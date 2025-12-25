A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol nagyon nem.
Karácsonyi intelmeit osztotta meg Zacher Gábor: sokan nem tudják, mi minden lehet veszélyes karácsonykor, ezekre érdemes figyelni
A karácsony nemcsak a bejgliről és az ünnepi lakomákról szól, hanem számos rejtett veszélyt is tartogat – figyelmeztet Zacher Gábor. A toxikológus szerint több, ilyenkor gyakran használt dísznövény, dekoráció és szilveszteri kellék is mérgező vagy irritáló hatású lehet, különösen gyerekek és érzékenyebb felnőttek számára, ezért az ünnepi készülődés közben sem árt az óvatosság.
A karácsony nemcsak az ünnepi túlevésről szólhat, hanem olyan kevésbé ismert veszélyeket is rejt, amelyekre sokan nem gondolnak – hívta fel a figyelmet Zacher Gábor toxikológus friss Facebook-videójában.
Mint említi, számos, ilyenkor gyakran a lakásba kerülő növény és ünnepi kellék mérgező vagy irritáló hatású lehet, különösen gyerekek és érzékenyebb felnőttek esetében.
Zacher szerint a fagyöngy például olyan lektineket tartalmaz, amelyek hatása a rendkívül veszélyes ricinéhez hasonlítható: már néhány bogyó lenyelése is hányingert, hányást, hasmenést és komoly folyadékvesztést okozhat. A Mikulásvirág tejnedve szintén gondot jelenthet, mivel bőr- és szemirritációt válthat ki, ezért a letört leveleket nem ajánlott puszta kézzel megfogni. Az örökzöldek, például a tuja vagy a fenyőfélék gyantája erős kontaktallergén lehet, sokaknál komoly viszketést okozva.
A toxikológus kitért a magyal piros bogyóira és a jeruzsálemi cseresznyére is: előbbi hányást és hasmenést, utóbbi nagyobb mennyiségben akár légzésdepressziót és tudatzavart is kiválthat. Emellett veszélyforrás lehet a műhó spray belélegzése, amely asztmás rohamot idézhet elő, valamint a szilveszteri tűzijátékok, amelyek mérgező fémeket tartalmaznak, és lenyelésük vagy felrobbanásuk súlyos, akár életveszélyes állapothoz vezethet.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Zacher Gábor végül arra figyelmeztet: az angyalhaj bőr- és nyálkahártya-irritációt okozhat, a mákos ételeknél pedig nem a hatóanyagoktól, hanem a mértéktelen fogyasztástól kell tartani. Összegzése szerint a legfontosabb tanács változatlan: karácsonykor is érdemes odafigyelni az apróságokra, és vigyázni magunkra.
Címlapfotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA
Drasztikusan nő a pénisztörések száma Magyarországon: ezért nagyon hibás a pornó is, ez az egyik legnagyobb baj
Összegyűjtöttük a Pénzcentrum 2025-ben készült pszichológiai interjúinak legfontosabb tanulságait.
A kormány új rendelettel vezeti be az automatikus SMS- és e-mail-emlékeztetők küldését az egészségügyi vizsgálatokról.
Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat, 46 ezren influenzaszerű tünetekkel mentek.
Már a mindössze néhány napig tartó túlevés is képes tartósan megzavarni az agy és a bélrendszer közötti finom egyensúlyt.
Az adenovírus több mint 60 különböző törzse létezik, és szokatlanul ellenálló.
Egyszerű trükkökkel egészségesebb és olcsóbb is lehet a karácsonyi menü, a dietetikusok szerint a tudatosság az egyik kulcs.
A lakosság 30-40 százaléka tapasztal időnként refluxos tüneteket, és mintegy ötöde szenved reflux betegségben.
Idén a karácsony és a szilveszter is hosszú pihenést ígért, amikor viszont nem kellemes nyitva tartó patika után kutatni. Mutatjuk az ügyeletes gyógyszertárak listáját, amelyek...
Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.
Hitted volna? Ennyi mindenre jó a szódabikarbóna: gyurma, karácsonyfadísz is készülhet belőle - Gyomorégés esetén is jól jöhet
Cikkünkben sorra vesszük, mire jó a szódabikarbóna, mikor érdemes óvatosnak lenni vele és milyen esetekben érdemes inkább mást választani helyette.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság a legsúlyosabb, úgynevezett fekete dobozos figyelmeztetés elhelyezését fontolgatja a Covid–19 vakcinák dobozán.
Sokan, éppen amikor végre letették a stresszt és nyugalomban ünnepelnének, betegszenek le év végére, vagy pont karácsonykor kapnak el valamit a rokonoktól. A patika meg...
A kutatók remélik, hogy ez az áttörés segít a tengeri élővilágot fenyegető halálos veszélyek korai felismerésében.
Szilveszterkor továbbra sem tiltják be a tűzijátékokat Budapesten, ugyanakkor az idei évben a korábbinál jóval szigorúbb feltételek mellett lehet használni őket.
A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében
A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686 fő halt meg.
A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.