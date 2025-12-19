Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni

Ki nem járt még úgy, hogy fél lábbal is kibírta valahogy karácsonyig és az ünnepkre robbant le a szervezete? Kinek nem keserítette még meg az ünnepeket egy hasmenés, vagy épp székrekedés? Kinek nem kellett még az ünnepek alatti sürgés-forgás, utazás, családi drámák miatt a szomszédtól fejfájáscsillapítót kérnie? Csak a legszerencsésebbek úszták meg eddig minden nyavalya nélkül a karácsonyt, a legtöbb ember járt már pórul. A legnagyobb baj, hogy ilyenkor nem lehet leszaladni a gyógyszertárba sem. Ezért nagyon fontos, hogy még időben feltöltsük a házi patikát, gyógyszeres fiókot vészhelyzet esetére! Mutatjuk, mit érdemes otthon tartani.

A karácsonyi készülődés során a teendőlistáról, vagy a vásárolandó ajándékok, ételek, italok listájáról is lemarad, hogy gyógyszertárba menni és feltölteni a házi patikát. A menüsort általában sokan megtervezik, megkóstolják, nem avas-e a bontott kókuszreszelék, ajándékból is van aki még pótajándékot is szerez vészhelyzet esetére... viszont arra nem szoktunk előre gondolni, hogy betegek is lehetünk és a patikák sem lesznek nyitva, csak az ügyeletes gyógyszertárak. Pedig előbb tönkreteszi az ünnepet egy csúnya ferőzés, amire épp nincs kéznél gyógyszer sem, mintha 5 helyett csak 4 féle desszert lesz. A teljes felkészülés érdekében javasolt a házipatikát is átnézni, és megvenni előre, ami hiányzik. Akkor ezen már legalább nem kell aggódni!

Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett a felsőlégúti megbetegedés tüneteivel orvoshoz fordulók száma, bizonyára minden családban akad, aki kicsit megfázott az ünnepre. A családi összejövetelek nagy hátránya, hogy a fertőzések ilyenkor körbeutazzák az országot: nem csak az ajándékokat, hanem a kórokozókat is kicseréljük, aztán sokszor pár nap lappangás után már érezzük is a hatását. Ráadásul sokan hanyagolják el az egészségüket év végén: a rohanás, túlhajszoltság, stressz mind gyengítik az immunrendszert: mire eljutunk karácsonyig már sokszor alig vonszoljuk magunkat. Így esélyes, hogy egy kisebb fertőzés is megbetegítsen minket.

Aztán sokszor éppen az ünnepi szokások miatt jönnek elő olyan tüneteink, amikre átlagos napokon nem kell gondolnunk, így a házi patika sincs felkészítve: például a túl sok evés miatt jelentkezhetnek hasi tünetek, gyomorégés, görcsös fájdalmak, puffadás; a túl sok autózás miatt előjöhet az utazási betegség (hányinger); vagy csak egyszerűen migrénünk lesz a családi összejöveteltől. Ezekre ugyanúgy érdemes felkészülni, ahogy a konyhai balesetek kezelésére is! Sokszor történik ilyenkor nem várt balesett, hiszen jellemzően több a sürgés-forgás a konyhában, de gyakoribb a takarítási baleset is (ne álljunk fel billegő székre, létrára)! A fenyő is nagy veszélyforrás felnőttekre, gyerekekre egyaránt!

Ünnepi házi patika: előre kell gondolkodni

Először is, mielőtt valaki a lista alapján elrohan a patikába, fontos: az első lépés a saját gyógyszeres fiók átnézése legyen. Gyógyszert felhalmozni, pazarolni azzal, hogy lejár, mielőtt elhasználjuk, ugyanúgy nem érdemes, mint ételt! Arról nem is szólva, hogy ez pénzkidobás is. Ne vásároljunk feleslegesen, hanem szánjuk rá az időt a készlet felmérésére, szanálására! (A lejárt gyógyszereket, gyógyszerhulladékot pedig leadhatjuk bármelyik patikában!)

A gyógyszerek közül első és legfontosabb, hogy a krónikus betegek vényre kapható gyógyszereit időben fel kell íratni szakorvossal, háziorvossal és kiváltani az ünnepek előtt, ha közben elfogyna! Ezt mindenképpen tegyük meg, és figyelmeztessük erre családtagjainkat, ismerőseinket is. Aki fogamzásgátlót szed, az se felejtse el felíratni, kiváltani még az ünnepek előtt, ha elfogyna a készlet.

Arról se feledkezzünk meg, hogyha utazunk valahová az ünnepek alatt, oda is vigyük magunkkal a legszükségesebb gyógyszereinket, tehát lehet egy kis úti patikát is összekészíteni rokonlátogatások esetére! Illetve gondojunk ne csak a saját, hanem a hozzánk érkező vendégek igényeire is. Attól, hogy nekünk sosem ég a gyomrunk, nem fáj a fejük: kellemetlen, ha valaki kér egy szem savlekötő, vagy fájdalomcsillapító tablettát és nem tudunk adni neki semmit.

Természetesen a házi patikából ebben az évben sem hiányozhatnak a láz- és fájdalomcsillapító, a görcsoldó, a hasmenés elleni gyors szerek - pl. széntabletta -, illetve az emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek. Mindig legyen otthon C-vitamin, D-vitamin megfázás esetére vagy akár multivitamin, és tartsunk otthon toroknyugtató tablettát, köptetőt, köhögéscsillapítót, orrcseppet, hogy enyhíthessük az influenzaszerű tüneteket. Az allergiások ne felejtsék el az allergiagyógyszereket, a szülők pedig azt, ha gyermeküknek van szüksége patikai készítményekre, akár tápszerre - hiszen a drogériák is zárva tartanak az ünnepek alatt!

Karácsonyi gyógyszerlista, házi patika

Láz- és fájdalomcsillapító,

görcsoldó,

hasfogó (pl. széntabletta),

székrekedés elleni szer,

emésztéssegítő, savlekötő szerek,

toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta,

köptető, köhögéscsillapító

legyen mindenképp otthon. Ezekkel a legalapvetőbb, váratlan tünteket, betegségeket lehet kezelni, amíg el nem jutunk orvoshoz. A karácsonykor gyakori otthoni balesetek kezelésére jó, hogyha van továbbá

fertőtlenítő szer,

kötszer, ragtapasz,

égési sérülésre való krém is otthon.

Mindig figyelembe kell venni az szükségletet is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy legyen otthon

krónikus betegségekre szedett gyógyszer,

allergiagyógyszer,

fogamzásgátló,

vitamin,

gyógytea,

gyermekek számára adható gyógyszer,

hányinger elleni szer,

és tápszer készlet.

Ahogy azt kiemeltük korábban: ne kezdjünk gyógyszerfelhalmozásba cska azért, mert jönnek az ünnepek. Kezdjük azzal, hogy átnézzük, mi van otthon, kidobjuk ami lejárt (vagy nem tudjuk megállapítani róla, mi az és mikori)! Ezután ugyanúgy, ahogy az élelmiszerek esetében: írjunk egy listát és az alapján vásároljunk be. Fontos, hogy rászánjuk az időt, mert így nem keletkezik annyi gyógyszerhulladék sem és nem pazarolunk (pénzt sem) feleslegesen.

Óvatosan az alkohollal!

Gyakori hiba a gyógyszerek és ünnepek összefüggésében, hogy elfelejtjük: egyes szerekre nem ajánlott alkoholt fogyasztani. Azok akik egyébként nem szoktak inni, de karácsonykor elfogadnak egy pohárkával, tartsák szem előtt, hogy ihatnak-e krónikus gyógyszereikre. Továbbá a rendszeresen szedett gyógyszereink hatását nemcsak az ételek és italok befolyásolhatják, hanem az akut problémákra szedett más szerek is! A vény nélküli szerek vásárlásánál már a gyógyszertárban győződjünk meg arról, hogy csak olyan készítményeket használjunk, melyek nem lépnek kölcsönhatásba a már szedett gyógyszereinkkel.

Ne fogadjunk el vendégségben gyógyszert, csak ha muszáj

Fontos tanács, hogy próbáljuk elkerülni, hogy gyógyszert kelljen szednünk karácsonykor, azt pedig különösen kerüljük, hogy máshol mástól kérjünk gyógyszert a bajunkra. Karácsonykor is az a legjobb, ha megelőzzük, elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor vendégségben kellene gyógyszert elfogadnunk. Ha ez elkerülhetetlen, akkor is csak olyan szert fogadjunk el, amit már ismerünk, szedtük már, és tudjuk hogy hat. Olyan gyógyszert se fogadjunk el, amiről nem tudhatjuk, allergiásak vagyunk-e rá!

Ha más nem, a stressz fog közbeszólni

Mivel a karácsony a béke és szeretet ünnepe, az ember talán egy hasmenésre, vagy fejfájásra felkészül, de a stresszre tudatosan nem szoktunk készülni. Pedig rengetegen csak ebben az időszakban szoktak nyugtató szereket szedni, annyira kikészülnek. Ha viszont előre gondolunk erre, elkerülhetjük, hogy túlságosan megviseljenek bennünket az ünnepek.

Tegyünk meg mindent, hogy a legkevesebb stressz érjen minket idén. Ha viszont muszáj kitenni magunkat stressznek, utazni, másoknál vendégeskedni, idegen helyen aludni, stb. és ez megvisel bennünket, akkor még mielőtt gyógyszerhez nyúlnánk alkalmazzunk nyugtató hatású teát, tegyünk egy nagy sétát, vegyünk egy stresszoldó fürdőt, vagy vezessük le sporttal a stresszt. Ha ezekre nincs lehetőség, végezhetünk légzőgyakorlatokat - ezt olyan diszkréten is lehet csinálni, hogy a körülöttünk lévőknek fel sem tűnik. A sírás szintén jó stresszoldó, de általában nem tervezetten történik, viszont ne érezzük rosszul magunkat, ha sírnánk az ünnepek alatt! Nincs benne semmi szégyellnivaló. Ha kifejezetten úgy érezzük, a sírás segíthet, válasszunk olyan filmet, amin büntetlenül lehet sírdogálni egy kicsit.

Ha úgy érezzük, mentálisan megterhelő számunkra az ünnep, érdemes lehet ezzel számotvetni 2025 végén. Mitől olyan nehéz és mit lehet tenni azért, hogy ez a jövőben megváltozzon? - gondolkodjunk el ezen. Az állandó stressz, amiben rengetegen élnek és ami karácsonykor csak fokozódik, rendkívül romboló hatással van az egészségre hosszú távon! Ha eddig nem tettük, érdemes lehet elhatározni, hogy jövőre leszámolunk a stresszel és hogy a saját mentális egészségünk lesz a legfontosabb.