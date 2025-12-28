A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon. Beszélgettünk többek között a DHL regionális vezetőivel, Kassai Lajos lovasíjásszal, Szilágyi Áron olimpiai bajnokkal és Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója is elrulta a Tippmix kulisszatitkait. A magyar sörpiac visszaesésétől a sportfogadás extrém nyereményein át egészen a gazdasági felzárkózás esélyeiig számos, a mindennapokat is érintő téma került fókuszba. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb és legolvasottabb anyagait.
Az ünnepek környékén sem lassult le az élet: az elmúlt napokban is sorra érkeztek azok az írások, amelyek a magyar gazdaság, a pénztárcákat érintő változások és a társadalmi folyamatok legfontosabb kérdéseit járták körül. Volt szó súlyos piaci visszaesésekről, meglepő gazdasági kilátásokról, rendhagyó életutakról és arról is, hogyan költenek – vagy éppen nyernek – nagyot a magyarok.
Heti válogatásunkban összegyűjtöttük azokat a cikkeket és interjúkat, amelyek a legtöbb olvasót megmozgatták, elgondolkodtattak vagy éppen megleptek. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlókra.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el: az öt legnagyobb gyártó adatai alapján a hazai sörfogyasztás mintegy 10 százalékkal esett vissza egy év alatt, miközben a vendéglátás részesedése óriásit bukott. A piac egészét egyszerre nyomja a kereslet gyengülése, a növekvő költségek, a jövedéki adó és a visszaváltási rendszer drágulása, miközben 2026-ban újabb áremelések lehetősége is a levegőben van. Körképünkben nagyüzemi és craft sörfőzdéket kérdeztünk arról, hogyan élték meg a 2025-ös évet, és hogy a vásárlók mire számíthatnak 2026-ban.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Tízmilliókat kaszáltak a magyar sportfogadók 2025-ben, és egyre merészebb szorzókat játszanak meg, így egyáltalán nem meglepő a nyeremények komoly összege - ezt mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója. Kérdeztük arról, hogy mi az innováció szerepe a jelenlegi szerencsejáték-piacon, és hogyan alakítják az oddsokat versenyhelyzetben. És a kulisszák mögé is beleshettünk, hogy megtudjuk: kiből lehet oddsmester, aki a szorzókat határozza meg a főhadiszálláson. Interjú.
Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
Kaposmérő mellett, a somogyi dombok között terül el a Kassai-völgy: 15 hektárnyi idill, tavakkal és ludakkal, szelíd hollóval, legelésző lovakkal és szürkemarhákkal. Fent a dombon egy 180 éves kazak jurta, lent a tónál Makovecz-stílusú organikus épületek, itt él a világhírű lovasíjász családjával, és neveli nagy-nagy szabadságban állatait. Az egyik alapelve: „Tartsd a jószágot természete szerint.” Nincsenek villanypásztorok, a malacokat sem zárják ólba. Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a völgyben a nap, kantárral a kézben kivezettük mi is a lovakat a legelőre. Délidőben, egy tál babgulyás mellett, a festői panorámájú nappaliban folytattuk a beszélgetést. Megannyi téma jött elő: íjászatról, lovakról, kulturális nívóról, társadalmi megosztottságról – a völgyön innen és túl.
Egy friss nemzetközi gazdasági előrejelzés szerint Magyarország hosszú távon közelebb kerülhet Ausztria életszínvonalához, mint azt korábban sokan gondolták. A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP alapján a magyar gazdaság felzárkózási pályája kedvezőbb lehet, mint több nyugat-európai országé. A kilátások hátterében a termelékenység javulása, a technológiai felzárkózás és a tőkevonzó képesség áll. A folyamat ugyanakkor nem automatikus: a demográfiai kihívások és a gazdaságpolitikai döntések kulcsszerepet játszanak a magyar esélyek alakulásában.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
Három olimpiai arany, világbajnoki címek, évtizedes dominancia, de ki az ember a vívó mögött, amikor leteszi a kardot? Karácsonyi nagyinterjúnkban Szilágyi Áronnal nem a vívásról beszélgettünk, hanem mindarról, ami mögötte van: időről, férfiszerepekről, kudarcokról és fordulópontokról, apaságról, félelmekről, pénzről és a sportpálya utáni életről. Interjú
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal: dunai hajós vacsorák, fine dining gálamenük, rooftop partik és hajnalig tartó klubbulik várják azokat, akik különleges helyen koccintanának 2026-ra. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb, legkülönlegesebb és leggyorsabban fogyó szilveszteri ajánlatokat – hogy könnyebb legyen megtalálni az idei tökéletes évbúcsúztatót.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
