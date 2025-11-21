Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben

Két nagy tanulmány vizsgálta a Covid-vakcinák lehetséges kockázatait. Egy koreai kutatás szerint a négy vagy több oltást kapóknál kevesebb influenzaszerű betegség és szamárköhögés fordult elő, de több nátha és enyhe légúti fertőzés, míg egy másik tanulmány a vakcinázást heveny veseelégtelenséggel és dialízissel hozta összefüggésbe - jelentette a Fox News.

Két nagy tanulmány a Covid-oltások lehetséges egészségügyi kockázataira hívta fel a figyelmet, de szakértők óvatosságra intenek az eredmények értelmezésekor. Az International Journal of Infectious Diseases folyóiratban megjelent koreai kutatás a fertőző betegségek változásait vizsgálta a Covid-19 járvány alatt és után, valamint a vakcinák hatását.

Jihun Song, a Korea University College of Medicine kutatója szerint a járvány kezdetén az influenzaszerű betegségek élesen csökkentek, míg 2023-ban és 2024-ben a felső légúti fertőzések és a nátha szintje jóval az vártnál magasabbra nőtt. Kiemelte, hogy a szamárköhögés (pertussis) a történelmi trendekhez képest több mint 40-szeresére emelkedett.

A kutatás szerint azok, akik négy vagy több Covid-oltást kaptak, kevésbé valószínű, hogy influenzaszerű betegséget vagy szamárköhögést kaptak, de nagyobb eséllyel fordult elő náluk nátha és más enyhe légúti fertőzés. Song szerint a vegyes eredmények összetett immunváltozásokat, viselkedésbeli különbségeket és egészségügyi szokások változását tükrözik a poszt-pandémiás időszakban.

Jacob Glanville, a Centivax biotech cég vezérigazgatója felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb oltást kapó csoport átlagéletkora 67 év volt, míg a kevesebb oltást kapóké 37–47 év, ezért az életkor szerinti korrekció szükséges lenne. A kutatók hangsúlyozták, hogy a tanulmány megfigyeléses jellegű, így nem bizonyítja az okozati összefüggést, csupán asszociációt mutat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Song hangsúlyozta, hogy a tanulmány nem jelenti azt, hogy kerülni kellene a Covid-oltást. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy nőtt a légúti fertőzések előfordulása, ezért fontos a megfelelő diagnózis, megelőzés és a fertőző ágensek megfigyelése, mivel a poszt-covid helyzet alapvetően eltér a korábbitól.

Egy másik, az International Journal of Medical Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Covid-oltás összefüggött a heveny veseelégtelenség és a dialízis fokozott kockázatával egy éven belül, bár a beoltottaknál alacsonyabb volt az összes okból származó halálozás.