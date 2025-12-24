Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat, 46 ezren influenzaszerű tünetekkel mentek.
Itt van, mi változik 2026-ban az EESZT-ben: nagyon fontos módosítás készül, rengeteg magyart érint
A kormány új rendelettel vezeti be az automatikus SMS- és e-mail-emlékeztetők küldését az egészségügyi vizsgálatokról, hogy csökkentse a betegek távolmaradása miatti kapacitásveszteségeket. A szabályozás 2026. március 1-jén lép hatályba.
A kedden a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetője automatikus értesítést küld a pácienseknek a digitális rendszerben lefoglalt egészségügyi időpontjaikról. Az emlékeztetők SMS-ben vagy e-mailben érkeznek, és tartalmazzák az ellátás pontos időpontját és helyszínét.
A rendelet alapján az értesítések időzítése kétféleképpen történhet. Ha az időpontfoglalás és a vizsgálat között legalább 48 óra telik el, az emlékeztetőnek legkésőbb két nappal az ellátás előtt meg kell érkeznie. Ha a foglalás és a vizsgálat között kevesebb mint 48 óra áll rendelkezésre, az értesítést az időpontfoglalást követő 12 órán belül küldik ki.
A kormányzat azzal indokolta az új szabályozást, hogy az egészségügyi rendszerben komoly problémát okoz: a páciensek egy része nem jelenik meg az előre egyeztetett vizsgálatokon és beavatkozásokon, ráadásul erről nem is értesíti az érintett intézményeket. Ez a gyakorlat az ellátórendszer kapacitásainak kihasználatlanságához vezet, miközben más, ellátásra váró betegeknek tovább kell várniuk ugyanazokra a szolgáltatásokra.
Pintér Sándor belügyminiszter már egy novemberi szakmai rendezvényen is felhívta a figyelmet a problémára, akkor azonban még szigorúbb megoldást vetített előre. A tárcavezető akkor úgy fogalmazott, hogy szankciókkal kellene sújtani azokat, akik elmulasztják a lefoglalt vizsgálati időpontjukat, ám környezete tanácsára végül elvetette ezt az elképzelést. A korábbi tervekről mi is beszámoltunk, az akkori tervezetről itt írtunk:
Egyszerű trükkökkel egészségesebb és olcsóbb is lehet a karácsonyi menü, a dietetikusok szerint a tudatosság az egyik kulcs.
A lakosság 30-40 százaléka tapasztal időnként refluxos tüneteket, és mintegy ötöde szenved reflux betegségben.
Idén a karácsony és a szilveszter is hosszú pihenést ígért, amikor viszont nem kellemes nyitva tartó patika után kutatni. Mutatjuk az ügyeletes gyógyszertárak listáját, amelyek...
Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.
Hitted volna? Ennyi mindenre jó a szódabikarbóna: gyurma, karácsonyfadísz is készülhet belőle - Gyomorégés esetén is jól jöhet
Cikkünkben sorra vesszük, mire jó a szódabikarbóna, mikor érdemes óvatosnak lenni vele és milyen esetekben érdemes inkább mást választani helyette.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság a legsúlyosabb, úgynevezett fekete dobozos figyelmeztetés elhelyezését fontolgatja a Covid–19 vakcinák dobozán.
Sokan, éppen amikor végre letették a stresszt és nyugalomban ünnepelnének, betegszenek le év végére, vagy pont karácsonykor kapnak el valamit a rokonoktól. A patika meg...
A kutatók remélik, hogy ez az áttörés segít a tengeri élővilágot fenyegető halálos veszélyek korai felismerésében.
Szilveszterkor továbbra sem tiltják be a tűzijátékokat Budapesten, ugyanakkor az idei évben a korábbinál jóval szigorúbb feltételek mellett lehet használni őket.
A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében
A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686 fő halt meg.
A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
A karácsony kiváló alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük a halfogyasztás hagyományát és egészségmegőrző szerepét.
Amit évtizedek óta igazságnak hiszünk a fogászatban, sokszor inkább árt, mint használ.
Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.
Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.
