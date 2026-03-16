Lindsey Vonn közösségi oldalán üzent mindazoknak, akik a milánó-cortinai olimpián elszenvedett súlyos sérülése óta visszavonulásra szólítják fel.
Keményen beszólt a Red Bullnak a Merci csapatfőnöke: "nem az új szabályok miatt vagyunk előttetek"
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint Max Verstappen új szabályokat kritizáló kirohanásai nagyrészt annak tudhatók be, hogy a négyszeres világbajnok egy rendkívül gyengén teljesítő Red Bull-lal kénytelen versenyezni. A Mercedes az idény első két futamán kettős győzelmet aratott, és Wolff úgy látja, a Kínai Nagydíj egyértelműen bizonyította a 2026-os szabályok sikerességét - számolt be a The Guardian.
Verstappen a sanghaji futamon kiesésre kényszerült. Ezt követően eddigi legkeményebb kritikáját fogalmazta meg az elektromos energiagazdálkodásra épülő új szabályrendszerrel szemben. "Szörnyű. Aki ezt élvezi, az nem tudja, mi a versenyzés. Egyáltalán nem szórakoztató, olyan, mint a Mario Kart. Ez nem versenyzés, és ugyanezt mondanám akkor is, ha én nyernék" - fakadt ki a holland pilóta.
Wolff szerint Verstappen frusztrációja elsősorban a Red Bull állapotából fakad. A csapat az első két futamon legfeljebb a negyedik leggyorsabb autóval rendelkezett.
Max tényleg egy rémálomban van. Ha megnézed az időmérőn készült belső kamerás felvételeit, az autó egyszerűen borzalmas
- mondta a Mercedes vezetője. Szerinte a saját autójuk az erős motorral és a kiváló egyensúllyal messze a mezőny legjobbjának számít. A tizenkilenc éves Kimi Antonelli épp Kínában szerezte meg pályafutása első F1-es győzelmét - erről tegnap mi is is írtunk:
Bár a versenyzők panaszai miatt az F1 eredetileg a Kínai Nagydíj után tervezte megvitatni az esetleges szabálymódosításokat, a sanghaji verseny sikere mindent megváltoztatott. A döntést végül a két hét múlva esedékes Japán Nagydíj utánra halasztották. A szuzukai futam után egy öthetes szünet következik a Miami Nagydíjig, mivel a bahreini és a szaúd-arábiai versenyeket időközben törölték.
A Kínai Nagydíjon Lewis Hamilton és ferraris csapattársa, Charles Leclerc az egész futam alatt kiélezett csatát vívott egymással. A mezőny többi részében is bőven akadt előzés, és gyakori volt a kerék a kerék elleni küzdelem. Hamilton úgy nyilatkozott, hogy ez volt a "legjobb versenyzés, amit valaha megtapasztalt a Forma-1-ben".
Wolff hangsúlyozta, hogy a szórakoztatás szempontjából a sanghaji hétvége egyértelműen sikeresnek bizonyult. Szerinte a sportágnak elsősorban a nézők reakcióira kell figyelnie.
Nézd meg a szurkolókat, a helyszíni izgalmakat, az előzéseket kísérő üdvrivalgást, a közösségi médiát és a fiatal rajongókat. Jelenleg a túlnyomó többség minden korosztályban szereti a sportot
- mondta. Hozzátette, hogy Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója is hasonlóan látja a helyzetet. A csapatfőnök szerint a nosztalgia sokszor félrevezető lehet:
Mindannyian részesei voltunk a Forma-1-nek akkor is, amikor alig volt előzés. Néha túlságosan nosztalgikusak vagyunk a régi szép időkkel kapcsolatban, de a mostani termék valójában nagyon is jó
- fogalmazott erről Toto Wolff.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
