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Kész, ennyi volt: végleg csődbe ment a magyar focicsapat, még az öltözőt is elárverezi a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverésre bocsátja a gyenesdiási futballcsapat öltözőjének többségi tulajdonrészét, miután a helyi klub több mint 100 millió forintos tartozást halmozott fel a Magyar Labdarúgó Szövetséggel szemben - szúrta ki a 444.hu. A jelentős adósságot egy korábbi, taotámogatásokkal kapcsolatos elszámolási hiba okozta.
A Gyenesdiás FC köztartozása összesen 103 millió forintra rúg, amely egy nagyjából 67 millió forintos tőketartozásból és a hozzá kapcsolódó 36 millió forintos késedelmi pótlékból tevődik össze.
A tartozás behajtása érdekében a NAV az online árverési felületén hirdette meg a jó állapotú, vegyesen önkormányzati és egyesületi tulajdonban lévő épületet. A liciten nem a teljes ingatlant, csupán annak 11/20-ad tulajdoni hányadát lehet megszerezni, a kikiáltási ár pedig 28,6 millió forint.
A hirdetmény szerint az ingatlan teljes becsült értéke 44 millió forint. Az árverésen való részvétel feltétele 4,4 millió forint árverési előleg befizetése az adóhatóság számlájára. A licitálás a jövő hét végén, november 27-én, pénteken indul, és november 30-án zárul.
A fizetésképtelenséget eredményező adósságot maga az öltözőépítés és a beruházáshoz igénybe vett taoforrások szabálytalan felhasználása idézte elő. A súlyos pénzügyi helyzet miatt a település korábbi csapatát, a Kinizsi SK-t fel kellett számolni, a helyi futballélet megmentésére pedig tavaly augusztusban új labdarúgó-egyesületet alapítottak Gyenesdiás FC néven.
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