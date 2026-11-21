A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverésre bocsátja a gyenesdiási futballcsapat öltözőjének többségi tulajdonrészét, miután a helyi klub több mint 100 millió forintos tartozást halmozott fel a Magyar Labdarúgó Szövetséggel szemben - szúrta ki a 444.hu. A jelentős adósságot egy korábbi, taotámogatásokkal kapcsolatos elszámolási hiba okozta.

A Gyenesdiás FC köztartozása összesen 103 millió forintra rúg, amely egy nagyjából 67 millió forintos tőketartozásból és a hozzá kapcsolódó 36 millió forintos késedelmi pótlékból tevődik össze.

A tartozás behajtása érdekében a NAV az online árverési felületén hirdette meg a jó állapotú, vegyesen önkormányzati és egyesületi tulajdonban lévő épületet. A liciten nem a teljes ingatlant, csupán annak 11/20-ad tulajdoni hányadát lehet megszerezni, a kikiáltási ár pedig 28,6 millió forint.

A hirdetmény szerint az ingatlan teljes becsült értéke 44 millió forint. Az árverésen való részvétel feltétele 4,4 millió forint árverési előleg befizetése az adóhatóság számlájára. A licitálás a jövő hét végén, november 27-én, pénteken indul, és november 30-án zárul.

A fizetésképtelenséget eredményező adósságot maga az öltözőépítés és a beruházáshoz igénybe vett taoforrások szabálytalan felhasználása idézte elő. A súlyos pénzügyi helyzet miatt a település korábbi csapatát, a Kinizsi SK-t fel kellett számolni, a helyi futballélet megmentésére pedig tavaly augusztusban új labdarúgó-egyesületet alapítottak Gyenesdiás FC néven.