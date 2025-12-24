Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta.
Nagyon súlyos veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor: ezt rengetegen elrontják ilyenkor
Egyetlen bőséges karácsonyi lakoma önmagában nem tesz nagy kárt az agynak és az anyagcserének, de már néhány napig tartó túlevés is képes tartósan megzavarni az agy és a bélrendszer közötti finom egyensúlyt - tudósított a BBC.
Sokan karácsonykor félreteszik a mértékletességet, és jóval többet esznek a szokásosnál. De mi történik ilyenkor a testünkkel és az agyunkkal egy ilyen ünnepi lakoma során?
Az étel sokféle módon támogatja az agy működését, többek között a memóriát és a koncentrációt. A kiegyensúlyozott étrend a mentális egészségre is jótékonyan hat. Felmerül azonban a kérdés: milyen azonnali hatása van egy óriási lakomának az agyunkra?
Evés közben a szervezetben különféle jelek működnek együtt, amelyek azt üzenik az agynak, hogy jóllaktunk. Ilyenek például a bélből felszabaduló hormonok és azok a metabolitok, amelyek az élelmiszereket energiává bontják. Ezek a hormonok a hasnyálmirigynek is jelzést adnak, hogy bocsásson ki inzulint a vércukorszint szabályozására. Ezt az egész folyamatot jóllakottsági kaszkádnak nevezik.
Tony Goldstone, az Imperial College London klinikai docense és endokrinológus szakorvos elmondta, hogy ezek a jelek a bélrendszer különböző szakaszaiból érkeznek, és időben sem teljesen egyszerre hatnak. A bélből és a hasnyálmirigyből felszabaduló hormonok áradata, amely az agynak jelez, összefügghet az étkezés utáni álmossággal is. Aaron Hengist, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet posztdoktori kutatója szerint ennek pontos mechanizmusát azonban még nem értjük teljesen.
Sokáig úgy gondolták, hogy az étkezés utáni bágyadtság, az úgynevezett ételmámor főként annak köszönhető, hogy a vér az agytól a gyomor felé áramlik. A kutatások azonban azt mutatják, hogy egy nagy étkezés után valójában nem csökken számottevően az agy vérellátása.
A tanulmány arra utal, hogy egyetlen nagyobb kicsapongás kevésbé káros az anyagcserére, mint ahogyan azt sokan gondolnák. Fontos korlát ugyanakkor, hogy a vizsgálatot kizárólag fiatal, egészséges férfiakon végezték, így az eredmények nem általánosíthatók az egész népességre, különösen nem nőkre vagy túlsúlyos emberekre.
Bár egyetlen extrém pizzaevés valószínűleg nem okoz azonnali károkat, egyes kutatások azt mutatják, hogy már néhány órás vagy egy egész napos folyamatos lakmározás is megzavarhatja az anyagcserét. Ez megterhelheti a szervezetet, és közvetve az agy működésére is hatással lehet.
Goldstone szerint, amikor éhesek vagyunk, sok különböző tényező járul hozzá ahhoz, hogy enni akarjunk. A hangulatunk is megváltozhat, ingerlékennyé válhatunk, amit gyakran éhmérgességnek neveznek. Ilyenkor nagyobb eséllyel kívánjuk az energiadús ételeket. Goldstone arra is rámutat, hogy még nem teljesen világos, mi okozza pontosan az éhmérgességet. A jelenlegi kutatások azonban arra utalnak, hogy az éhség önmagában egy kellemetlen állapot, és az emberek részben azért esznek, hogy megszabaduljanak ettől az érzéstől.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Egy emberi vizsgálat azonban részletesen bemutatja, mi történik az agyban, amikor valaki rendszeresen túleszi magát magas cukor- és zsírtartalmú ételekkel. Bár ez a kísérlet öt napig tartott, eredményei kisebb mértékben rövidebb túlevési időszakokra is alkalmazhatók.
A kutatásban tizennyolc egészséges férfi vett részt, akik öt napon keresztül magas kalóriatartalmú étrendet követtek. A szokásos étrendjük mellé ultra-feldolgozott, zsíros és cukros nassolnivalókat kaptak, így naponta átlagosan 1200 kalóriával ettek többet. Tizenegy fős kontrollcsoportjuk közben nem változtatott a megszokott étrendjén.
Az eredmények azt mutatták, hogy a magas kalóriatartalmú étrend megváltoztatta, hogyan reagál az agy az inzulinra azokon a területeken, amelyek normálisan csökkentik a vizuális ételingerekre adott választ és szabályozzák a memóriafolyamatokat. Ha az agy inzulinrezisztenssé válik, kevésbé hatékonyan csökkenti az étvágyat és az ételfogyasztást, vagyis gyengülnek azok a jelek, amelyek azt közvetítik, hogy jóllaktunk, és ideje abbahagyni az evést.
Jól ismert, hogy a tartósan túlzott kalóriabevitel – különösen a sok cukrot és telített zsírt tartalmazó ételek rendszeres fogyasztása – hosszú távon árt az agynak. Bár az egyszeri nagy lakomák rövid távú hatásait kevesebb tanulmány vizsgálta, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy az agy számára önmagukban nem jelentenek komoly veszélyt.
Hengist szerint a kutatásai azt mutatják, hogy egy alkalmi kicsapongás jóval kevésbé káros, mint hinnénk, ezért nyugodtan élvezhetjük a karácsonyi vacsorát. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a sorozatos túlevés már komolyabban megterheli a szervezetet. Kullmann eredményei alapján akár már öt nap tartósan magas kalóriabevitel is elegendő lehet ahhoz, hogy észrevehető, tartósabb változásokat idézzen elő az agy működésében.
Egyszerű trükkökkel egészségesebb és olcsóbb is lehet a karácsonyi menü, a dietetikusok szerint a tudatosság az egyik kulcs.
A lakosság 30-40 százaléka tapasztal időnként refluxos tüneteket, és mintegy ötöde szenved reflux betegségben.
Idén a karácsony és a szilveszter is hosszú pihenést ígért, amikor viszont nem kellemes nyitva tartó patika után kutatni. Mutatjuk az ügyeletes gyógyszertárak listáját, amelyek...
Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.
Hitted volna? Ennyi mindenre jó a szódabikarbóna: gyurma, karácsonyfadísz is készülhet belőle - Gyomorégés esetén is jól jöhet
Cikkünkben sorra vesszük, mire jó a szódabikarbóna, mikor érdemes óvatosnak lenni vele és milyen esetekben érdemes inkább mást választani helyette.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság a legsúlyosabb, úgynevezett fekete dobozos figyelmeztetés elhelyezését fontolgatja a Covid–19 vakcinák dobozán.
Sokan, éppen amikor végre letették a stresszt és nyugalomban ünnepelnének, betegszenek le év végére, vagy pont karácsonykor kapnak el valamit a rokonoktól. A patika meg...
A kutatók remélik, hogy ez az áttörés segít a tengeri élővilágot fenyegető halálos veszélyek korai felismerésében.
Szilveszterkor továbbra sem tiltják be a tűzijátékokat Budapesten, ugyanakkor az idei évben a korábbinál jóval szigorúbb feltételek mellett lehet használni őket.
A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében
A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686 fő halt meg.
A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
A karácsony kiváló alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük a halfogyasztás hagyományát és egészségmegőrző szerepét.
Amit évtizedek óta igazságnak hiszünk a fogászatban, sokszor inkább árt, mint használ.
Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.
Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.