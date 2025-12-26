Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
Túletted magad karácsonykor? Ezek a kímélő ételek még jót is tesznek az emésztésnek
Itt az ünnepi szezon, ezzel együtt a családi összejövetelek, céges karácsonyi bulik, baráti találkozók része az étkezés is. A különböző események során, de az otthon töltött napok alatt is, rendszerint elcsábulunk a finom falatok láttán és gyakran megesik az is, hogy túlesszük magunkat. Ez szinte elkerülhetetlen, ha több helyre is megyünk vendégségbe, vagy mi magunk sütünk, főzünk, mert többen látogatnak meg minket. Ezért is jó, ha az ünnepeket követő napokban kímélő ételek kerülnek az asztalra, ehhez adunk néhány tippet.
Az ünnepi magyar ételek többféle módon elkészíthetők, ha mi főzzük, sütjük meg őket, akkor könnyebben oda tudunk figyelni az alapanyagok kiválasztására. Vendégségben, barátoknál, a rokoni körben viszont nem tudunk ott lenni a főzés folyamatánál, így belefuthatunk olajosabb, zsírosabb fogásokba is. Valjuk be, sokszor ezek a legfinomabb falatok az ünnepi asztalon: sült húsok, töltött káposzta, csak néhány közülük. Ebben az esetben saját tudatosságunk vezérelhet minket, hogy miből és mennyit eszünk. Hogy tartjuk magunkat a túlevéssel szemben.
A saját konyhánkban már más a helyzet! Érdemes az ünnepek alatt vagy karácsony után könnyű ételek felé fordulni, hiszen a több napos kiadós étkezés megterhelheti a szervezetünket. Ezt sokan meg is érzik. Éppen ezért gondoljunk a két ünnep közt olyan fogásokra, melyek diétás ételek, például epe kímélő ételek, gyomor kímélő ételek. A szervezetünk meg fogja hálálni!
Kímélő receptek: egyszerű fogások a gyomorfájdalmak ellen
Első körben érdemes kímélő levesek receptjei között keresgélni, majd utána jöhetnek az olyan diétás ételek, melyek picit tartalmasabbak, de nem nehezítenek el, nem puffasztanak fel. Gyomor kímélő ételek között első sorban gondoljunk a salátákra valamilyen szárnyas hús társaságában, a különböző főzelékek és pürék is hasznosak lehetnek.
Epe kímélő ételek receptjei között is érdemes kutatni, hiszen sokan az ünnepi nagy kajálások közben jönnek rá, hogy bizony van olyan étel, alapanyag, amit nem bír az epéjük. Receptek terén nekik is érdemes kipróbálni a püréket, leveseket. De nézzünk is néhány konkrét receptet!
Krémes sárgarépa leves tejszín nélkül
Hozzávalók:
- 4 nagyobb sárgarépa,
- 1 kisebb burgonya,
- 500 ml zöldségleves,
- egy teáskanál olívaolaj,
- csipet só
Elkészítés:
A sárgarépát és a burgonyát kisebb darabokra vágjuk és puhára főzzük a levesben. Ezután mindent simára turmixolunk és hozzáadunk egy csepp olívaolajat. Enyhén sózzuk. Az eredmény egy bársonyos leves, amely nem terheli az emésztést.
Könnyű tavaszi zöldségleves
Hozzávalók:
- 1 db sárgarépa
- 1 db burgonya
- fél db karalábé
- egy negyed fej karfiol
- 3 evőkanál vaj
- 10 dkg zöldborsó
- 1,2l zöldségleves-alaplé (kockából is készíthetjük)
- só
- bors
- petrezselyem
Elkészítés:
A sárgarépát, a burgonyát és a karalábét meghámozzuk, majd mindet falatnyi darabokra vágjuk. A karfiolt kisebb rózsákra bontjuk. Egy lábasban felforrósítjuk a vajat. Megpirítjuk rajta az előkészített zöldségeket. Hozzáadjuk a borsót. Felöntjük az alaplével. Sóval és borssal ízesítjük, lefedjük, és közepes lángon kb. 25 percig főzzük. Közben a petrezselymet megmossuk, a leveleit letépkedjük. Az elkészült levest tányérokba merjük, és a petrezselyemlevelekkel, valamint egy kevés frissen őrölt borssal megszórva tálaljuk.
Karfiolpüré leves
Hozzávalók:
- 50 dkg karfiol
- 2 dl tejszín
- 1 db csirke húsleves kocka
- ízlés szerint só
- ízlés szerint őrölt bors
- ízlés szerint őrölt köménymag
Elkészítés:
A karfiolt felrakjuk 1,5 l vízbe, és a húsleves kockával főlni. Fűszerezzük, ízlés szerint. Ha megfőtt, akkor botmixerrel pépesítjük. Ezután beletesszük a tejszínt. Jól elkeverjük. Kenyér kockákat pirítunk sütőben. Kész a finom krémlevesünk.
Zöldborsófőzelék
Hozzávalók:
- 1 kg zöldborsó
- 3 g vaj (vagy olívaolaj)
- 3 púpozott evőkanál finomliszt
- 4 dl főzőtejszín (vagy tej)
- 5 dl alaplé (vagy víz)
- 1 csapott ek cukor
- 1 csokor petrezselyem
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerin
Elkészítés:
A zöldborsót tisztítsuk meg, mossuk át, majd csepegtessük le. A borsót kevés vajon vagy olajon pároljuk pár percig egy edényben. Adjuk hozzá a friss petrezselymet, majd a lisztet, és pirítsuk meg kicsit. Öntsük fel a tejszínnel (vagy a tejjel) és az alaplével (vagy vízzel), majd sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a cukrot, és főzzük addig, amíg a borsó teljesen megpuhul, a lé pedig felforr. Ezután egy botmixer segítségével turmixoljuk össze a főzeléket. Nem szükséges az összes borsót leturmixolni, elég addig, amíg szép zöld színe nem lesz. Ízlés szerint fogyasszuk fasírttal, virslivel vagy főtt tojással.
Joghurtos csirkemell görögsalátával
Hozzávalók a salátához:
- egy fej jégsaláta
- 1 db kígyóuborka
- egy kis doboz koktélparadicsom
- 1 db lilahagyma
- 20 dkg fetasajt
- néhány szem olívabogyó, ízlés szerint
- 2 evőkanál olívaolaj
- 2 teáskanál oregánó
Hozzávalók a csirkemellhez:
- 50 dkg csirkemell
- egy doboz natúr joghurt
- só
- bors
- 2 db citrom reszelt héja
Elkészítés:
Görögsalátához egy üveg edényt kibélelünk a kockára vágott jégsalátával. Rárétegzzük a kisebb darabokra vágott kígyóuborkát, a koktélparadicsomot, és az apróra vágott lilahagymát. A saláta tetejére kockára vágott fetasajtot és olívabogyót teszünk. Meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal és meghintjük oregánóval, ezután berakjuk a hűtőbe.
A csirkemell elkészítéséhez edénybe öntjük a joghurtot, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és belekeverjük a reszelt citromhéjat. A kockára vágott csirkemellet a joghurtos pácba forgatjuk. Serpenyőben kevés olívaolajat forrósítunk, beletesszük a pácolt csirkemelleket, és alacsony hőfokon addig sütjük, amíg a folyadék el nem párolódik alóla, a joghurt pedig rásül a húsra. Ezután a salátával együtt fogyaszthatjuk.
