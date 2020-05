Káosz lehet nyáron a klímákkal: lehet, nem jut elég a hűsölni vágyó magyaroknak

Ha nem is brutálisra, de mindenképpen érezhető drágulásra kell számítania idén annak, aki klímát szereltetne be az otthonába. A koronavírus-járvány okozta korlátozások következtében pedig elképzelhető, hogy olyanok is eljátszanak a gondolattal, akiknek eddig eszük ágában sem volt, de most nem akarják kipróbálni a home office-t úgy, hogy kint 30 plusz fokok lesznek. A szakma egy részének jelenleg bőven van ideje szerelni, úgyhogy érdemes lehet még most, ideje korán szakembert hívni. Sokan ugyanis a nyárra óriási kereslet-robbanást várnak, és azt sem a magánvállalkozók, sem a szakszövetség nem tudja előre megmondani, lesz-e vajon elég készlet a nagy bummra vagy sokan akár hoppon is maradhatnak a kánikulában...

Lassan nyakunkon a 30 plusz fokos nyár, és bár mától a vidéki Magyarország némileg fellélegezhet, azért a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések még jó sokáig velünk maradnak, sőt Budapesten és környékén egyelőre a kijárási korlátozás is marad. Ami azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az átlagosnál jóval több irodista ragadhat otthonában home office-ban - még bőven a nyári hónapokban is -, ami hogyha éppen klimatizálatlan panellakásokat jelent, akkor bizony gyötrelmekkel teli hónapokra kell készülni.

Már csak azért is, mert a klímás világban is zajlanak az események. Sok nagy klímagyártó cég átmenetileg leállította a gyártást, így azt még a hazai szakemberek sem tudják, hogyha beüt az igazi kánikula vajon ki tudnak-e majd minden vásárlói igényt elégíteni. Az azonban biztos, hogy most az átlagoshoz képest pang a piac, a karbantartási munkálatok is sok helyen állnak, több nagycég biztonsági okokból nem foglalkoztatja az alkalmazottait, a magánvállalkozók pedig ahol csak tehetik, dolgoznak, de ők is brutálisan érzik a megrendelések visszaesését.

A jelenlegi magyar helyzetről Várkonyi Nándorral, a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének (HKVSZ) elnökével, valamint egy budapesti, egyéni vállalkozóként dolgozó klímással beszélgettünk. Lesz-e drágulás? Milyen hosszúak a várólisták? Lesz-e egyáltalán elég beszerelni való gép?

... elképzelhető az ellenkező véglet is

Különösebb változásra nem kell számítani a korábbi évekhez viszonyítva a klímaszerelés kapcsán

- mondta el a Pénzcentrumnak Várkonyi Nándor, a HKVSZ elnöke. A szakember szerint a környezetvédelmi szabályozásnak megfelelően, várhatóan tovább növekszik a kisebb GWP (Global Warming Potential = általános felmelegítési tényező) értékű hűtőközeggel működtetett klímakészülékek aránya az értékesítési palettán. Fontos tudni például, hogy az érvényben lévő F-gáz rendelkezések szerint 2022. január 1-től csak 750-nél kisebb GWP értékű anyag jöhet számításba a forgalomba hozható klímaberendezések esetében.

A szakember lapunknak elmondta azt is, hogy a jelenlegi helyzetben nem beszélhetünk extra hosszú várólistákról, aminek több oka is van: a világjárvány kialakulása előtt ütemezetten megrendelt készletek nagy valószínűséggel megérkeztek a nagykereskedőkhöz. Készülékhiány tehát nem hátráltatja a telepítéseket.

Ugyanakkor 2-3 hetes várólistákról hallhattunk az elmúlt időszakban, ezek elsősorban azért alakulhattak ki, mert több cég is leállt a szolgáltatással biztonsági okokból, így kevesebb vállalkozás között oszlottak el a megrendelések

- tájékoztatta a Pénzcentrum a HKVSZ elnöke. Aki azonban mindenkinek a figyelmét felhívta, ebben az évben még inkább megszívlelendő az az általános érvényű tanács, hogy még a szezon előtt keressék meg a szakembereket a vevők.

Nem tudni ugyanis, hogy a járvány okozta kényszerű gyárleállítások milyen fennakadásokat okozhatnak a későbbiekben. Lehet, hogy minden zökkenőmentes lesz, de elképzelhető az ellenkező véglet is...

- vázolta fel a jövőt illetően Várkony Nándor, akitől azt is megtudtuk, a klímás szakma művelőire igen változatos módon hat a koronavírus-járvány:

Vannak cégek, amelyek megrendelés állományuk jelentős részét elvesztették, mivel szerződött partnereiknél nem végezhetik el a rendszeres karbantartási, illetve telepítési munkákat.

Vannak, amelyek alkalmazottjaik egészségének védelme érdekében felfüggesztették tevékenységüket, nem vállalnak szerelési munkákat.

Akadnak "bátrak", akik az óvintézkedések szigorú betartásával továbbra is kijárnak a szerelési helyszínekre - ezeknek a cégeknek értelemszerűen akár meg is nőhetett a megrendelés állománya.

Ami biztos, hogy egyelőre a HKVSZ információi szerint készlethiány jelen időszakban nem jellemző. Azt azonban nem tudni, hogy

a nagy gyártóművek időszakos bezárásainak hatása okoz-e a későbbiekben fennakadást, tekintettel a kereslet várható, ugrásszerű megnövekedésére

- nyomatékosított Várkonyi Nándor. A szövetség elnöke ezen felül azt is elmondta, bizony áremelkedésre is készülni kell idén, ami a tavalyihoz képest nem drasztikus bár, de mindképp érezhető lesz. Ezt pedig leginkább a forint árfolyamának jelentős romlása okozza. Úgyhogy a berendezések árában ez minden bizonnyal tetten érhető lesz.

Sajnos véleményünk szerint erre az áremelkedésre mindenképpen számítani kell

- számolt be a Pénzcentrumnak a HKVSZ elnöke.

Jelenleg nagyon ráérünk

A mostani időszakban a tavalyihoz képest körülbelül 70 százalékkal csökkentek a megrendelési számok, ezt most főleg magamra, és pár másik olyan egyéni vállalkozó értem, akikkel folyamatosan tartom a kapcsolatot

- mondta el a Pénzcentrumnak egy évtizedes klímaszerelői múltra visszatekintő szakember.

Én most úgy számolok, hogy nyáron, amikor bejön az első 30 fokos meleg, akkor felrobban majd a megrendelések száma. Ez normál helyzetben is így szokott lenni, de most a koronavírus miatt sok irodista maradhat még akár nyáron is home office-ban, ami méginkább megdobhatja ezt az időszakot

- mondta el lapunknak a szakember, aki arról is beszámolt, hogy a szakmában most igyekszik mindenki készletet felhalmozni, mert nem tudják pontosan mire számítsanak majd a nyáron. Sőt a klímaszerelő szerint hallani olyat is, hogy a forgalmazók a biztosra mennek, és csak annyi gépet fognak berendelni külföldről, amennyit biztosan el tudnak adni.

Ezért nem kizárható az sem, hogy a legnagyobb dömpingkor, ha igazán berobban a kereslet, egyszerűen nem lesz majd mit beszerelni

- tájékoztatta lapunkat a szakember. A szerelő elmondta azt is, hogy most egy átlagos beszerelés díja már inkább 60 ezer forint + áfa, semmint 50-55 ezer, továbbá beszélt arról is, hogy bizony a rendkívül gyenge forint miatt szinten kivétel nélkül minden klímaberendezés is drágult.

Szinte minden gyártó gépének az ára emelkedett idén, volt amelyik többször is, és ezeket az emeléseket kivétel nélkül mind a jelenlegi forint-euró árfolyammal magyarázták

- tudta meg a Pénzcentrum. Ami azt jelenti, hogy ami tavaly belépő szintnek számított 140-160 ezer forint, arra most érdemes akkora összeget rászámolni, amivel az euró drágult tavalyról idénre. És ugyanez igaz persze a tavaly 170-200 ezer forintnál kezdődő ismert elektronikai márkák szinte mindegyikére is.

Én most összességében jóval gyengébb nyárra számítok, mint az előző években. Ha most jósolnom kellene, akkor azt mondanám, hogy fele akkora gépforgalom lesz idén, mint tavaly. Most egyébként folyamatosan járunk karbantartani, és szerelünk is. Ez maszkban nagyon nehéz, ha rajtunk van, körülbelül felére csökken a munkabírásunk, ezért ha lehetőségünk van rá, megkérjük a lakókat, hogy ne legyenek egy légtérben velünk, főleg ha idősek. Igyekszünk minden higiéniás szabályt betartani, és a lehető legbiztonságosabban dolgozni

- mondta el a Pénzcentrumnak nyilatkozó magánvállalkozó, aki azt tanácsolta a potenciális vevőknek, hogy aki klímát akar, az inkább most lásson neki leszervezni a dolgokat, mert most még sok szerelő nagyon ráér, és akár egy héten belül is meg tudja csinálni a szerelést. Ez azonban nyárra már nem biztos, hogy így lesz. Arról nem is beszélve, hogy a globális koronavírus-korlátozások miatt egyelőre nem lehet pontosan látni, milyen ellátásbeli akadozásokkal lehet számolni a klímák terén Magyarországon.

