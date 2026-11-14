A lehető legsúlyosabb büntetést kapta a kapus, aki halálos sérülést okozott a pályán a CD Tenerife csatárának

A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) fegyelmi bizottsága 12 mérkőzésre eltiltotta Jesús Owonót, a spanyol másodosztályú FC Andorra kapusát, aki a november 2-i bajnoki mérkőzésen súlyos akció során ütközött a CD Tenerife 30 éves csatárával, Jesús de Miguellel. A csatár az ütközés következtében a pályán tompa szívtraumát és szívleállást szenvedett el, majd a kórházba szállítását követően, másnap reggel életét vesztette.

A fegyelmi bizottság a kódex 102. cikke alapján a kiszabható legmagasabb büntetést rótta ki a kapusra a pénzbírság mellett, megállapítva, hogy Owono erőszakos magatartást tanúsított az ellenfél játékosával szemben, ami végzetes sérüléshez vezetett. A büntetés mértéke megegyezik a spanyol labdarúgásban kiszabott eddigi legsúlyosabb eltiltási rekorddal.

A játékvezetői jelentés a kapus magasra emelt lábát és az ütközés túlzott erejét emelte ki. Az FC Andorra úgy döntött, hogy nem él a tíz napos fellebbezési jogával, és teljes mértékben elfogadja a fegyelmi határozatot.

Az FC Andorra vezetőedzője, Carles Manso közölte, hogy Owono az eset óta mély lelki megrázkódtatásként éli meg a történteket, nem edz a csapattal, és a klub minden támogatást megad neki a visszatérésével vagy esetleges visszavonulásával kapcsolatos döntésében. A 47-szeres válogatott kapus nem kapott meghívót Egyenlítői-Guinea nemzeti csapatába sem az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőire.

A spanyol Nemzeti Rendőrség hivatalból gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást az ügyben, ami a spanyol jogszabályok szerint pénzbírságtól akár négy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Emellett a rendőrség gyilkossági osztálya külön vizsgálatot folytat a stadionban nyújtott orvosi ellátás és a gyorsmentési protokollok szakszerűsége kapcsán is.

A tragikusan elhunyt Jesús de Miguel – aki pályafutása során többek között a Castellón és a Unionistas színeiben is futballozott, és jelentős szerepet vállalt a Tenerife másodosztályba való feljutásában – élettársát és másfél éves kislányát hagyta hátra. A CD Tenerife vállalta, hogy a gyermek 18 éves koráig anyagi támogatást biztosít a családnak, míg a futballtársadalom széles körű gyűjtést indított a megsegítésükre.

A csatár szülővárosában, Navahermosában háromnapos gyászt rendeltek el, eltemetésén pedig a spanyol labdarúgás vezetői és legmeghatározóbb alakjai is jelen voltak.

A tragikus eset miatt az FC Andorra múlt heti mérkőzését elhalasztották, ám szombaton az éllovas Almería otthonában már pályára kell lépnie, míg a CD Tenerife vasárnap a Ceuta ellen játssza első hazai mérkőzését a tragédia óta. A spanyol bajnoki fordulóban és a nemzetközi kupamérkőzéseken is gyászzárással és megemlékezésekkel adóztak Jesús de Miguel emléke előtt.