Itt a nagy tojás-titok: így kell helyesen tárolni a tojást, és eddig fogyasztható biztonságosan

A tojás az egyik leggyakrabban használt alapélelmiszer, mégis sokan hibáznak a tárolásával és felhasználásával kapcsolatban. Bár rendkívül értékes fehérje- és vitaminforrás, nem megfelelő kezelés esetén komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet – hívta fel a figyelmet Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszer-biztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese.

Az egyik legfontosabb alapszabály, hogy nem szabad megszakítani a hűtési láncot. Ha a tojást a boltban hűtőpultból vásároljuk, akkor otthon is hűtőszekrényben kell tárolni. Ha viszont nem hűtve árulták, akkor megfelelő körülmények között – 2 és 18 Celsius-fok között, 70–80 százalékos páratartalom mellett – kamrában vagy spejzban is elhelyezhető - közölte Helik Ferenc az Infostartnak.

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a tojást már hazavitel után megmossák, sőt akár mosószerrel is megtisztítják. Ez azonban kifejezetten veszélyes - figyelmeztetett a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszer-biztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese. A tojáshéjat ugyanis egy természetes védőréteg borítja, amely megakadályozza, hogy baktériumok és szennyeződések jussanak a tojás belsejébe. A mosással ez a réteg megsérül, így a tojás gyorsabban romolhat. A tojást kizárólag közvetlenül a felhasználás előtt szabad megmosni, és csak akkor, ha valóban szennyezett.

Fontos az is, hogy a tojást a hűtőben elkülönítve tároljuk más élelmiszerektől, mivel a héjon maradhatnak olyan szennyeződések, amelyek keresztszennyeződést okozhatnak.

Felhasználáskor ajánlott a tojásokat egyenként egy külön edénybe feltörni. Így ha egy tojás romlott, nem szennyezi el a többit. A friss tojásnál a sárgája egyben marad, a fehérje jól elkülönül, és nincs kellemetlen szaga. Ha elszíneződést, bűzt vagy rendellenes állagot tapasztalunk, a tojást ki kell dobni.

Jogszabály szerint a tojás a megtojástól számított 28 napig használható fel. A bolti csomagoláson mindig szerepel a minőségmegőrzési idő. Otthoni körülmények között léteznek egyszerű ellenőrzési módszerek is: a legismertebb a vizes próba, amikor a tojást vízbe tesszük. Ha lesüllyed, általában még fogyasztható, ha lebeg, akkor nagy valószínűséggel romlott. Az is árulkodó jel, ha megrázva „kotyog”, ami a megnövekedett légbuborékra utal.

Előfordulhat, hogy a tojás már túllépte a csomagoláson jelzett dátumot, de érzékszervileg még megfelelő. Magánháztartásban ilyenkor – saját felelősségre – felhasználható, de kizárólag alapos hőkezelés után. Vendéglátásban és közétkeztetésben ez szigorúan tilos.

A szakember hangsúlyozta: lejárat utáni tojást csak legalább két percig, minimum 75 Celsius-fokon hőkezelve szabad elfogyasztani, és kerülni kell a nyers tojást tartalmazó ételeket. Kisgyermekeknek, időseknek és legyengült immunrendszerűeknek semmiképpen sem ajánlott ilyen tojásból készült ételt adni.

A megfelelő tárolás és körültekintő felhasználás nemcsak az élelmiszer pazarlását csökkenti, hanem az egészségünk védelmében is kulcsszerepet játszik.

