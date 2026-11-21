Harry Kane, az angol labdarúgó-válogatott játékosa kihagyhatja a következő néhány hónapot, miután pénteken, a Bayern München Köln elleni 1-1-es döntetlenje során elszakadt a bal bokájában a szalag.

Harry Kane-t a Bayern tegnapi mérkőzésén a tizenhatoson belül a Köln védője, Joel Schmied terítette le, aki először Michael Olise alacsony beadását érte el, de a hátsó kapufánál a labdát Olise bal lábába ütötte.

Kane fájdalmasan vonaglott. Bár óvatosan talpra állt és eleinte folytatta a játékot, a kezelés után hamarosan két fizioterapeutával lesántikált a pályáról.

A Bayern München által az X-en közzétett tájékoztatás így szólt:

Harry Kane bal bokájában szindezmózisszalag-szakadást szenvedett a Köln elleni hazai Bundesliga-mérkőzésen. Ezt a Bayern München orvosi osztályának vizsgálata is megerősítette. A 33 éves játékos ezért a következő néhány hónapban nem játszhat.

Kane a Bayern vitathatatlan sztárja. Amióta 2023-ban a Spurstől igazolt, 161 tétmérkőzésen 156 gólt szerzett, és két Bundesliga-címet, valamint a Német Kupát is nyert.

Múlt hónapban ő lett az első angol, aki 25 év után elnyerte az Aranylabdát, két héttel ezelőtt pedig új szerződést írt alá a Bayernnel, amely 2029 júniusáig köti Bajorországban.