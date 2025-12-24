2025. december 24. szerda Ádám, Éva
3 °C Budapest
AKTUÁLIS
Üres orvosi rendelő egy nagy kórházban.. Nincsenek emberek.
Egészség

Itt van, mi változik 2026-ban az EESZT-ben: nagyon fontos módosítás készül, rengeteg magyart érint

Pénzcentrum
2025. december 24. 14:03

A kormány új rendelettel vezeti be az automatikus SMS- és e-mail-emlékeztetők küldését az egészségügyi vizsgálatokról, hogy csökkentse a betegek távolmaradása miatti kapacitásveszteségeket. A szabályozás 2026. március 1-jén lép hatályba.

A kedden a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetője automatikus értesítést küld a pácienseknek a digitális rendszerben lefoglalt egészségügyi időpontjaikról. Az emlékeztetők SMS-ben vagy e-mailben érkeznek, és tartalmazzák az ellátás pontos időpontját és helyszínét.

A rendelet alapján az értesítések időzítése kétféleképpen történhet. Ha az időpontfoglalás és a vizsgálat között legalább 48 óra telik el, az emlékeztetőnek legkésőbb két nappal az ellátás előtt meg kell érkeznie. Ha a foglalás és a vizsgálat között kevesebb mint 48 óra áll rendelkezésre, az értesítést az időpontfoglalást követő 12 órán belül küldik ki.

A kormányzat azzal indokolta az új szabályozást, hogy az egészségügyi rendszerben komoly problémát okoz: a páciensek egy része nem jelenik meg az előre egyeztetett vizsgálatokon és beavatkozásokon, ráadásul erről nem is értesíti az érintett intézményeket. Ez a gyakorlat az ellátórendszer kapacitásainak kihasználatlanságához vezet, miközben más, ellátásra váró betegeknek tovább kell várniuk ugyanazokra a szolgáltatásokra.

Pintér Sándor belügyminiszter már egy novemberi szakmai rendezvényen is felhívta a figyelmet a problémára, akkor azonban még szigorúbb megoldást vetített előre. A tárcavezető akkor úgy fogalmazott, hogy szankciókkal kellene sújtani azokat, akik elmulasztják a lefoglalt vizsgálati időpontjukat, ám környezete tanácsára végül elvetette ezt az elképzelést. A korábbi tervekről mi is beszámoltunk, az akkori tervezetről itt írtunk:

Címlapkép: Getty Images
