Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról május 4-én

Ne maradj le a legfontosabb eseményekről, a Pénzcentrum percről percre közvetít a koronavírus-járvány elleni harc aktuális állásáról, és az egészségügyi válság gazdasági hatásairól.

Ha nem is brutálisra, de mindenképpen érezhető drágulásra kell számítania idén annak, aki klímát szereltetne be az otthonába. A koronavírus-járvány okozta korlátozások következtében pedig elképzelhető, hogy olyanok is eljátszanak a gondolattal, akiknek eddig eszük ágában sem volt, de most nem akarják kipróbálni a home office-t úgy, hogy kint 30 plusz fokok lesznek. A szakma egy részének jelenleg bőven van ideje szerelni, úgyhogy érdemes lehet még most, ideje korán szakembert hívni. Sokan ugyanis a nyárra óriási kereslet-robbanást várnak, és azt sem a magánvállalkozók, sem a szakszövetség nem tudja előre megmondani, lesz-e vajon elég készlet a nagy bummra vagy sokan akár hoppon is maradhatnak a kánikulában...