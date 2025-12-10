Óriási botrány robbanhat a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat

Az amerikai egészségügyi hatóságok biztonsági felülvizsgálatot indítottak a COVID-19 vakcinák és egyes halálesetek közötti lehetséges összefüggések feltárására különböző korcsoportokban - közölte a Reuters.

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) szóvivője kedden jelentette be, hogy átfogó biztonsági vizsgálatot folytatnak a koronavírus elleni oltások és bizonyos halálesetek közötti potenciális kapcsolat feltárására. A vizsgálat több korcsoportra is kiterjed, bár a pontos korosztályokat egyelőre nem nevezték meg.

Marty Makary, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vezetője korábban jelezte, hogy különös figyelmet fordítanak a fiatalok körében előfordult halálesetekre. A vizsgálat hátterében áll, hogy Vinay Prasad, a hatóság orvosi és tudományos igazgatója egy múlt havi belső feljegyzésben arról számolt be, hogy a COVID-19 elleni oltások feltehetően közrejátszottak legalább tíz gyermek halálában, akiknél szívizomgyulladás lépett fel.

A Moderna közleményben reagált a hírekre, hangsúlyozva, hogy mRNS-alapú Spikevax vakcinájával kapcsolatban sem gyermekeknél, sem várandós nőknél nem merültek fel új vagy korábban nem ismert biztonsági kockázatok. A Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt, ugyancsak megerősítette készítménye biztonságosságát és hatékonyságát.