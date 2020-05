Fontos! Ezt feltétlenül tudnod kell a rezsiutalványokról

A rezsiutalványt a kormány tavaly ősszel megbecsülése jeleként biztosította nagyjából 2,6 millió nyugdíjas részére. A juttatás, annak kézbesítése és felhasználása sikeresnek tekinthető, hiszen a jogosultak 98 %-a kézhez vette az utalványt. Az átvett utalványok 95 %-át - több mint 21,5 milliárd forint értékben - pedig már fel is használták a gáz- és villanyszámlák kifizetésére. Az átvett, de még fel nem használt utalványokat (5%) az érintettek 2020. május 31-ig válthatják be.

Egy hónap maradt a még fel nem használt rezsiutalványok beváltására. A veszélyhelyzet miatt ez jelenleg csak a postákon lehetséges. Javasoljuk az idősebb, a járványban veszélyeztetett korosztálynak, hogy a rezsiutalványok felhasználását, postai beváltását bízzák a család fiatalabb tagjaira. Ha mégis saját maguk kénytelenek megtenni, akkor érdemes nyitáskor érkezni, a postákon ugyanis a nyitást követő első órában elsőbbséget biztosítanak az ügyintézésben.

A rezsiutalványok beváltására 2019 szeptemberétől volt lehetőség, a felhasználási határidőt a kormány meghosszabbította 2020. május 31-ig. Az utalványokat földgáz- és villamosenergia szolgáltatás kifizetéséhez lehet felhasználni. A befizetésnél az utalványok összege nem haladhatja meg a csekken szereplő összeget, a különbséget csak készpénzzel lehet kiegészíteni. A rezsiutalványokról érdeklődni továbbra is a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet.

Fónagy János, nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár elmondta: "A kormány által nyújtott rezsiutalvány jelentős segítséget nyújtott a nyugdíjellátásban részesülők számára. Továbbra is fontosnak tartjuk az idősek támogatását, hiszen ők az életüket ledolgozták ezért az országért, és felnevelték gyermekeiket. Ezért is döntöttünk úgy, hogy 2021-től visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. Ezen felül a nyugellátásban részesülők a gazdaság eredménye alapján nyugdíjprémiumra is jogosultak."

