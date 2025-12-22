Ezt a hibát rengeteg magyar elköveti karácsonykor: bele sem gondolnak, fájdalmasak a következmények

Az ünnepi időszakban a késői, bőséges étkezések miatt minden harmadik ember tapasztalhat refluxos tüneteket. A zsíros, fűszeres ételek, édességek és alkohol fokozzák a gyomorsavtermelést, ami a nyelőcső nyálkahártyájának gyulladásához vezethet - hívta fel rá a figyelmet a Semmelweis Egyetem.

Dr. Barkai László, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika adjunktusa szerint az ünnepek alatt gyakran többet és nehezebb ételeket fogyasztunk, ráadásul késő este, gyakran alkohollal együtt. Ez túlterheli a gyomrot, fokozott savtermelést okoz, ami gyomorégéshez, puffadáshoz és refluxos panaszokhoz vezethet.

A savas visszaáramlás a nyelőcsőben égő érzést válthat ki, de akár komolyabb mellkasi fájdalmat is okozhat. Ha valaki savanyú vagy keserű ízt érez a szájában, akkor a mellkasi panasz hátterében inkább reflux áll, mint más probléma.

A lakosság 30-40 százaléka tapasztal időnként refluxos tüneteket, és mintegy ötöde szenved reflux betegségben. A túlsúllyal élőknél gyakoribbak ezek a panaszok, mivel a hasi zsírszövet nagyobb nyomást gyakorol a gyomorra.

A szakember szerint érdemes kerülni este a csokoládét, a zsíros, fűszeres, hagymás, paradicsomos és olajban sült ételeket. A töltött káposzta például nehezen emészthető, ezért inkább ebédre ajánlott, akkor is kisebb mennyiségben. Az alkohol, a szénsavas italok és a dohányzás szintén fokozhatják a refluxos tüneteket.

A megelőzés érdekében fontos, hogy lassabban együnk, jól megrágjuk az ételt, és inkább többször, kisebb adagokat fogyasszunk. Lefekvés előtt 2-3 órával már nem ajánlott étkezni a panaszok elkerülése érdekében.

A refluxos betegeknek segíthet, ha alváskor 30-40 fokkal megemelik a fejüket, és kerülik a szoros ruházatot étkezéskor. Ha a panaszok hetente háromnál többször jelentkeznek, érdemes orvoshoz fordulni, mert egyéb gyomor-bélrendszeri betegségek is okozhatnak fokozott savtúltermelést, ami gyógyszeres kezelést vagy akár sebészi beavatkozást igényelhet.