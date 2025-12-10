2025. december 10. szerda Judit
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy egészségügyi dolgozó sebészeti kesztyűben lévő keze, amint a COVID-19 vakcina folyadékot húzza ki az injekciós üvegből a beteg beoltásához.
Egészség

Óriási botrány robbanhat a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat

Pénzcentrum
2025. december 10. 19:33

Az amerikai egészségügyi hatóságok biztonsági felülvizsgálatot indítottak a COVID-19 vakcinák és egyes halálesetek közötti lehetséges összefüggések feltárására különböző korcsoportokban - közölte a Reuters.

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) szóvivője kedden jelentette be, hogy átfogó biztonsági vizsgálatot folytatnak a koronavírus elleni oltások és bizonyos halálesetek közötti potenciális kapcsolat feltárására. A vizsgálat több korcsoportra is kiterjed, bár a pontos korosztályokat egyelőre nem nevezték meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Marty Makary, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vezetője korábban jelezte, hogy különös figyelmet fordítanak a fiatalok körében előfordult halálesetekre. A vizsgálat hátterében áll, hogy Vinay Prasad, a hatóság orvosi és tudományos igazgatója egy múlt havi belső feljegyzésben arról számolt be, hogy a COVID-19 elleni oltások feltehetően közrejátszottak legalább tíz gyermek halálában, akiknél szívizomgyulladás lépett fel.

A Moderna közleményben reagált a hírekre, hangsúlyozva, hogy mRNS-alapú Spikevax vakcinájával kapcsolatban sem gyermekeknél, sem várandós nőknél nem merültek fel új vagy korábban nem ismert biztonsági kockázatok. A Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt, ugyancsak megerősítette készítménye biztonságosságát és hatékonyságát.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #gyerek #gyógyszer #biztonság #egészségügy #védőoltás #gyógyszerek #amerika #vakcina #haláleset #covid-19 #covid #pfizer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:33
19:14
19:13
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 10.
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
2025. december 10.
Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik
2025. december 10.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
1 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
4 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
3 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
5
4 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 19:01
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 17:58
Kvíz: Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!
Agrárszektor  |  2025. december 10. 19:29
Szent a béke? Újraindul az export, ez az árakra is kihat majd