Egy egészségügyi dolgozó sebészeti kesztyűben lévő keze, amint a COVID-19 vakcina folyadékot húzza ki az injekciós üvegből a beteg beoltásához.
Egészség

Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben

Pénzcentrum
2025. november 21. 09:44

Két nagy tanulmány vizsgálta a Covid-vakcinák lehetséges kockázatait. Egy koreai kutatás szerint a négy vagy több oltást kapóknál kevesebb influenzaszerű betegség és szamárköhögés fordult elő, de több nátha és enyhe légúti fertőzés, míg egy másik tanulmány a vakcinázást heveny veseelégtelenséggel és dialízissel hozta összefüggésbe - jelentette a Fox News.

Két nagy tanulmány a Covid-oltások lehetséges egészségügyi kockázataira hívta fel a figyelmet, de szakértők óvatosságra intenek az eredmények értelmezésekor. Az International Journal of Infectious Diseases folyóiratban megjelent koreai kutatás a fertőző betegségek változásait vizsgálta a Covid-19 járvány alatt és után, valamint a vakcinák hatását.

Jihun Song, a Korea University College of Medicine kutatója szerint a járvány kezdetén az influenzaszerű betegségek élesen csökkentek, míg 2023-ban és 2024-ben a felső légúti fertőzések és a nátha szintje jóval az vártnál magasabbra nőtt. Kiemelte, hogy a szamárköhögés (pertussis) a történelmi trendekhez képest több mint 40-szeresére emelkedett.

A kutatás szerint azok, akik négy vagy több Covid-oltást kaptak, kevésbé valószínű, hogy influenzaszerű betegséget vagy szamárköhögést kaptak, de nagyobb eséllyel fordult elő náluk nátha és más enyhe légúti fertőzés. Song szerint a vegyes eredmények összetett immunváltozásokat, viselkedésbeli különbségeket és egészségügyi szokások változását tükrözik a poszt-pandémiás időszakban.

Jacob Glanville, a Centivax biotech cég vezérigazgatója felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb oltást kapó csoport átlagéletkora 67 év volt, míg a kevesebb oltást kapóké 37–47 év, ezért az életkor szerinti korrekció szükséges lenne. A kutatók hangsúlyozták, hogy a tanulmány megfigyeléses jellegű, így nem bizonyítja az okozati összefüggést, csupán asszociációt mutat.

Song hangsúlyozta, hogy a tanulmány nem jelenti azt, hogy kerülni kellene a Covid-oltást. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy nőtt a légúti fertőzések előfordulása, ezért fontos a megfelelő diagnózis, megelőzés és a fertőző ágensek megfigyelése, mivel a poszt-covid helyzet alapvetően eltér a korábbitól.

Egy másik, az International Journal of Medical Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Covid-oltás összefüggött a heveny veseelégtelenség és a dialízis fokozott kockázatával egy éven belül, bár a beoltottaknál alacsonyabb volt az összes okból származó halálozás.
