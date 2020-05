Hatalmas pofont kapott a vírustól a magyar autópiac: ebből nehéz lesz felállni

Brutális pofont kapott a magyar autópiac a koronavírustól: gyakorlatilag feleannyi személygépkocsi állt forgalomba idén áprilisban Magyarországon, mint egy évvel korábban. A nagy márkák mind-mind visszaestek, a legnagyobbat a Honda és a Suzuki zuhant a járvány miatti lassulás első teljes hónapjában - és még hol van a vége... A Pénzcentrum gyorselemzése a Datahouse friss adatai alapján.

Teljesen kicsinálta a koronavírus a magyar autópiacot, áprilisban konkrétan feleannyi gépkocsi állt forgalomba, mint 2019. negyedik hónapjában. Mialatt a tavalyi rekordévben áprilisban 12 421 autó állt forgalomba hazánkban, a Datahouse megküldte a Pénzcentrumnak a friss adatait, amelyek szerint ez idén áprilisban csak 6170 darab volt. Az alábbi csárton talán még drámaibban látszik a visszaesés, főképpen, hogy már márciusban is 14 százalékkal kevesebb autót állítottak forgalomba Magyarországon, mint egy évvel korábban.

Furcsa, de ebben a nehéz helyzetben is akad olyan márka, amely ha nem is túl sokat, de javítani tudott a tavaly áprilisi számain: a Toyota amellett, hogy 759 forgalomba állt gépkocsival megnyerte 2020. áprilisát, még 5,86 százalékkal túl is szárnyalta a tavaly ilyenkori mutatóját. A második legkelendőbb márka a múlt hónapban a Dacia volt, a harmadik pedig a Skoda. Az alábbi csárton látható, hogy szinte minden márka forgalomba helyezései csökkentek az előző évekhez képest.

A TOP 25 márka közül egyértelműen a Suzuki és a Honda bukta a legnagyobbat tavaly ilyenkorhoz képest: most áprilisban 80,79 százalékkal kevesebb Honda, és 78,9 százalékkal kevesebb Suzuki állt forgalomba, mint 2019. azonos hónapjában, de 70 százalék körüli csökkenést mutat az Opel és a Nissan is a vírus okozta válsághelyzet első teljes hónapjában. Összességében a legtöbb népszerű márkánál csökkentek a forgalomba helyezések, van, akinél 50-60 százalékkal is, de a "szerencsésebbek" legtöbbjénél is 27-47 százalék közötti a deficit.

A Toyota mellett javított még a forgalomba helyezéseinek számán, vagy nem zuhant be teljesen a Dacia (-2,19%), a Citroen (+2,56%), illetve a Jeep (-3,33%). Ezek mellett még a Lexus forgalomba helyezései nem csökkentek annyira drámaian, "csak" valamivel több, mint 11 százalékkal.

A modellek között még mindig a Dacia Lodgy vezeti az éves eladási listát, ebben vélhetően az játszik közre, hogy most kezdenek kipörögni a nagycsaládos autóvásárlási szerződések - ugye, a Lodgy az egyik legolcsóbb hétszemélyes a piacon, a 2,5 milliós állami kedvezménnyel akár féláron is meg lehet venni. Második helyen a Skoda Octavia áll 1553 forgalomba helyezett darabbal, a harmadik pedig a Toyota Corolla 1445-tel. A tavaly mindent vivő Suzuki Vitara most csak az ötödik legnépszerűbb autó a listán 1179 forgalomba állított modellel, a tavalyi ezüstérmes SX4 S-Cross pedig a tizedik helyen áll, eddig 908-at helyeztek forgalomba.

A járvány kapcsán érdemes azt is megjegyezni, hogy a kormányzati intézkedések miatt a szalonok és márkakereskedések csak délután 3-ig lehettek nyitva egészen május negyedikéig - azaz, Pest megyében és Budapesten még mindig érvényben vannak a szigorítások.