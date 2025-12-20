A társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára válik elérhetővé egy új elektronikus felület.
Újabb komoly mellékhatást találtak a Covid-oltásoknál: sokan kiakadtak, érik a botrány?
Holland kutatók szerint a Covid–19 elleni oltások átmenetileg kismértékben növelhetik az övsömör kialakulásának kockázatát, de az összefüggés gyenge, és csak bizonyos csoportokat érint - tudósított a Daily Mail.
A Groningeni Egyetem kutatói több mint kétmillió, legalább 12 éves, Covid–19 ellen beoltott személy egészségügyi adatait elemezték, és összefüggést találtak az oltások és az övsömör kialakulásának kockázata között.
Az eredmények szerint az oltást követő 28 napban átlagosan 7 százalékkal nőtt az övsömör kialakulásának esélye. A harmadik, emlékeztető mRNS-vakcina után ez a növekedés 21 százalékos volt, míg férfiaknál a vektoralapú oltóanyagok esetében 38 százalékos kockázatemelkedést mértek.
Az övsömört a bárányhimlő vírusa okozza, amely a gyermekkori fertőzés után évtizedekig szunnyadhat a szervezetben. A kutatók feltételezése szerint az oltást követően átmenetileg csökkenhet bizonyos immunsejtek, a limfociták száma, ami lehetővé teheti a vírus újraaktiválódását. Az ismételt oltások a T-sejtek működését is ideiglenesen gyengíthetik.
A szerzők hangsúlyozzák, hogy a kockázatnövekedés csekély, átmeneti, és csak meghatározott csoportokat érint. Az övsömör eseteinek döntő többségét háziorvosi rendelőben látják el, kórházi kezelésre csak ritkán van szükség. A vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot az oltás és az övsömör között, csupán egy gyenge, rövid távú összefüggésre utal.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egy korábbi, áprilisban publikált olasz tanulmány szerint az övsömör miatt kórházba került, 50 év feletti betegek körében hétszeres volt a demencia kialakulásának kockázata. A leginkább érintett korosztály az 50–65 évesek csoportja volt, vagyis fiatalabb, mint a demencia tipikus megjelenési életkora.
Eközben sajtóértesülések szerint az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) a legsúlyosabb, úgynevezett fekete dobozos figyelmeztetés elhelyezését fontolgatja a Covid–19 vakcinák alkalmazási előírásában.
Sokan, éppen amikor végre letették a stresszt és nyugalomban ünnepelnének, betegszenek le év végére, vagy pont karácsonykor kapnak el valamit a rokonoktól. A patika meg...
A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében
A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686 fő halt meg.
A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
A karácsony kiváló alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük a halfogyasztás hagyományát és egészségmegőrző szerepét.
Amit évtizedek óta igazságnak hiszünk a fogászatban, sokszor inkább árt, mint használ.
Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.
Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Európa öregszik, de Magyarországon belül is óriásiak a különbségek. Hol élnek a leghosszabb ideig, és mit jelent ez a jövőnkre nézve?
A kávéfogyasztás egészségmegőrző hatásait számos kutatás igazolta, köztük a Semmelweis Egyetemé is. Nem mindegy azonban, hogyan fogyasztjuk az italt.
A TikTok algoritmusa előnyben részesíti a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat.
Rámehet erre az egészséged az ünnepi készülődésben: sokan nem figyelnek rá, pedig nagy veszélyt jelez
Egy felmérés szerint a magyarok 73 százaléka már egy átlagos munkanapon is legalább közepes mértékű stresszt él át, a karácsony előtti időszakban tovább nő a...
A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon.
Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város
Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.
Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns
Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent - erről ír hosszabban Kemenesi Gábor, virológus.
Miért választják egyre többen a gyermektelen életet? Pszichológust kérdeztünk a döntés mögötti okokról.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.