legyőzésével megőrizte éllovas pozícióját, míg a Debrecen sorozatban ötödik győzelmével szoros versenyben maradt. Az európai topligákban az Arsenal, a Lazio és a Barcelona őrizte meg vezető helyét, miközben a Liverpool történelmi arányú győzelmet aratott a Manchester United ellen.

A hétvégi mérkőzések több bajnokságban is átrendezték az erőviszonyokat. Miközben egyes éllovasok tovább növelték előnyüket, a középmezőnyben és a kiesőzónában is születtek olyan eredmények, amelyek meghatározóak lehetnek a szezon hátralévő részében.

A magyar élvonalban a Győri ETO FC 3–1-es győzelmet aratott a címvédő Ferencváros vendégeként, ezzel pedig megőrizte vezető helyét a tabellán. A győriek 26 ponttal állnak az élen, és továbbra is komoly versenyben vannak a bajnoki címért.

A Debreceni VSC szintén kiváló formában futballozik. A Nyíregyháza elleni 6–2-es sikerrel sorozatban ötödik mérkőzését nyerte meg, így 25 ponttal továbbra is szorosan követi a listavezetőt.

A Puskás Akadémia 24 ponttal a harmadik helyen áll. A felcsúti együttes azonban ezúttal nem tudott pontot szerezni, miután hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett az MTK Budapesttől.

A fordulóban a Zalaegerszeg és a Vasas gól nélküli döntetlent játszott, míg az Újpest és a Kisvárda találkozója szintén 0–0-val zárult.

A tabella alsó részén a Nyíregyháza helyzete egyre nehezebb. A Debrecentől elszenvedett súlyos vereség után továbbra is 12 ponttal áll, így a sereghajtók között található. A Kisvárda 13 ponttal szintén a kiesés elkerüléséért küzd.

Premier League – Liverpooli kiütés, leedsi meglepetés

Az angol élvonalban az Arsenal megőrizte vezető helyét, bár a Newcastle otthonában csak 2–2-es döntetlent ért el. A londoni csapat 28 ponttal vezeti a tabellát.

A Brighton 22 ponttal a második helyen áll, a Manchester City pedig ugyanennyi ponttal a harmadik. A manchesteriek a Fulham elleni 1–1-es döntetlennel nem tudtak közelebb kerülni az éllovashoz, miközben a Brighton is vereséget szenvedett. A Liverpool 21 ponttal a negyedik helyen áll, miután 4–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet. A Vörösök ezzel fontos győzelmet arattak, és továbbra is versenyben vannak az élmezőnyben.

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A forduló egyik legnagyobb meglepetését a Leeds United szolgáltatta, amely idegenben 4–1-re győzte le a Chelsea-t. A Hull City ugyancsak fontos három pontot szerzett, miután 2–0-ra felülmúlta a Brightont.

A tabella végén a Crystal Palace került különösen nehéz helyzetbe. A londoni együttes sorozatban ötödik vereségét szenvedte el, ezúttal a Coventry győzte le 3–2-re. A Palace mindössze 7 ponttal áll az utolsó helyen, így egyre komolyabb veszélybe kerülhet a bennmaradása.

Serie A – Lazio-veretlenség, gólzápor Bergamóban

Az olasz élvonalban a Lazio továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A Lecce elleni 3–0-s győzelemmel sorozatban ötödik bajnoki sikerét aratta, így 32 ponttal továbbra is veretlenül áll az élen.

Az AS Roma 30 ponttal követi a városi riválist, miután 5–1-re legyőzte a Parmát. Az Inter 29 ponttal a harmadik helyen áll, annak ellenére, hogy az Atalanta elleni mérkőzésen mindkét csapat négyszer talált a kapuba. A 4–4-es döntetlen után a milánóiaknak elsősorban a védekezésükön kell javítaniuk.

Az AC Milan szintén nagy arányú győzelmet aratott. A Frosinone 5–1-es legyőzésével 27 pontra növelte pontjai számát, és továbbra is a negyedik helyen áll. A tabella alsó részében a Venezia helyzete különösen aggasztó. A Juventus 4–0-ra győzte le a velenceieket, akik így továbbra is mindössze 6 ponttal állnak az utolsó helyen. A csapat az utolsó öt bajnoki mérkőzését egyaránt elveszítette.

A Sassuolo szintén nehéz időszakot él át. A Genoa elleni 2–0-s vereséggel sorozatban ötödik bajnoki kudarcát szenvedte el, és 8 ponttal továbbra is a kiesőzóna közelében található.

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La Liga – Barcelona-fordítás, a Real Madrid is nyert

A spanyol bajnokságban a Barcelona 36 ponttal továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A katalánok a Villarreal ellen kétgólos hátrányba kerültek, de végül 3–2-re fordítottak, és újabb fontos győzelmet arattak. A Real Madrid 33 ponttal a második helyen áll. A Celta Vigo elleni 2–1-es sikerrel sorozatban ötödik bajnoki győzelmét szerezte meg, így továbbra is három pont a hátránya a listavezetővel szemben.

Az Atlético Madrid 31 ponttal a harmadik, miután 3–0-ra legyőzte a Getafét. A madridi együttes ezzel továbbra is tartja a lépést a két közvetlen riválissal. A fordulóban a Valencia is fontos három pontot szerzett, miután 1–0-ra legyőzte a Rayo Vallecanót. A Racing Santander eközben 3–2-re múlta felül a Real Sociedadot.

A tabella utolsó helyén a Málaga áll, mindössze 5 ponttal. Az együttes az Osasuna elleni 1–0-s vereséggel sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését veszítette el, így egyre nehezebb helyzetbe kerül a bennmaradásért vívott harcban.

Bundesliga – Dortmund az élen, a Bayern és a Freiburg szorosan mögötte

A német élvonalban a Borussia Dortmund 24 ponttal vezeti a bajnokságot, miután 1–0-ra legyőzte a Mönchengladbachot. A Bayern München 22 ponttal a második helyen áll. A bajorok a Köln elleni 1–1-es döntetlennel nem tudtak közelebb kerülni a listavezetőhöz. Ugyanennyi ponttal rendelkezik az SC Freiburg is, amely azonban a rosszabb gólkülönbsége miatt a harmadik helyet foglalja el, miután 1–0-ra legyőzte az SV Elversberget.

Az RB Leipzig 21 ponttal a negyedik, miután kiütéses, 5–1-es győzelmet aratott az Union Berlin ellen.

A tabella végén a Borussia Mönchengladbach helyzete különösen nehéz. A csapat mindössze 4 ponttal sereghajtó, és a Dortmund elleni vereség tovább rontotta az esélyeit. Az Union Berlin és a Schalke 04 egyaránt 7 ponttal áll, így mindkét együttesnek komolyan kell küzdenie a bennmaradásért. A Schalke legalább egy pontot megmentett a Stuttgart elleni 0–0-s döntetlennel.

Ligue 1 – PSG-sorozat, meglepetés Marseille-ben

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain 26 ponttal vezeti a tabellát, miután idegenben 3–2-re legyőzte az OGC Nice csapatát. A párizsiak sorozatban ötödik bajnoki győzelmüket aratták. A Paris FC 23 ponttal a második helyen áll, miután 4–0-ra kiütötte az Angers SCO együttesét. A harmadik helyet a LOSC Lille foglalja el 21 ponttal, noha a csapat ezúttal 1–0-s vereséget szenvedett a Lyontól.

A forduló egyik legnagyobb meglepetését a Marseille hazai veresége jelentette. A Le Mans 3–2-re győzött, noha a hazaiak már kétgólos előnyben is voltak. A vereség különösen fájó lehet a marseille-ieknek, akik így fontos pontokat veszítettek az élmezőnnyel folytatott versenyben.

A tabella utolsó helyén a Le Havre áll mindössze 2 ponttal. A csapat a Troyes elleni 3–1-es vereséggel sorozatban ötödik bajnoki mérkőzését veszítette el, így egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül a bennmaradásért folytatott küzdelemben.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA