Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?

Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon. Beszélgettünk többek között a DHL regionális vezetőivel, Kassai Lajos lovasíjásszal, Szilágyi Áron olimpiai bajnokkal és Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója is elrulta a Tippmix kulisszatitkait. A magyar sörpiac visszaesésétől a sportfogadás extrém nyereményein át egészen a gazdasági felzárkózás esélyeiig számos, a mindennapokat is érintő téma került fókuszba. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb és legolvasottabb anyagait.

Az ünnepek környékén sem lassult le az élet: az elmúlt napokban is sorra érkeztek azok az írások, amelyek a magyar gazdaság, a pénztárcákat érintő változások és a társadalmi folyamatok legfontosabb kérdéseit járták körül. Volt szó súlyos piaci visszaesésekről, meglepő gazdasági kilátásokról, rendhagyó életutakról és arról is, hogyan költenek – vagy éppen nyernek – nagyot a magyarok.

Heti válogatásunkban összegyűjtöttük azokat a cikkeket és interjúkat, amelyek a legtöbb olvasót megmozgatták, elgondolkodtattak vagy éppen megleptek. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlókra.

Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj

A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el: az öt legnagyobb gyártó adatai alapján a hazai sörfogyasztás mintegy 10 százalékkal esett vissza egy év alatt, miközben a vendéglátás részesedése óriásit bukott. A piac egészét egyszerre nyomja a kereslet gyengülése, a növekvő költségek, a jövedéki adó és a visszaváltási rendszer drágulása, miközben 2026-ban újabb áremelések lehetősége is a levegőben van. Körképünkben nagyüzemi és craft sörfőzdéket kérdeztünk arról, hogyan élték meg a 2025-ös évet, és hogy a vásárlók mire számíthatnak 2026-ban.

EZ IS ÉRDEKELHET Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon Az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált.

EZ IS ÉRDEKELHET Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak.

Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Tízmilliókat kaszáltak a magyar sportfogadók 2025-ben, és egyre merészebb szorzókat játszanak meg, így egyáltalán nem meglepő a nyeremények komoly összege - ezt mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója. Kérdeztük arról, hogy mi az innováció szerepe a jelenlegi szerencsejáték-piacon, és hogyan alakítják az oddsokat versenyhelyzetben. És a kulisszák mögé is beleshettünk, hogy megtudjuk: kiből lehet oddsmester, aki a szorzókat határozza meg a főhadiszálláson. Interjú.

EZ IS ÉRDEKELHET Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények Egyszerű trükkökkel egészségesebb és olcsóbb is lehet a karácsonyi menü, a dietetikusok szerint a tudatosság az egyik kulcs.

EZ IS ÉRDEKELHET Népszerű trópusi csemege teremhet dögivel a magyar földeken: ellenálóbb a búzánál, kukoricánál, napraforgónál is A földimogyoró a jövő alternatív növénye lehet a hazai szántóföldeken. Jobban alkalmazkodik a megváltozott klímához a búzánál, kukoricánál, napraforgónál.

Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”

Kaposmérő mellett, a somogyi dombok között terül el a Kassai-völgy: 15 hektárnyi idill, tavakkal és ludakkal, szelíd hollóval, legelésző lovakkal és szürkemarhákkal. Fent a dombon egy 180 éves kazak jurta, lent a tónál Makovecz-stílusú organikus épületek, itt él a világhírű lovasíjász családjával, és neveli nagy-nagy szabadságban állatait. Az egyik alapelve: „Tartsd a jószágot természete szerint.” Nincsenek villanypásztorok, a malacokat sem zárják ólba. Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a völgyben a nap, kantárral a kézben kivezettük mi is a lovakat a legelőre. Délidőben, egy tál babgulyás mellett, a festői panorámájú nappaliban folytattuk a beszélgetést. Megannyi téma jött elő: íjászatról, lovakról, kulturális nívóról, társadalmi megosztottságról – a völgyön innen és túl.

EZ IS ÉRDEKELHET Műfenyő vagy igazi? Lehull a lepel a műanyag karácsonyfákról: döbbenet, miből készítik valójában Mennyit ér egy karácsonyfa? Pár ezer forintot vagy akár 5 milliárdot? És vajon mennyit költünk karácsonyfára világszerte? Mutatjuk!

Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egy friss nemzetközi gazdasági előrejelzés szerint Magyarország hosszú távon közelebb kerülhet Ausztria életszínvonalához, mint azt korábban sokan gondolták. A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP alapján a magyar gazdaság felzárkózási pályája kedvezőbb lehet, mint több nyugat-európai országé. A kilátások hátterében a termelékenység javulása, a technológiai felzárkózás és a tőkevonzó képesség áll. A folyamat ugyanakkor nem automatikus: a demográfiai kihívások és a gazdaságpolitikai döntések kulcsszerepet játszanak a magyar esélyek alakulásában.

EZ IS ÉRDEKELHET Beindult a karácsonyi bírság-nagyüzem: 300 ezerre büntethetik, aki erre nem figyel az ünnepek alatt Rengeteg hulladék keletkezik karácsonykor a csomagolóanyagokból, de ezt ne kazánban vagy kályhában égessük el! És az idei karácsonyfa sem tüzelőnek való.

EZ IS ÉRDEKELHET Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken 2025 nem kímélte a vidéki vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak.

Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám

Három olimpiai arany, világbajnoki címek, évtizedes dominancia, de ki az ember a vívó mögött, amikor leteszi a kardot? Karácsonyi nagyinterjúnkban Szilágyi Áronnal nem a vívásról beszélgettünk, hanem mindarról, ami mögötte van: időről, férfiszerepekről, kudarcokról és fordulópontokról, apaságról, félelmekről, pénzről és a sportpálya utáni életről. Interjú

EZ IS ÉRDEKELHET Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté.

Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?

Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal: dunai hajós vacsorák, fine dining gálamenük, rooftop partik és hajnalig tartó klubbulik várják azokat, akik különleges helyen koccintanának 2026-ra. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb, legkülönlegesebb és leggyorsabban fogyó szilveszteri ajánlatokat – hogy könnyebb legyen megtalálni az idei tökéletes évbúcsúztatót.