Ilyen a Covid óta most történt először: riadót fújt a WHO, újabb világjárványtól tartanak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetést adott ki a közel-keleti légúti szindróma koronavírus (MERS-CoV) esetszámainak növekedése miatt, miután Szaúd-Arábiában és Franciaországban új megbetegedéseket jelentettek - írja a Daily Star.

A WHO december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztrált, amelyek közül négy halálos kimenetelű volt. A megbetegedések közül 17 Szaúd-Arábiából, kettő pedig Franciaországból származott.

A szervezet közleményében kiemelte, hogy 2025. június 4. és december 21. között a szaúdi egészségügyi minisztérium hét MERS-CoV fertőzést jelentett, köztük két halálesetet. Bár ezek az esetek nem változtatják meg a globális és regionális kockázatértékelést, amely továbbra is mérsékelt szintű, jelzik, hogy a vírus bizonyos országokban továbbra is fenyegetést jelent.

A MERS-CoV elsősorban dromedár tevéket fertőz meg, és rendszeresen átterjedhet emberre is. A betegség tünetei közé tartozik a láz, köhögés, légszomj, hasmenés és hányás. Súlyos esetekben a fertőzés halálos kimenetelű lehet. Jelenleg nem áll rendelkezésre vakcina a MERS-CoV ellen.

A figyelmeztetés időzítése különösen fontos, mivel világszerte növekszik az adenovírus-fertőzések száma is, bár ezek többsége enyhe lefolyású.