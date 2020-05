Újra el lehet kapni a koronavírust? Ez derült ki a gyógyultak pozitív tesztjeiről

Fals pozitívak voltak azok a tesztek, amelyek újrafertőződést mutattak ki koronavírusból kigyógyult betegeknél.

Elhalt vírusok RNS-ét érzékelték azok a tesztek, amelyekkel a betegek újrafertőződését mutatták ki, ami a PCR-teszt korlátaiból fakad. Ez ugyanis nem tudja minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy élő vagy már elpusztult vírust érzékel-e, azaz falspozitív eredményhez is vezethet - írja az Independent. Maria van Kerkhove, a WHO munkatársa is megerősítette a BBC-nek, hogy nem újrafertőződésről vagy a vírus reaktiválódásáról van szó, hanem arról, hogy a teszt a tüdő gyógyulása során elpusztult sejteket érzékeli pozitívnak.

A szöuli járványügyi szakértői csapat szerint nagyon kevés, vagy nulla az esélye annak, hogy a betegek szervezete által termelt antitestek újrafertőződést okoznának.

Tehát vélhetően akik átestek a fertőzésen, azok hosszabb távon immunissá válhatnak. Áprilisban Jakab Ferenc, a koronavírus akciócsoport vezetője is arról beszélt, hogy ha valaki elkapja az új koronavírust, az rögtön utána valószínűleg nem kapja el újra. Azt mondta, az eddigi kutatások szerint azoknál, akiknél enyhe vagy tünetmentes a fertőzés, kevesebb antitestet mutatnak ki a vizsgálatok, de az alapján, amit a koronavírusokról tudunk, még náluk is valószínűsíthető, hogy a fertőzés után 1-3 évig valamiféle védettséget élveznek az újrafertőződéssel szemben - emlékeztet a 444.

Címlapkép: Getty Images