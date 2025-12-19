A kutatók remélik, hogy ez az áttörés segít a tengeri élővilágot fenyegető halálos veszélyek korai felismerésében.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Ki nem járt még úgy, hogy fél lábbal is kibírta valahogy karácsonyig és az ünnepkre robbant le a szervezete? Kinek nem keserítette még meg az ünnepeket egy hasmenés, vagy épp székrekedés? Kinek nem kellett még az ünnepek alatti sürgés-forgás, utazás, családi drámák miatt a szomszédtól fejfájáscsillapítót kérnie? Csak a legszerencsésebbek úszták meg eddig minden nyavalya nélkül a karácsonyt, a legtöbb ember járt már pórul. A legnagyobb baj, hogy ilyenkor nem lehet leszaladni a gyógyszertárba sem. Ezért nagyon fontos, hogy még időben feltöltsük a házi patikát, gyógyszeres fiókot vészhelyzet esetére! Mutatjuk, mit érdemes otthon tartani.
A karácsonyi készülődés során a teendőlistáról, vagy a vásárolandó ajándékok, ételek, italok listájáról is lemarad, hogy gyógyszertárba menni és feltölteni a házi patikát. A menüsort általában sokan megtervezik, megkóstolják, nem avas-e a bontott kókuszreszelék, ajándékból is van aki még pótajándékot is szerez vészhelyzet esetére... viszont arra nem szoktunk előre gondolni, hogy betegek is lehetünk és a patikák sem lesznek nyitva, csak az ügyeletes gyógyszertárak. Pedig előbb tönkreteszi az ünnepet egy csúnya ferőzés, amire épp nincs kéznél gyógyszer sem, mintha 5 helyett csak 4 féle desszert lesz. A teljes felkészülés érdekében javasolt a házipatikát is átnézni, és megvenni előre, ami hiányzik. Akkor ezen már legalább nem kell aggódni!
Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett a felsőlégúti megbetegedés tüneteivel orvoshoz fordulók száma, bizonyára minden családban akad, aki kicsit megfázott az ünnepre. A családi összejövetelek nagy hátránya, hogy a fertőzések ilyenkor körbeutazzák az országot: nem csak az ajándékokat, hanem a kórokozókat is kicseréljük, aztán sokszor pár nap lappangás után már érezzük is a hatását. Ráadásul sokan hanyagolják el az egészségüket év végén: a rohanás, túlhajszoltság, stressz mind gyengítik az immunrendszert: mire eljutunk karácsonyig már sokszor alig vonszoljuk magunkat. Így esélyes, hogy egy kisebb fertőzés is megbetegítsen minket.
Aztán sokszor éppen az ünnepi szokások miatt jönnek elő olyan tüneteink, amikre átlagos napokon nem kell gondolnunk, így a házi patika sincs felkészítve: például a túl sok evés miatt jelentkezhetnek hasi tünetek, gyomorégés, görcsös fájdalmak, puffadás; a túl sok autózás miatt előjöhet az utazási betegség (hányinger); vagy csak egyszerűen migrénünk lesz a családi összejöveteltől. Ezekre ugyanúgy érdemes felkészülni, ahogy a konyhai balesetek kezelésére is! Sokszor történik ilyenkor nem várt balesett, hiszen jellemzően több a sürgés-forgás a konyhában, de gyakoribb a takarítási baleset is (ne álljunk fel billegő székre, létrára)! A fenyő is nagy veszélyforrás felnőttekre, gyerekekre egyaránt!
Ünnepi házi patika: előre kell gondolkodni
Először is, mielőtt valaki a lista alapján elrohan a patikába, fontos: az első lépés a saját gyógyszeres fiók átnézése legyen. Gyógyszert felhalmozni, pazarolni azzal, hogy lejár, mielőtt elhasználjuk, ugyanúgy nem érdemes, mint ételt! Arról nem is szólva, hogy ez pénzkidobás is. Ne vásároljunk feleslegesen, hanem szánjuk rá az időt a készlet felmérésére, szanálására! (A lejárt gyógyszereket, gyógyszerhulladékot pedig leadhatjuk bármelyik patikában!)
A gyógyszerek közül első és legfontosabb, hogy a krónikus betegek vényre kapható gyógyszereit időben fel kell íratni szakorvossal, háziorvossal és kiváltani az ünnepek előtt, ha közben elfogyna! Ezt mindenképpen tegyük meg, és figyelmeztessük erre családtagjainkat, ismerőseinket is. Aki fogamzásgátlót szed, az se felejtse el felíratni, kiváltani még az ünnepek előtt, ha elfogyna a készlet.
Arról se feledkezzünk meg, hogyha utazunk valahová az ünnepek alatt, oda is vigyük magunkkal a legszükségesebb gyógyszereinket, tehát lehet egy kis úti patikát is összekészíteni rokonlátogatások esetére! Illetve gondojunk ne csak a saját, hanem a hozzánk érkező vendégek igényeire is. Attól, hogy nekünk sosem ég a gyomrunk, nem fáj a fejük: kellemetlen, ha valaki kér egy szem savlekötő, vagy fájdalomcsillapító tablettát és nem tudunk adni neki semmit.
Természetesen a házi patikából ebben az évben sem hiányozhatnak a láz- és fájdalomcsillapító, a görcsoldó, a hasmenés elleni gyors szerek - pl. széntabletta -, illetve az emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek. Mindig legyen otthon C-vitamin, D-vitamin megfázás esetére vagy akár multivitamin, és tartsunk otthon toroknyugtató tablettát, köptetőt, köhögéscsillapítót, orrcseppet, hogy enyhíthessük az influenzaszerű tüneteket. Az allergiások ne felejtsék el az allergiagyógyszereket, a szülők pedig azt, ha gyermeküknek van szüksége patikai készítményekre, akár tápszerre - hiszen a drogériák is zárva tartanak az ünnepek alatt!
Karácsonyi gyógyszerlista, házi patika
- Láz- és fájdalomcsillapító,
- görcsoldó,
- hasfogó (pl. széntabletta),
- székrekedés elleni szer,
- emésztéssegítő, savlekötő szerek,
- toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta,
- köptető, köhögéscsillapító
legyen mindenképp otthon. Ezekkel a legalapvetőbb, váratlan tünteket, betegségeket lehet kezelni, amíg el nem jutunk orvoshoz. A karácsonykor gyakori otthoni balesetek kezelésére jó, hogyha van továbbá
- fertőtlenítő szer,
- kötszer, ragtapasz,
- égési sérülésre való krém is otthon.
Mindig figyelembe kell venni az szükségletet is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy legyen otthon
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- krónikus betegségekre szedett gyógyszer,
- allergiagyógyszer,
- fogamzásgátló,
- vitamin,
- gyógytea,
- gyermekek számára adható gyógyszer,
- hányinger elleni szer,
- és tápszer készlet.
Ahogy azt kiemeltük korábban: ne kezdjünk gyógyszerfelhalmozásba cska azért, mert jönnek az ünnepek. Kezdjük azzal, hogy átnézzük, mi van otthon, kidobjuk ami lejárt (vagy nem tudjuk megállapítani róla, mi az és mikori)! Ezután ugyanúgy, ahogy az élelmiszerek esetében: írjunk egy listát és az alapján vásároljunk be. Fontos, hogy rászánjuk az időt, mert így nem keletkezik annyi gyógyszerhulladék sem és nem pazarolunk (pénzt sem) feleslegesen.
Óvatosan az alkohollal!
Gyakori hiba a gyógyszerek és ünnepek összefüggésében, hogy elfelejtjük: egyes szerekre nem ajánlott alkoholt fogyasztani. Azok akik egyébként nem szoktak inni, de karácsonykor elfogadnak egy pohárkával, tartsák szem előtt, hogy ihatnak-e krónikus gyógyszereikre. Továbbá a rendszeresen szedett gyógyszereink hatását nemcsak az ételek és italok befolyásolhatják, hanem az akut problémákra szedett más szerek is! A vény nélküli szerek vásárlásánál már a gyógyszertárban győződjünk meg arról, hogy csak olyan készítményeket használjunk, melyek nem lépnek kölcsönhatásba a már szedett gyógyszereinkkel.
Ne fogadjunk el vendégségben gyógyszert, csak ha muszáj
Fontos tanács, hogy próbáljuk elkerülni, hogy gyógyszert kelljen szednünk karácsonykor, azt pedig különösen kerüljük, hogy máshol mástól kérjünk gyógyszert a bajunkra. Karácsonykor is az a legjobb, ha megelőzzük, elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor vendégségben kellene gyógyszert elfogadnunk. Ha ez elkerülhetetlen, akkor is csak olyan szert fogadjunk el, amit már ismerünk, szedtük már, és tudjuk hogy hat. Olyan gyógyszert se fogadjunk el, amiről nem tudhatjuk, allergiásak vagyunk-e rá!
Ha más nem, a stressz fog közbeszólni
Mivel a karácsony a béke és szeretet ünnepe, az ember talán egy hasmenésre, vagy fejfájásra felkészül, de a stresszre tudatosan nem szoktunk készülni. Pedig rengetegen csak ebben az időszakban szoktak nyugtató szereket szedni, annyira kikészülnek. Ha viszont előre gondolunk erre, elkerülhetjük, hogy túlságosan megviseljenek bennünket az ünnepek.
Tegyünk meg mindent, hogy a legkevesebb stressz érjen minket idén. Ha viszont muszáj kitenni magunkat stressznek, utazni, másoknál vendégeskedni, idegen helyen aludni, stb. és ez megvisel bennünket, akkor még mielőtt gyógyszerhez nyúlnánk alkalmazzunk nyugtató hatású teát, tegyünk egy nagy sétát, vegyünk egy stresszoldó fürdőt, vagy vezessük le sporttal a stresszt. Ha ezekre nincs lehetőség, végezhetünk légzőgyakorlatokat - ezt olyan diszkréten is lehet csinálni, hogy a körülöttünk lévőknek fel sem tűnik. A sírás szintén jó stresszoldó, de általában nem tervezetten történik, viszont ne érezzük rosszul magunkat, ha sírnánk az ünnepek alatt! Nincs benne semmi szégyellnivaló. Ha kifejezetten úgy érezzük, a sírás segíthet, válasszunk olyan filmet, amin büntetlenül lehet sírdogálni egy kicsit.
Ha úgy érezzük, mentálisan megterhelő számunkra az ünnep, érdemes lehet ezzel számotvetni 2025 végén. Mitől olyan nehéz és mit lehet tenni azért, hogy ez a jövőben megváltozzon? - gondolkodjunk el ezen. Az állandó stressz, amiben rengetegen élnek és ami karácsonykor csak fokozódik, rendkívül romboló hatással van az egészségre hosszú távon! Ha eddig nem tettük, érdemes lehet elhatározni, hogy jövőre leszámolunk a stresszel és hogy a saját mentális egészségünk lesz a legfontosabb.
A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686 fő halt meg.
A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
A karácsony kiváló alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük a halfogyasztás hagyományát és egészségmegőrző szerepét.
Amit évtizedek óta igazságnak hiszünk a fogászatban, sokszor inkább árt, mint használ.
Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.
Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Európa öregszik, de Magyarországon belül is óriásiak a különbségek. Hol élnek a leghosszabb ideig, és mit jelent ez a jövőnkre nézve?
A kávéfogyasztás egészségmegőrző hatásait számos kutatás igazolta, köztük a Semmelweis Egyetemé is. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk az italt.
A TikTok algoritmusa előnyben részesíti a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat.
Rámehet erre az egészséged az ünnepi készülődésben: sokan nem figyelnek rá, pedig nagy veszélyt jelez
Egy felmérés szerint a magyarok 73 százaléka már egy átlagos munkanapon is legalább közepes mértékű stresszt él át, a karácsony előtti időszakban tovább nő a...
A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon.
Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város
Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.
Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns
Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent - erről ír hosszabban Kemenesi Gábor, virológus.
Miért választják egyre többen a gyermektelen életet? Pszichológust kérdeztünk a döntés mögötti okokról.
Ez ugyanolyan népbetegség, mint a szívbetegségek vagy a rák, ám a társadalom és a kormányzat is jóval kevesebb figyelmet fordít rá.
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek
Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.