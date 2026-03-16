Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Mogyoród, 2025. augusztus 2.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Keményen beszólt a Red Bullnak a Merci csapatfőnöke: "nem az új szabályok miatt vagyunk előttetek"

Pénzcentrum
2026. március 16. 18:44

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint Max Verstappen új szabályokat kritizáló kirohanásai nagyrészt annak tudhatók be, hogy a négyszeres világbajnok egy rendkívül gyengén teljesítő Red Bull-lal kénytelen versenyezni. A Mercedes az idény első két futamán kettős győzelmet aratott, és Wolff úgy látja, a Kínai Nagydíj egyértelműen bizonyította a 2026-os szabályok sikerességét - számolt be a The Guardian.

Verstappen a sanghaji futamon kiesésre kényszerült. Ezt követően eddigi legkeményebb kritikáját fogalmazta meg az elektromos energiagazdálkodásra épülő új szabályrendszerrel szemben. "Szörnyű. Aki ezt élvezi, az nem tudja, mi a versenyzés. Egyáltalán nem szórakoztató, olyan, mint a Mario Kart. Ez nem versenyzés, és ugyanezt mondanám akkor is, ha én nyernék" - fakadt ki a holland pilóta.

Wolff szerint Verstappen frusztrációja elsősorban a Red Bull állapotából fakad. A csapat az első két futamon legfeljebb a negyedik leggyorsabb autóval rendelkezett.

Max tényleg egy rémálomban van. Ha megnézed az időmérőn készült belső kamerás felvételeit, az autó egyszerűen borzalmas

- mondta a Mercedes vezetője. Szerinte a saját autójuk az erős motorral és a kiváló egyensúllyal messze a mezőny legjobbjának számít. A tizenkilenc éves Kimi Antonelli épp Kínában szerezte meg pályafutása első F1-es győzelmét - erről tegnap mi is is írtunk:

Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba.

Bár a versenyzők panaszai miatt az F1 eredetileg a Kínai Nagydíj után tervezte megvitatni az esetleges szabálymódosításokat, a sanghaji verseny sikere mindent megváltoztatott. A döntést végül a két hét múlva esedékes Japán Nagydíj utánra halasztották. A szuzukai futam után egy öthetes szünet következik a Miami Nagydíjig, mivel a bahreini és a szaúd-arábiai versenyeket időközben törölték.

A Kínai Nagydíjon Lewis Hamilton és ferraris csapattársa, Charles Leclerc az egész futam alatt kiélezett csatát vívott egymással. A mezőny többi részében is bőven akadt előzés, és gyakori volt a kerék a kerék elleni küzdelem. Hamilton úgy nyilatkozott, hogy ez volt a "legjobb versenyzés, amit valaha megtapasztalt a Forma-1-ben".

Wolff hangsúlyozta, hogy a szórakoztatás szempontjából a sanghaji hétvége egyértelműen sikeresnek bizonyult. Szerinte a sportágnak elsősorban a nézők reakcióira kell figyelnie.

Nézd meg a szurkolókat, a helyszíni izgalmakat, az előzéseket kísérő üdvrivalgást, a közösségi médiát és a fiatal rajongókat. Jelenleg a túlnyomó többség minden korosztályban szereti a sportot

- mondta. Hozzátette, hogy Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója is hasonlóan látja a helyzetet. A csapatfőnök szerint a nosztalgia sokszor félrevezető lehet:

Mindannyian részesei voltunk a Forma-1-nek akkor is, amikor alig volt előzés. Néha túlságosan nosztalgikusak vagyunk a régi szép időkkel kapcsolatban, de a mostani termék valójában nagyon is jó

- fogalmazott erről Toto Wolff.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#sport #forma-1 #szabályok #japán #mercedes #kína #lewis hamilton #szurkolók #autósport #f1 #red bull #f1hírek

