5 egészségtipp 2025-ből, ami többet árt, mint használ: ezt az 5 szokást vedd fel helyette, hogy egészségben teljen az új év

Manapság a közösségi média tele van „egészségügyi” tanácsokkal, de a szakértők szerint ezek nagy része inkább árt, mintsem használna. Akár újévi fogadalmakon gondolkodunk, akár általánosságban szeretnénk egészségesebb, tudatosabb életmódot folytatni, könnyen előfordulhat, hogy olyan tanácsokba futunk bele az interneten, amiket inkább nem kellene megfogadni, követni. Ezekből gyűjtöttünk össze olyanokat, amiket felkaptak 2025-ben, és adunk tippet is, helyettük mit érdemes megfogadni.

Kétségtelen, hogy jó és rossz tanácsból is bőven akad az interneten. Az Instagram-dietetikusok, a TikTok-orvosok és a tapasztalataikat megosztó „hétköznapi emberek” között nem egyet találni, aki régen megdőlt tévhiteket terjeszt, túlontúl általánosít, és olyan területen oszt tanácsokat, amihez nem is ért igazán. Sokszor laikusként nehéz kiszűrni, melyik tipp, ami valóban használ és melyik nem ér semmit. A HuffPost által megkérdezett szakértők szerint ráadásul az utóbbi időben terjedő tanácsok egy része kifejezetten káros is lehet!

Rossz tanács: Csak akkor egyél, ha éhes vagy!

Számos tényező befolyásolja az éhség- és teltségérzet jelzéseit: a hangulat, a szorongás, a gyógyszerek és egyebek

- mondta Nikki Fata, dietetikus. Mint mondja, ha mindig megvárjuk, amíg valóban megéhezünk, gyakran túl kevés tápanyagot viszünk be a nap folyamán a szervezetünkbe. Ez rendszertelen étkezésekhez, este túlevéshez, sőt tápanyaghiányhoz és akár alultápláltsághoz is vezethet.

Erre akkor is érdemes figyelni, ha tudod, hogy például ebédidőben nem tudsz majd enni. Ilyenkor ajánlott előtte picit többet fogyasztani, még akkor is, ha épp nem vagy éhes, hogy legyen energiád később is. Ennek hiányában alacsony energiaszintre, fáradtságra, hangulatingadozásokra, koncentrációs problémákra és gyomor-bélrendszeri panaszokra számíthatsz. Fata szerint érdemes 2–3 óránként enni: rendszeres étkezéseket és uzsonnákat beiktatni. Hozzátette: a testünk akkor is igényli a tápanyagokat, ha éppen nem érzed az éhséget.

Rossz trend: "Nincs pihenés, nincs szabadnap" mantra

Talán motiválónak tűnhet, főleg azok számára, akik most keztek el edzeni, keményebben sportolni, diétázni, de valójában ez a hozzáállás hosszútávon káros lehet. Ez a szlogen azt sugallja, hogy a pihenés, a tested számára szükségtelen, vagy épp szégyellnivaló dolog. Pedig azok, akik rendszeresen és kitartóan sportolnak, mind tudják: a pihenés szükséges, hiszen ilyenkor történik a regeneráció is.

Másik szempont a pihenés és a pihenőnapok mellett az, hogy a túlhajtott, elfáradt test könnyebben sérül meg, így aztán még több időre lesz szükséged arra, hogy felépülj és ismét folytathasd a kiszemelt sportot, tevékenységet. Az izmok csak pihenéssel tudnak regenerálódni és növekedni, a pihenőnapok tehát részei a fejlődésnek. Illetve ne feledd: élvezetből, és szívvel sportolj, ne kényszerből!

Rossz szokás: Túlanalizálás

Egyre többen foglalkoznak már önfejlesztéssel, egyre többen járnak terápiára is, ami egy jó tendencia, de sokan megragadnak az önfejlesztő könyvek olvasásánál, majd önmaguk állandó elemzésénél. A szakemberek szerint sokan esnek így abba a csapdába, hogy folyamatosan, szinte minden gondolatukat, érzésüket túlanalizálják.

Nagyszerű, hogy nő a tudatosság a mentális egészség terén, de ha mindent állandóan és túlzottan elemzünk, végül azt hihetjük, hogy valami nagy baj van velünk. Ha túl sok időt töltünk önkritikával, elveszítjük az önmagunkkal való együttérzés képességét

- mondta Amelia Kelley terapeuta. Hozzátette, ez a módszer olyan, mintha egy végtelen mókuskerékben rohangálnánk önmagunk után, önmagunk „megjavításáért”. Kimerítő és felesleges munka. De akkor mi a megoldás? Lassítani, figyelni, mi támogatja valóban a jóllétünket, és elengedni a többit. Néha az a legegészségesebb, ha egyszerűen engedjük magunkat olyannak lenni, amilyenek vagyunk.

Rossz tipp: Méregtelenítés maximális fokon

Miközben nagy divat lett a méregtelenítés, a legtöbb méregtelenítő kúra egyáltalán nem veszélytelen. Dr. Carl Paige a lapnak elmondta, a különböző, otthon készített gyümölcslevek vagy összeállított béltisztító kúrák megemelik a vércukorszintet, miközben kimerítik a szervezet tápanyagraktárát. A gyógynövényes vagy hashajtó alapú méregtelenítők irritálják a májat és a bélrendszert.

A szakember szerint a szervezetnek nincs szüksége ilyen kúrákra, mivel a máj, a vesék, a belek, a nyirokrendszer és a bőr folyamatosan méregtelenít, persze csak, ha egészséges életmódot folytatunk. Ami valóban segíthet: elegendő folyadékbevitel; megfelelő rostbevitel, magnézium, probiotikumok pótlása; a rendszeres mozgás; és a pihentető alvás.

Árthat is a testünk folyamatos monitorozása

Okosórák, applikációk, statisztikák és vele együtt a késztetés, hogy mindent nyomon kövessünk. Ez azonban káros is lehet.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A folyamatos önellenőrzés növelheti a szorongást, és elvonhatja a figyelmet a testünk valódi jelzéseiről

- mondta Dr. Michael Swartzon. Ezt a gondolatot megerősíti meg Robert Cuyler viselkedésegészségügyi szakértő is. Úgy véli, hogy mértékkel hasznosak ezek az eszközök, de túlzásba esve testi hiperéberséget és stresszt okoznak. A szakértők szerint mindenképp érdemesebb az alapokra figyelni: rendszeres mozgás, változatos étkezés, megfelelő alvás és a test jelzéseinek szem előtt tartása.

Mit érdemes követni, ami valóban hasznos és egészséges lehet a számunkra?

Az egészségesebb életmód követése túlmutat a gyors megoldásokon, pirulákon és a divathóbortokon. Hiszen a ezek keveset tehetnek az egészségünkért, sőt, némelyikük, ahogy azt fentebb olvashattuk, károsnak is bizonyulhat. Próbálj meg egészséges szokásokat beépíteni a napi rutinodba, melyek tényleg jótékony hatással bírnak a szervezetedre. Ha szülő vagy, akkor ezzel példát is mutathatsz gyermeked számára, esetleg bevonhatod az olyan szokásokba is, amiket akár együtt is tudtok élvezni. Mik lehetnek ezek? Nézzük, mit javasolnak a szakértők!

Mozogj többet, ülj kevesebbet

A hétköznapok rohanása gyakran rövidre zárja a mozgás lehetőségeit, de már napi egyszer 30 perces testmozgással hozzájárulhatunk szervezetünk megfelelő működéséhez. Ha egész nap ülő munkát végzel, munkába menet vagy hazafelé sétálj inkább. Tervezz be esetleg ebéd után egy kis lépcsőzést vagy egészségügyi sétát. Hívd magaddal a kollégákat, vagy a párod, esetleg a gyerekeket is. Ha együtt vagytok aktívak, sokkal motiválóbb lehet minden nap tartani ezt a szokást.

Teljes értékű ételek fogyasztása

Kutatások bizonyítják, hogy a zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben gazdag étrend hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez. Fontos pont, hogy a feldolgozott élelmiszereket viszont érdemes kerülni, minimalizálni a heti étrendünkben. Tápértékük gyorsan romlik, mivel elkészítésük során plusz sót, cukrot, mesterséges édesítőket, színezékeket és egyéb adalékanyagokat is adnak hozzájuk. Ezek nemcsak egészségtelenek lehetnek, hanem fokozhatják az étel utáni sóvárgást is.

Tudatos stresszkezelés alkalmazása

Ma már szinte egész nap a képernyő előtt töltjük az időnket, gyakran a munkaidő végén sem ér véget a munka. A folyamatos készenlét, a mindig elérhető állapot stresszt, kiégést, kimerültséget, túlhajszoltságot okozhatnak. Mit tehetünk? Kutatások azt igazolták, hogy a természetben töltött idő, a szabad levegő, a zöld környezet csökkenti a stresszt, segíti a lelki egyensúly megtalálásában, javítja a fókuszt és a koncentrációt. Legyen az egy séta a közeli parkban, kertészkedés, kirándulás, akár csak napi 10-20 perc séta a szabadban, már ez is hosszabb távon javíthatja a mentális egészségünket.

A társas kapcsolatok megerősítése

A társas kapcsolatok nemcsak örömet okoznak, hanem hosszú távú egészségünket is befolyásolják, ugyanolyan erőteljesen, mint a megfelelő alvás, a jó étrend és a dohányzás mellőzése. Több tucat tanulmány kimutatta, hogy azok az emberek, akik családi, baráti és közösségi támogatást élveznek, boldogabbak, kevesebb egészségügyi problémájuk van, és tovább élnek.

Megfelelő és jó minőségű alvás

Te is folyton küzdesz azzal, hogy eleget aludj? Vagy éppen az ellenkezője igaz, és sosem tudsz időben kikászálódni az ágyból? Bár mindkét véglet gyakori, kevesen gondolnánk, hogy az alvási szokásaink az életünk hosszát is befolyásolhatják. A pihentető alvás nem luxus, hanem a jó egészség kulcsa. A mindennapi stressz és a folyamatos információáradat miatt sokan nehezen tudják biztosítani szervezetük számára a megfelelő mennyiségű és minőségű alvást, ami hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.

Tartsd magad egy állandó alvásrendhez, próbálj minden nap ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni, még hétvégén is! Teremts nyugodt alvási környezetet, sötétíts be, csökkentsd a zajokat és tedd kényelmessé az ágyadat. Kerüld a koffeint és az alkoholt a lefekvés előtti órákban, mindkettő megzavarhatja az alvásciklusodat. Légy aktív napközben, a rendszeres mozgás segít az alvásminőség javításában. Relaxálj lefekvés előtt, meditáció, olvasás vagy egy meleg fürdő segíthet ellazulni.