Egy egészségügyi dolgozó sebészeti kesztyűben lévő keze, amint a COVID-19 vakcina folyadékot húzza ki az injekciós üvegből a beteg beoltásához.
Egészség

Újabb komoly mellékhatást találtak a Covid-oltásoknál: sokan kiakadtak, érik a botrány?

Pénzcentrum
2025. december 20. 12:28

Holland kutatók szerint a Covid–19 elleni oltások átmenetileg kismértékben növelhetik az övsömör kialakulásának kockázatát, de az összefüggés gyenge, és csak bizonyos csoportokat érint - tudósított a Daily Mail.

A Groningeni Egyetem kutatói több mint kétmillió, legalább 12 éves, Covid–19 ellen beoltott személy egészségügyi adatait elemezték, és összefüggést találtak az oltások és az övsömör kialakulásának kockázata között.

Az eredmények szerint az oltást követő 28 napban átlagosan 7 százalékkal nőtt az övsömör kialakulásának esélye. A harmadik, emlékeztető mRNS-vakcina után ez a növekedés 21 százalékos volt, míg férfiaknál a vektoralapú oltóanyagok esetében 38 százalékos kockázatemelkedést mértek.

Az övsömört a bárányhimlő vírusa okozza, amely a gyermekkori fertőzés után évtizedekig szunnyadhat a szervezetben. A kutatók feltételezése szerint az oltást követően átmenetileg csökkenhet bizonyos immunsejtek, a limfociták száma, ami lehetővé teheti a vírus újraaktiválódását. Az ismételt oltások a T-sejtek működését is ideiglenesen gyengíthetik.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a kockázatnövekedés csekély, átmeneti, és csak meghatározott csoportokat érint. Az övsömör eseteinek döntő többségét háziorvosi rendelőben látják el, kórházi kezelésre csak ritkán van szükség. A vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot az oltás és az övsömör között, csupán egy gyenge, rövid távú összefüggésre utal.

Egy korábbi, áprilisban publikált olasz tanulmány szerint az övsömör miatt kórházba került, 50 év feletti betegek körében hétszeres volt a demencia kialakulásának kockázata. A leginkább érintett korosztály az 50–65 évesek csoportja volt, vagyis fiatalabb, mint a demencia tipikus megjelenési életkora.

Eközben sajtóértesülések szerint az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) a legsúlyosabb, úgynevezett fekete dobozos figyelmeztetés elhelyezését fontolgatja a Covid–19 vakcinák alkalmazási előírásában.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #vírus #védőoltás #kutatás #covid-19 #covid #covid oltás

