Emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés a magyar és a legtöbb európai tőzsdén, miközben az arany új idei mélypontról kapaszkodott vissza.
Hiába a BL-visszatérés, elszálltak a kiadások: a tőzsdén is mélypontra került a Manchester United
Bár a Bajnokok Ligájába való visszatérés növelte a Manchester United bevételeit, a klub mégis üzemi veszteséggel zárta az őszi negyedévet a visszaeső játékoseladások miatt. A vártnál gyengébb pénzügyi mutatók, valamint a csapat kiesőzónás bajnoki szereplése hatására a részvények árfolyama közel 10 százalékot zuhant az amerikai tőzsdén - írja a Portfolio.
A New York-i tőzsdén jegyzett klub árbevétele a 2027-es pénzügyi év első negyedévében 4,1 százalékkal, 146,1 millió fontra nőtt, ez azonban elmaradt a 152 millió fontos elemzői várakozástól.
A bővülés szinte teljes egészében a BL-szereplésnek köszönhető, a közvetítési jogokból származó bevételek ugyanis 17,7 százalékkal, 35,2 millió fontra ugrottak, miután az előző szezonban a csapat egyetlen európai kupasorozatban sem indult. A meccsnapi bevételek enyhén, 26,8 millió fontra emelkedtek, míg a kereskedelmi bevételek 84,1 millió font körül stagnáltak.
A legrangosabb európai kupasorozatban való részvétel ugyanakkor a kiadásokat is megdobta, elsősorban emiatt a bérköltségek és a személyi jellegű ráfordítások 8,6 százalékkal, 79,9 millió fontra nőttek. A klub végül 3 millió fontos üzemi veszteséget könyvelt el az egy évvel korábbi 13 millió fontos üzemi eredmény után. A negatív fordulat legfőbb oka az volt, hogy a játékoseladásokból származó nyereség a korábbi 45 millióról 20,7 millió fontra esett vissza. Ezt az egyszeri tételt leszámítva az alaptevékenység üzemi vesztesége mérséklődött volna.
A működési cash flow kedvezően alakult és elérte a 47,7 millió fontot a negyedévben, a játékosok játékjogára fordított nettó kiadás ugyanakkor meghaladta a 143 millió fontot. Mivel az átigazolásokból kevesebb pénz folyt be, a klubnak 90 millió fontot kellett lehívnia a rulírozó hitelkeretéből. A menedzsment a gyengébb negyedév ellenére sem módosította az éves előrejelzését, így a teljes pénzügyi évre továbbra is 740–760 millió fontos árbevétellel és 205–225 millió fontos tisztított EBITDA-val számolnak.
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