Mogyoród, 2025. augusztus 3.Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzőjének autója a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Még mindig a gödör mélyén Alonso F1-es csapata: két futam ment le, de semmi nem menti őket a bukástól?

Pénzcentrum
2026. március 17. 10:21

A Honda, vele együtt pedig a Forma 1-es Aston Martin motorproblémái egyre súlyosabbá válnak. A csapat a Kínai Nagydíjon sem tudott érdemi eredményt felmutatni: Fernando Alonso a kezében és lábában jelentkező zsibbadás miatt kényszerült feladni a futamot, Lance Stroll pedig akkumulátorhiba miatt esett ki. A japán gyártó hazai versenye szűk két hét múlva Suzukában következik, de optimizmusra egyelőre semmi ok - tudósított a The Guardian.

A probléma gyökere az idény elejére nyúlik vissza. Az Aston Martin késve érkezett az első tesztre, és alig teljesített köröket. A háttérben álló ok csak az ausztrál futam előtti csütörtökön derült ki. Ekkor Adrian Newey, a csapatfőnök és autótervező elismerte, hogy a Honda-motor rendkívül erős vibrációt kelt, amely a karosszérián keresztül a pilótákra is átterjed. A szakember komoly aggodalmát fejezte ki, hogy a versenyzők akár maradandó idegkárosodást is szenvedhetnek.

Kínában ez az aggodalom kézzelfoghatóvá vált. A fedélzeti kamerák felvételein jól látszott, ahogy Alonso a sanghaji versenypálya két egyenesében egyszerűen elengedte a kormányt, mert elviselhetetlenné vált a vibráció.

A huszadik és a harmincadik kör között alig éreztem a kezeimet és a lábaimat. Egy körrel lemaradva utolsók voltunk, így nem volt értelme folytatni

- nyilatkozta a spanyol versenyző. Emellett csapattársa, a kanadai Lance Stroll sem volt bizakodóbb a japán kilátásokat illetően:

Ha nem találnak valami csodát tíz napon belül, akkor imádkozzanak értem

- mondta meglehetősen lemondóan a versenyző.

Az Aston Martin szezon előtti tesztprogramja is azért volt annyira korlátozott, mert a pilóták fizikailag képtelenek voltak a pályán maradni. A motor ráadásul gyenge teljesítményt nyújtott és megbízhatatlannak bizonyult, még akkor is, amikor működött. Ausztráliában az akkumulátorhibák miatt a futamra már csak az utolsó erőforráselemek maradtak használhatók. Az autó fejlesztése - amely Newey keze alatt akár zseniális is lehetne - gyakorlatilag lehetetlen, amíg nem tudnak érdemi tesztkilométereket gyűjteni.

A Honda műszaki igazgatója, Orihara Sintaró mindössze annyit tudott pozitívumként kiemelni, hogy Kínában összességében több kilométert teljesítettek, mint Melbourne-ben. Ez meglehetősen gyenge érv egy olyan motorgyártótól, amelynek csapata idén a négy legerősebb istálló közé akart beférkőzni. Mike Krack, a csapat pályamérnöki vezetője szerint minden egyes megtett kör hozzájárul a tanulási folyamathoz. A probléma csupán az, hogy ez a tanulási folyamat a nyilvánosság előtt zajlik, és várhatóan nagyon hosszú lesz.

Némi vigaszt nyújthat, hogy a bahreini és a szaúdi nagydíj törlése miatt Japán után öt hét szünet következik a Miami Nagydíjig. Ez az időszak felbecsülhetetlen lehetőséget ad a Honda szakurai mérnökeinek a vibrációs problémák megoldására. Az Aston Martin pénzügyi háttere és infrastruktúrája ugyan világszínvonalú, de Szuzukában, a hazai szurkolók előtt egyelőre nem lesz mire büszkének lenniük.
#sport #forma-1 #technológia #japán #kína #autóverseny #ausztrália #autósport #f1 #f1hírek

