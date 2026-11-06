Visszatér a képernyőre Korda György: legendás műsorában láthatják újra a nézők - nem akárki csatlakozik hozzá

November 13-án visszatér a képernyőre a Sport TV egyik legismertebb műsora, a World Poker Tour közvetítése. A pókerrajongók számára ismerős hang, Korda György ismét mikrofon mögé ül, ezúttal azonban új kommentátortárs csatlakozik hozzá: Sváby András is részt vesz a közvetítésekben.

A World Poker Tour új évada november 13-án indul a Sport TV-n, így Korda György ismét visszatér ahhoz a műsorhoz, amellyel az évek során szinte összeforrt a neve - 2003 óta népszerűsíti a sportágat. A legendás énekes egy időben feleségével, Balázs Klárival közvetítette a pókert a tévében, ezúttal Sváby Andrással együtt kommentálja majd a játszmákat.

Az új párosításról mindketten elmondták a véleményüket. Sváby András szerint a póker jóval összetettebb játék annál, mint amilyennek elsőre tűnhet, hiszen a szerencse mellett komoly emberismeretre és tudásra is szükség van.

A póker szerintem az egyik legkomplexebb játék a világon, amelyhez nem csak szerencse, de komoly emberismeret és rendkívüli tudás is kell. Ezek közül ráadásul a legkisebb jelentősége épp a szerencsének van. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy az ember jó játékossá váljon - fogalmazott a televíziós.

Korda György sporthasonlattal érzékeltette, mit vár az új kommentátori együttműködéstől. Azt reméli, hogy olyan összhang alakul ki közöttük, mint egykor a legendás futballpáros, Budai II. László és Kocsis Sándor között.

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Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA