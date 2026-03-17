Újabb kínai autómárka jelenik meg Magyarországon: a Geely két modellel lép be a hazai piacra, miközben a távol-keleti gyártók részesedése már most is gyorsan nő.
Még mindig a gödör mélyén Alonso F1-es csapata: két futam ment le, de semmi nem menti őket a bukástól?
A Honda, vele együtt pedig a Forma 1-es Aston Martin motorproblémái egyre súlyosabbá válnak. A csapat a Kínai Nagydíjon sem tudott érdemi eredményt felmutatni: Fernando Alonso a kezében és lábában jelentkező zsibbadás miatt kényszerült feladni a futamot, Lance Stroll pedig akkumulátorhiba miatt esett ki. A japán gyártó hazai versenye szűk két hét múlva Suzukában következik, de optimizmusra egyelőre semmi ok - tudósított a The Guardian.
A probléma gyökere az idény elejére nyúlik vissza. Az Aston Martin késve érkezett az első tesztre, és alig teljesített köröket. A háttérben álló ok csak az ausztrál futam előtti csütörtökön derült ki. Ekkor Adrian Newey, a csapatfőnök és autótervező elismerte, hogy a Honda-motor rendkívül erős vibrációt kelt, amely a karosszérián keresztül a pilótákra is átterjed. A szakember komoly aggodalmát fejezte ki, hogy a versenyzők akár maradandó idegkárosodást is szenvedhetnek.
Kínában ez az aggodalom kézzelfoghatóvá vált. A fedélzeti kamerák felvételein jól látszott, ahogy Alonso a sanghaji versenypálya két egyenesében egyszerűen elengedte a kormányt, mert elviselhetetlenné vált a vibráció.
A huszadik és a harmincadik kör között alig éreztem a kezeimet és a lábaimat. Egy körrel lemaradva utolsók voltunk, így nem volt értelme folytatni
- nyilatkozta a spanyol versenyző. Emellett csapattársa, a kanadai Lance Stroll sem volt bizakodóbb a japán kilátásokat illetően:
Ha nem találnak valami csodát tíz napon belül, akkor imádkozzanak értem
- mondta meglehetősen lemondóan a versenyző.
Az Aston Martin szezon előtti tesztprogramja is azért volt annyira korlátozott, mert a pilóták fizikailag képtelenek voltak a pályán maradni. A motor ráadásul gyenge teljesítményt nyújtott és megbízhatatlannak bizonyult, még akkor is, amikor működött. Ausztráliában az akkumulátorhibák miatt a futamra már csak az utolsó erőforráselemek maradtak használhatók. Az autó fejlesztése - amely Newey keze alatt akár zseniális is lehetne - gyakorlatilag lehetetlen, amíg nem tudnak érdemi tesztkilométereket gyűjteni.
A Honda műszaki igazgatója, Orihara Sintaró mindössze annyit tudott pozitívumként kiemelni, hogy Kínában összességében több kilométert teljesítettek, mint Melbourne-ben. Ez meglehetősen gyenge érv egy olyan motorgyártótól, amelynek csapata idén a négy legerősebb istálló közé akart beférkőzni. Mike Krack, a csapat pályamérnöki vezetője szerint minden egyes megtett kör hozzájárul a tanulási folyamathoz. A probléma csupán az, hogy ez a tanulási folyamat a nyilvánosság előtt zajlik, és várhatóan nagyon hosszú lesz.
Némi vigaszt nyújthat, hogy a bahreini és a szaúdi nagydíj törlése miatt Japán után öt hét szünet következik a Miami Nagydíjig. Ez az időszak felbecsülhetetlen lehetőséget ad a Honda szakurai mérnökeinek a vibrációs problémák megoldására. Az Aston Martin pénzügyi háttere és infrastruktúrája ugyan világszínvonalú, de Szuzukában, a hazai szurkolók előtt egyelőre nem lesz mire büszkének lenniük.
Visszaszólt hangos kritikusainak a hatalmasat bukó amerikai síző: "majd akkor vonulok vissza, ha én akarok"
Lindsey Vonn közösségi oldalán üzent mindazoknak, akik a milánó-cortinai olimpián elszenvedett súlyos sérülése óta visszavonulásra szólítják fel.
Vége a hosszas várakozásnak: ne késlekedj, ha megnéznéd a budapesti BL-döntőt, itt vannak a jegyek árai
Megkezdődött a nagyközönség számára a jegyértékesítés a 2026-os európai kupadöntőkre - és ebbe beletartozik a budapesti Puskás Arénában megrendezendő Bajnokok Ligája-döntő is.
A 30. fordulót követően a West Ham, a Nottingham Forest, a Tottenham és a Leeds United között rendkívül szoros a verseny, és még nem dőlt...
Brutális büntetéssel sújtották az angol sztárcsapatot: tízmillió font, plusz nem is igazolhatnak senkit
A Premier League 10,75 millió fontos pénzbírságot szabott ki a Chelsea-re, emellett felfüggesztett felnőtt igazolási tilalommal is sújtották őket.
Bár az ország sportminisztere a közel-keleti háborús helyzet miatt korábban kizárta a részvételt, a kontinentális szervezet úgy tudja, a csapat elutazik a tornára.
Ha Pep Guardiola a távozás mellett dönt, a City nem gördít akadályt az útjába - ezt a hétvégén közölte a vezetőség.
Hiába a botrányok, a bírósági ügy, újrázott a Barca elnöke: fölényesen győzött Laporta a választáson
A 63 éves sportvezető a szavazatok 68 százalékát szerezte meg, ezzel újabb öt évre biztosította pozícióját a katalán klub élén.
Szoboszlai Dominik hiába szerzett vezetést a Liverpoolnak, a csapat ismét a ráadásban kapott góllal veszített fontos pontokat a Tottenham elleni 1–1-es bajnokin.
Most nyerte meg az Arsenal? Elképesztő, mit történt a hétvégén Európa pályáin, mutatjuk az eredményeket
Itthon a Győr egy pontos előnnyel fordul erre a hétvégére, Angliában azonban az Arsenal előnye egyre magabiztosabb. Lássuk a hétvégi eredményeket!
Az úgynevezett "Wrexham-hatás" nyomán külföldi befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet.
Neil Simpson és látóvezetője, Robert Poth ezüstérmet nyert a téli paralimpián a látássérült alpesi síelők mezőnyében. Ezzel ők szerezték meg Nagy-Britannia első érmét a játékokon.
A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba.
A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna.
Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban.
A dán Netcompany informatikai vállalat öt év alatt mintegy 100 millió eurót fektet az istállóba.
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
A Gazzetta dello Sport nemcsak a statisztikákat méltatta, hanem átigazolási információkat is közölt.
Az NHL csapattulajdonosai kedden jóváhagyták a Carolina Hurricanes kisebbségi részesedésének értékesítését.
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
A távozó szakember sajnálatát fejezte ki a sikertelen időszak miatt, de hangsúlyozta, hisz abban, hogy a keretben több potenciál rejlik annál, mint amit a jelenlegi...
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.