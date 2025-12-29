Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Veszélyben Paks 2? Brüsszel figyelmeztetése mindent boríthat
Az Európai Bizottság egyértelmű jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással, miközben a magyar kormány az amerikai szankciók alóli mentességet ünnepli. A helyzet bizonytalanná teszi a jövő februárra tervezett 'első betonöntést', és kockázatossá válhat az eddig elköltött mintegy 700 milliárd forint is.
Teresa Ribera, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke írásbeli értesítésben tájékoztatta Lakos Eszter EP-képviselőt, hogy a paksi bővítés állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással. Ez a fejlemény éppen akkor történt, amikor az Orbán-stáb a washingtoni Trump-látogatásról hazatérve bejelentette, hogy a paksi bővítés mentességet kapott az orosz cégek elleni amerikai szankciók alól - írta meg a Népszava.
A bizottsági álláspont szerint a beruházással kapcsolatos minden kifizetés jogilag megkérdőjelezhetővé vált, ami jelentős kockázatot jelent a jövő februárra tervezett 'első betonöntésre' vonatkozóan. Ez a mozzanat különösen fontos, hiszen ettől kezdve a paksi munkagödörben zajló építkezés hivatalosan is épülő atomerőműnek minősülne.
A helyzet előzménye, hogy az Európai Unió Bírósága 2025. szeptember 11-i ítéletében megsemmisítette az Európai Bizottság 2017. évi határozatát, amely korábban jóváhagyta a Paks 2 állami támogatását. Lakos Eszter EP-képviselő ezután kérdezett rá a beruházás pontos jogi helyzetére, különös tekintettel a meglévő szerződésekre, közbeszerzési határozatokra és finanszírozási megállapodásokra.
Teresa Ribera válaszában egyértelműen fogalmazott: "Az állami támogatást jóváhagyó határozat hatályát vesztette (...) A határozat megsemmisítését követően az állami támogatások ellenőrzési eljárása ismét a EB-hez került, visszajutva a határozat elfogadását követő szakaszba."
Az állami támogatás a beruházás kulcsfontosságú eleme. A Bizottság korábbi eljárásában megállapította, hogy a Paks 2 teljes egészében olyan állami támogatással épülne, amelyet egy magánberuházó racionálisan nem vállalna. Az újraindult engedélyezési eljárás során a testületnek mélyrehatóan kell vizsgálnia többek között a Roszatom tendereztetés nélküli megbízásának jogszerűségét is.
Amennyiben a Bizottság arra jut, hogy az állami támogatás nem egyeztethető össze az EU versenyszabályaival, akkor az összes eddigi és jövőbeni kifizetést vissza kellene fizetni. Ez különösen súlyos következményekkel járhat, hiszen a projekt eddig mintegy 700 milliárd forintot emésztett fel, miközben csak egy munkagödör kiásásáig jutott.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A visszafizetés veszélye különösen az első betonöntés után válna fenyegetővé, mivel az igazán költséges műveletek ekkor kezdődnének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ennek ellenére a napokban azt nyilatkozta, hogy a beruházás minden szükséges engedéllyel rendelkezik, és a betonöntés a jövő év elején megkezdődhet.
A bizottsági válasz fényében azonban ez az állítás jogilag nem tartható. A helyzet inkább arra utal, hogy az Orbán-kormány a választások előtt kész helyzetet próbál teremteni a következő kormány számára, olyan munkálatokat is elvégezve, amelyek után már nehéz lenne visszafordulni - még akkor is, ha ezek jogszerűtlenek és a visszafizettetés kockázatát hordozzák.
Címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.