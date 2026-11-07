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Egyre többen hagyják ott a Nike-ot: két márka viszi el a vevőket, amire kevesen számítottak
A Nike hosszú éveken keresztül meghatározó szereplője volt a globális sportcipőpiacnak, azonban az utóbbi időben egyre komolyabb kihívásokkal szembesül. Eközben az Adidas ismét növekedési pályára állt, a svájci On és a japán ASICS pedig egyre nagyobb teret hódít. Mi áll a változások mögött és hogyan rendeződhet át a sportmárkák közötti verseny a következő években?
A globális sportcipőpiac az elmúlt években jelentős üzleti lehetőségeket kínált a legnagyobb sportszergyártóknak, a verseny azonban egyre élesebbé vált. A több milliárd dolláros iparágban a piaci pozíciók megőrzése komoly kihívást jelent még a legismertebb márkák számára is. A vállalatok teljesítménye közötti különbségek a pénzügyi eredményekben és a tőzsdei árfolyamokban egyaránt megmutatkoznak.
A Nike részvényárfolyamának alakulása jól tükrözi a vállalat növekedési nehézségeit, valamint a befektetői bizalom megingását. A 2021-es történelmi csúcsot követően a részvény jelentős értékvesztésen ment keresztül. Mindez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Nike évtizedeken keresztül a sportcipőpiac egyik meghatározó szereplője volt.
A problémák mögött több tényező áll. A Nike az elmúlt években nagyobb hangsúlyt helyezett a közvetlen fogyasztói értékesítésre, vagyis saját üzletein és online felületein keresztül próbálta elérni vásárlóit. Ez ugyan nagyobb kontrollt biztosíthat az értékesítés és a márkaélmény felett, ugyanakkor a hagyományos kiskereskedelmi partnerekkel való kapcsolatok háttérbe szorulásához is vezetett.
A vállalat eredményei alapján ismét nagyobb hangsúlyt kap a nagykereskedelmi értékesítés. A 2026-os pénzügyi évben a nagykereskedelmi bevételek 6 százalékkal emelkedtek, miközben a Nike Direct értékesítése 6 százalékkal csökkent. Ez arra utal, hogy a vállalatnak újra kell gondolnia az értékesítési csatornák közötti egyensúlyt. A kínai piac szintén komoly kihívást jelent a Nike számára.
A Reuters októberi beszámolója szerint a vállalat kínai értékesítése devizahatásoktól megtisztítva 26 százalékkal esett vissza a legutóbbi negyedévben, miközben már kilenc egymást követő negyedévben csökkent a forgalom. A vállalat emellett a termékinnováció és a márka piaci pozíciójának megerősítése terén is kihívásokkal szembesül.
Míg a Nike korábbi pozíciójának visszaszerzésén dolgozik, az Adidas ismét erős növekedési pályára állt. A német sportszergyártó eredményei azt mutatják, hogy a márka sikeres megújítása a kiélezett piaci versenyben is komoly növekedést hozhat.
Az Adidas 2025-ben rekordösszegű, 24,8 milliárd eurós árbevételt ért el, ami devizahatásoktól megtisztítva 13 százalékos növekedést jelentett. Eközben az üzemi eredmény 54 százalékkal, 2,06 milliárd euróra emelkedett. A javuló teljesítmény mögött a vállalat szerint a sportteljesítményhez kapcsolódó termékek és a lifestyle-kategória együttes növekedése állt.
A márka megújulásában fontos szerepet játszottak az olyan modellek, mint a Samba, a Gazelle és a Spezial. Ezek a cipők a sportos megjelenés mellett a hétköznapi öltözködésben is népszerűvé váltak, így az Adidas olyan fogyasztói csoportokat is elért, akik nem feltétlenül sportolási célból vásárolnak sportcipőt. Az Adidas egyelőre sikeresebben használja ki a termékportfóliójában és az értékesítési csatornáiban rejlő lehetőségeket, miközben a Nike-nak még meg kell találnia a visszatéréshez szükséges működési és termékstratégiát.
A Nike és az Adidas versenye mellett egyre jobban előtérbe kerül két olyan márka, amely korábban jóval kisebb szerepet töltött be a globális sportcipőpiacon. A svájci On és a japán ASICS növekedése azt mutatja, hogy a fogyasztók egyre nyitottabbak az új márkákra, különösen akkor, ha azok egyedi termékkoncepcióval és jól meghatározott piaci pozícióval rendelkeznek.
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Az On elsősorban a prémium futócipők piacán építette fel ismertségét. Termékei a sportteljesítményt, a kényelmet és a különleges dizájnt kapcsolják össze, miközben a márka a hétköznapi viseletben is egyre népszerűbbé válik. A svájci vállalat tudatosan a magasabb árkategóriára épít, és a hagyományos sportboltok mellett saját üzletekkel, valamint online értékesítési csatornákkal is igyekszik elérni vásárlóit.
Az ASICS más megközelítéssel erősíti pozícióját. A japán vállalat hosszú ideje a futócipők és a sporttechnológia piacának meghatározó szereplője, az utóbbi időszakban azonban egyre nagyobb hangsúlyt helyez a lifestyle-szegmensre is, vagyis a sportos, hétköznapi viseletre.
A sportcipőpiac átrendeződése azt mutatja, hogy a korábbi piaci pozíció önmagában nem garantálja a hosszú távú sikert. A Nike példája jól szemlélteti, milyen gyorsan elveszítheti lendületét egy meghatározó márka, ha nem tud megfelelően alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Az Adidas, az On és az ASICS eredményei pedig azt mutatják, hogy a különböző termékstratégiák és piaci pozíciók mellett is van lehetőség a növekedésre.
Súlyos botrány rázza meg a ruhaipart, éhbérért varrják a mezeket
A sportszergyártók üzleti sikerei mögött azonban komoly munkaügyi problémák is meghúzódnak. Mint korábban megírtuk, a Liverpool, az Arsenal és a Real Madrid hivatalos mezeit is olyan kambodzsai gyárakban készítik, ahol a dolgozók rendkívül alacsony fizetésért végzik a munkájukat. A két vizsgált üzemben összesen mintegy 6600-an dolgoznak, többségük nő. Az alapfizetés havi 210–220 dollár, vagyis nagyjából 70 ezer forint körül alakul.
A munkakörülmények szintén komoly kérdéseket vetnek fel. A beszámolók szerint a gyártósorok mellett a hőmérséklet a 35 Celsius-fokot is meghaladja, miközben a napi termelési elvárás akár 700 ruhadarab is lehet. Különösen beszédes, hogy egy dolgozó szerint egyetlen, a szurkolók által megvásárolt futballmez többe kerül, mint amennyit ő két hét alatt megkeres. Ez ismét felveti a kérdést, hogy milyen munkakörülmények között készülnek a legismertebb sportszermárkák termékei.
Nagy terveket szövöget és perre megy az Adidas
Az Adidas eközben több piacon is igyekszik erősíteni pozícióját. Mint beszámoltunk róla , a német sportszergyártó Kínában 13 százalékos értékesítési növekedést ért el, miközben amerikai riválisa, a Nike már kilenc egymást követő negyedévben tapasztalt visszaesést a térségben. Az Adidas Európában is javulásra számít, miután a harmadik negyedévben még 4 százalékkal csökkent a régió árfolyamszűrt nettó árbevétele. A vállalat a termékfejlesztésre is jelentős összegeket fordít, különösen a futócipők piacán.
A márka közben a védjegyeinek megóvására is nagy hangsúlyt fektet. Az Adidas pert indított az ausztrál White Fox divatmárka ellen, mert álláspontja szerint annak négycsíkos ruhadarabjai túlságosan hasonlítanak az ikonikus háromcsíkos mintázatára. A német vállalat szerint a hasonlóság megtévesztheti a vásárlókat, ezért kártérítést és az érintett termékekből származó nyereség megtérítését is követeli. A White Fox tagadja a védjegybitorlást, így az ügyben a bíróságnak kell majd döntenie.
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