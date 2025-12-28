2025. december 28. vasárnap Kamilla
Ausztria, Bécs, Parlament
Gazdaság

Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?

Pénzcentrum
2025. december 28. 19:04

Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon. Beszélgettünk többek között a DHL regionális vezetőivel, Kassai Lajos lovasíjásszal, Szilágyi Áron olimpiai bajnokkal és Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója is elrulta a Tippmix kulisszatitkait. A magyar sörpiac visszaesésétől a sportfogadás extrém nyereményein át egészen a gazdasági felzárkózás esélyeiig számos, a mindennapokat is érintő téma került fókuszba. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb és legolvasottabb anyagait.

Az ünnepek környékén sem lassult le az élet: az elmúlt napokban is sorra érkeztek azok az írások, amelyek a magyar gazdaság, a pénztárcákat érintő változások és a társadalmi folyamatok legfontosabb kérdéseit járták körül. Volt szó súlyos piaci visszaesésekről, meglepő gazdasági kilátásokról, rendhagyó életutakról és arról is, hogyan költenek – vagy éppen nyernek – nagyot a magyarok.

Heti válogatásunkban összegyűjtöttük azokat a cikkeket és interjúkat, amelyek a legtöbb olvasót megmozgatták, elgondolkodtattak vagy éppen megleptek. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlókra.

Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj

A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el: az öt legnagyobb gyártó adatai alapján a hazai sörfogyasztás mintegy 10 százalékkal esett vissza egy év alatt, miközben a vendéglátás részesedése óriásit bukott. A piac egészét egyszerre nyomja a kereslet gyengülése, a növekvő költségek, a jövedéki adó és a visszaváltási rendszer drágulása, miközben 2026-ban újabb áremelések lehetősége is a levegőben van. Körképünkben nagyüzemi és craft sörfőzdéket kérdeztünk arról, hogyan élték meg a 2025-ös évet, és hogy a vásárlók mire számíthatnak 2026-ban.

Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Tízmilliókat kaszáltak a magyar sportfogadók 2025-ben, és egyre merészebb szorzókat játszanak meg, így egyáltalán nem meglepő a nyeremények komoly összege - ezt mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója. Kérdeztük arról, hogy mi az innováció szerepe a jelenlegi szerencsejáték-piacon, és hogyan alakítják az oddsokat versenyhelyzetben. És a kulisszák mögé is beleshettünk, hogy megtudjuk: kiből lehet oddsmester, aki a szorzókat határozza meg a főhadiszálláson. Interjú.

Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”

Kaposmérő mellett, a somogyi dombok között terül el a Kassai-völgy: 15 hektárnyi idill, tavakkal és ludakkal, szelíd hollóval, legelésző lovakkal és szürkemarhákkal. Fent a dombon egy 180 éves kazak jurta, lent a tónál Makovecz-stílusú organikus épületek, itt él a világhírű lovasíjász családjával, és neveli nagy-nagy szabadságban állatait. Az egyik alapelve: „Tartsd a jószágot természete szerint.” Nincsenek villanypásztorok, a malacokat sem zárják ólba.  Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a völgyben a nap, kantárral a kézben kivezettük mi is a lovakat a legelőre. Délidőben, egy tál babgulyás mellett, a festői panorámájú nappaliban folytattuk a beszélgetést. Megannyi téma jött elő: íjászatról, lovakról, kulturális nívóról, társadalmi megosztottságról – a völgyön innen és túl.

Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is

Egy friss nemzetközi gazdasági előrejelzés szerint Magyarország hosszú távon közelebb kerülhet Ausztria életszínvonalához, mint azt korábban sokan gondolták. A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP alapján a magyar gazdaság felzárkózási pályája kedvezőbb lehet, mint több nyugat-európai országé. A kilátások hátterében a termelékenység javulása, a technológiai felzárkózás és a tőkevonzó képesség áll. A folyamat ugyanakkor nem automatikus: a demográfiai kihívások és a gazdaságpolitikai döntések kulcsszerepet játszanak a magyar esélyek alakulásában.

Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám

Három olimpiai arany, világbajnoki címek, évtizedes dominancia, de ki az ember a vívó mögött, amikor leteszi a kardot? Karácsonyi nagyinterjúnkban Szilágyi Áronnal nem a vívásról beszélgettünk, hanem mindarról, ami mögötte van: időről, férfiszerepekről, kudarcokról és fordulópontokról, apaságról, félelmekről, pénzről és a sportpálya utáni életről. Interjú

Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?

Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal: dunai hajós vacsorák, fine dining gálamenük, rooftop partik és hajnalig tartó klubbulik várják azokat, akik különleges helyen koccintanának 2026-ra. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb, legkülönlegesebb és leggyorsabban fogyó szilveszteri ajánlatokat – hogy könnyebb legyen megtalálni az idei tökéletes évbúcsúztatót.

 

 
#sportfogadás #ausztria #interjú #gazdaság #vásárlóerő #tippmix #gdp #sörpiac #szerencsejáték zrt #gazdasági növekedés #felzárkózás #szilágyi áron

