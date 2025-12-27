2025. december 27. szombat János
1 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A hepatitis vírus HBV, HCV krónikus betegséget, májgyulladást okoz. A vírusellenes antitestes kezelések diagnosztizálják a fertőzést, a cirrózist, a fibrózist. A hepatotróp vírusok biológiája, genotípusa befolyásolja az egészséget. 3D
Egészség

Ilyen a Covid óta most történt először: riadót fújt a WHO, újabb világjárványtól tartanak

Pénzcentrum
2025. december 27. 19:02

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetést adott ki a közel-keleti légúti szindróma koronavírus (MERS-CoV) esetszámainak növekedése miatt, miután Szaúd-Arábiában és Franciaországban új megbetegedéseket jelentettek - írja a Daily Star.

A WHO december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztrált, amelyek közül négy halálos kimenetelű volt. A megbetegedések közül 17 Szaúd-Arábiából, kettő pedig Franciaországból származott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szervezet közleményében kiemelte, hogy 2025. június 4. és december 21. között a szaúdi egészségügyi minisztérium hét MERS-CoV fertőzést jelentett, köztük két halálesetet. Bár ezek az esetek nem változtatják meg a globális és regionális kockázatértékelést, amely továbbra is mérsékelt szintű, jelzik, hogy a vírus bizonyos országokban továbbra is fenyegetést jelent.

Kapcsolódó cikkeink:

A MERS-CoV elsősorban dromedár tevéket fertőz meg, és rendszeresen átterjedhet emberre is. A betegség tünetei közé tartozik a láz, köhögés, légszomj, hasmenés és hányás. Súlyos esetekben a fertőzés halálos kimenetelű lehet. Jelenleg nem áll rendelkezésre vakcina a MERS-CoV ellen.

A figyelmeztetés időzítése különösen fontos, mivel világszerte növekszik az adenovírus-fertőzések száma is, bár ezek többsége enyhe lefolyású.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #vírus #betegség #who #franciaország #világjárvány #covid-19 #egészségügyi világszervezet #vírusfertőzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:02
18:33
18:04
17:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
2025. december 26.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 27. szombat
János
52. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
4 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
1 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
4
2 hete
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
5
2 hete
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 27. 19:16
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
Pénzcentrum  |  2025. december 27. 18:04
Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?
Agrárszektor  |  2025. december 27. 18:32
Komoly marhahús-ellenőrzés kezdődik: ez sokakat érinthet