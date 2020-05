A mérsékelt optimizmusról szólt az április Budapesten

A nemzetközi tőzsdéket áprilisban mérsékelt optimizmus jellemezte. A Budapesti Értéktőzsde részvényszekciója, az európai börzékhez hasonlóan, óvatosan lépdelt felfelé, a BUX végül 33 138 pontról, 35 181 pontig emelkedett. A vezető részvények közül az Opus, a Richter, illetve a Magyar Telekom intenzívebben, a Mol és az OTP kisebb mértékben emelkedett.

A kereskedési aktivitás ebben a hónapban is kimagasló volt. A 364,9 milliárd forintos összesített és a 18,2 milliárd forintos átlagos napi részvényforgalom a megelőző hónap kiugró értékeit ugyan nem érte el, de az egy évvel ezelőtti bázisnál érdemben magasabb volt. A brókercégek kereskedési rangsorában a Wood & Company szoros versenyben megelőzte a Concorde Értékpapírt és az Erstét.

Áprilisban felfelé indultak az árak a világ tőkepiacain. Az Egyesült Államokban különösen a vezető technológiai részvények emelkedtek sokat, felhúzva ezzel a növekedési indexeket. Az átlagosnál jobban teljesítettek azok az ázsiai országok is, amelyek mA kisebb forgalmú papírok közül az IT-szektorban érdekelt 4iG és a szintén informatikai, de újabban több méretes egészségügyi vásárlást (maszk- és lélegeztetőgép-beszerzést) is bejelentő Ott-One emelkedtek ki. Ezen papírok egyetlen hónap alatt több mint 25-30 százalékot drágultak.

Az összesített áprilisi részvényforgalom ismét magas volt, 364,9 milliárd forintot tett ki. Ez ugyan nem érte el a kiugró márciusi értéket (500,7 milliárd forint), de több mint duplája volt a bázis 159,3 milliárd forintos forgalmi adatának.

A 18,2 milliárd forintos napi átlagos kereskedési érték szintén sokkal magasabb volt, mint a 8 milliárd forintos egy évvel korábbi adat, de elmaradt a márciusi 22,3 milliárd forinttól.ár kedvezőbb szakaszában vannak a járványnak, a kínai, a dél-koreai és a japán index is felülteljesítő volt. A hónapban inkább a fejlett piacok részvényei drágultak többet, a fejlődő tőzsdéken az alacsony olajár és a dollár-erősödés is extra nehézséget okozott, az amúgy is kihívásokkal teli gazdaságokban. Az általános nemzetközi derűlátást elsősorban az erőteljes mentőcsomagok indokolták, a befektetők vélhetően abban bíznak, hogy a likviditásbőség megtámasztja az árakat, és nem szerettek volna lemaradni a remélt bikahangulatról.

Áprilisban a mérsékelt nemzetközi optimizmus érezhető volt a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában is, a BUX-index végül 33 138 pontról, 35 181 pontig lépett feljebb. A drágulás némileg szelektív volt. A kiemelkedő, 230 milliárd forintos forgalmú OTP sokáig mínuszban volt, végül a hónap utolsó kereskedési napján ő jutott magasabbra (9540 forint), mint a megelőző hónap záróértéke.

A többi nagyobb forgalmú papír viszont erőteljesen drágult, kifejezetten jól teljesített az Opus, amely 11 milliárd forintos forgalom mellett 43 százalékot emelkedett. A Richter, a Mol és a Magyar Telekom is erőteljesebben ívelt felfelé, az 53 milliárd forintos forgalmat felmutató Richter esetében kiugróan élénk kereskedést hozott a hónap.

A befektetési szolgáltatók vetélkedését - kifejezetten szoros verseny és élénk forgalmak mellett - a Wood & Company nyerte meg (167 milliárd forintos duplikált forgalom), a második a Concorde Értékpapír (155 milliárd forint), a harmadik pedig az Erste (149 milliárd forint) lett.

Címlapkép: Getty Images