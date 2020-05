Elözönlik a Balatont a távmunkában dolgozó városiak: ezért mennek éppen oda

Az elmúlt időszakban tömegessé váló otthoni munkavégzés hatására újfajta kereslet jelenhet meg a Balatonnál és más vidéki helyszíneken. Balatoni ingatlanosok szerint egyre többen költöznek néhány hónapra albérletbe a tó közeli településekre. Ha pedig az otthoni munkavégzés lehetősége hosszabb távon is megmarad, sokaknál végleges váltást hozhat, hogy a nagyváros helyett egy csöndesebb kistelepülést választhatnak.

A járvány hatására újfajta kereslet jelenik meg a lakáspiacon, a home office elterjedésének köszönhetően akadhatnak olyanok, akik bérlőként vagy vásárlóként jelennek meg a Balaton mellett, elmenekülve a zsúfoltabb, nagyobb városokból - írja a Magyar Nemzet.

Látszik, hogy a home office működőképes, sokan berendezkedtek rá, sőt akár hosszabb távon is el tudnák képzelni ezt a fajta munkavégzést. Ennek tulajdonítjuk, hogy a legélénkebb kereslet most a kiadó ingatlanokra van. Úgy látjuk, egyelőre inkább néhány hónapban gondolkoznak az érdeklődők, de vannak olyanok is, akik állandó lakhelyül keresnek megfelelő otthont

- fejtette ki Rajczi Erika, az Openhouse közvetítőhálózat balatonfüredi irodavezetője. "Máskor március környékén már elég élénk az érdeklődés a balatoni ingatlanok iránt. Idén ez teljesen máshogy alakult, jó néhány hetes sokkhatás után csak az elmúlt két hétben kezdtek csörögni a telefonok. Ezek jó része pedig nem az ilyenkor szokásos nyaraló iránti érdeklődés, hanem inkább az albérleti lehetőségekre szól" - mondta Rajczi Erika, aki szerint az elmúlt években sokan sokat tettek azért, hogy a Balaton négy évszakos legyen, azaz - karantén- és vírusmentes időszakban - programok, érdekességek egész évben várják az ott élőket és az odalátogatókat.

A home office a koronavírus-járvány következtében sok munkakörben és cégnél vált tömegessé. Nincs kizárva, hogy a pandémia elmúltával sokan megmaradnak az otthoni munkavégzés mellett, és egyre több cég fogja lehetővé tenni ezt. Azoknak, akik egyébként nem szeretnek zsúfolt belvárosi környezetben élni, ez a lehetőség reális alternatívát kínál. A home office-ra vonatkozó szabályozások, munkaköri kötelességek például a legtöbb esetben azt jelenthetik, hogy ugyan nem kell mindennap megjelenni az irodában, de a hét közepén - akár egy hosszú, részben távmunkával töltött hétvégét követően - egy-két napra igen.

Nem arról van szó, hogy a járvány lecsengésével tömegesen jelennek meg az ilyen motivációval költöző vevők a lakáspiacon, csak azt jeleztük, hogy a home office a mindennapok részévé válik, amely bizonyos ingatlanpiaci átalakulásokat is hoz magával

- jegyezte meg Incze Zsombor, jelezve, hogy az iroda­piacon is várható némi átrendeződés. "Ha minden munkatárs csak egy napot otthonról dolgozhat, azt jelenti, hogy húsz százalékkal kisebb irodára van szüksége a cégnek. Persze ez esetben más kérdések is felvetődnek, hiszen a legtöbben szeretik az állandóságot, azt, hogy saját helyük van, és mindig ugyanazok a kollégák ülnek mellettük" magyarázta Incze Zsombor. A projektvezető szerint nem látszik még egészen, mit okoz a járvány, de tömeges irodafelmondásokra nem kell számítani.

