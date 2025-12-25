Karácsonyi intelmeit osztotta meg Zacher Gábor: sokan nem tudják, mi minden lehet veszélyes karácsonykor, ezekre érdemes figyelni

A karácsony nemcsak a bejgliről és az ünnepi lakomákról szól, hanem számos rejtett veszélyt is tartogat – figyelmeztet Zacher Gábor. A toxikológus szerint több, ilyenkor gyakran használt dísznövény, dekoráció és szilveszteri kellék is mérgező vagy irritáló hatású lehet, különösen gyerekek és érzékenyebb felnőttek számára, ezért az ünnepi készülődés közben sem árt az óvatosság.

Mint említi, számos, ilyenkor gyakran a lakásba kerülő növény és ünnepi kellék mérgező vagy irritáló hatású lehet, különösen gyerekek és érzékenyebb felnőttek esetében.

Zacher szerint a fagyöngy például olyan lektineket tartalmaz, amelyek hatása a rendkívül veszélyes ricinéhez hasonlítható: már néhány bogyó lenyelése is hányingert, hányást, hasmenést és komoly folyadékvesztést okozhat. A Mikulásvirág tejnedve szintén gondot jelenthet, mivel bőr- és szemirritációt válthat ki, ezért a letört leveleket nem ajánlott puszta kézzel megfogni. Az örökzöldek, például a tuja vagy a fenyőfélék gyantája erős kontaktallergén lehet, sokaknál komoly viszketést okozva.

A toxikológus kitért a magyal piros bogyóira és a jeruzsálemi cseresznyére is: előbbi hányást és hasmenést, utóbbi nagyobb mennyiségben akár légzésdepressziót és tudatzavart is kiválthat. Emellett veszélyforrás lehet a műhó spray belélegzése, amely asztmás rohamot idézhet elő, valamint a szilveszteri tűzijátékok, amelyek mérgező fémeket tartalmaznak, és lenyelésük vagy felrobbanásuk súlyos, akár életveszélyes állapothoz vezethet.

Zacher Gábor végül arra figyelmeztet: az angyalhaj bőr- és nyálkahártya-irritációt okozhat, a mákos ételeknél pedig nem a hatóanyagoktól, hanem a mértéktelen fogyasztástól kell tartani. Összegzése szerint a legfontosabb tanács változatlan: karácsonykor is érdemes odafigyelni az apróságokra, és vigyázni magunkra.

Címlapfotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA