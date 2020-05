Erre legalább jó ez a vírus: az emberek megtanulnak egy nagyon fontos dolgot

A koronavírus-járvány miatt a befektetési piacokon végigsöprő eladási hullámok ellenére az önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak továbbra is stabilan működnek. Sőt a tavalyi év, illetve az idei év járvány előtti kiemelkedő hozameredményei elegendő fedezetet biztosítanak a járvány eddigi másfél hónapjának visszaeséséhez. Márpedig a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításokat még ennél is hosszabb távon, minimum 10, 15 éves időtartamra érdemes értékelni.

A járvány azonban más téren is elgondolkodtatja az embereket, osztotta meg tapasztalatait a Pénztárszövetség. Felértékelődnek az egészség-megőrzést, bizonytalan jövőbeni helyzetekre történő felkészülést és az időskorra biztos anyagi hátteret célzó pénztári megtakarítások. Az egyszerűsödő eljárásoknak köszönhetően ma még könnyebben elérhetőek ezek a pénztári szolgáltatások. És ne feledjük: a pénztári befizetéseinkre évi 20 százalék, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés jár, amelyet minden évben, az adóbevallásban kell igényelnünk, azaz most - figyelmeztet a Pénztárszövetség.

A hirtelen jött koronavírus-járvány alapvető változásokat hozott a mindennapokban és átírta a gazdasági forgatókönyveket is. Emellett jelentős eladási hullámokat generált a befektetési piacokon. Ennek ellenére az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével (Pénztárszövetség) együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak az utóbbi években elért vagyongyarapodásnak, valamint a tagok és a munkáltatók befizetéseinek köszönhetően stabilan működnek.

A befektetési piacokon az elmúlt másfél hónapban látott negatív hangulat az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamát is kedvezőtlenül érintette. A kockázatos portfóliók tavalyi 14,9%-os átlaghozama 9,79%-kal, a közepes kitettségű befektetések 9,29%-os eredménye 5,48%-kal, míg az óvatosabb alapok 3,03%-os átlaghozadéka 1,8%-kal esett vissza. A napi adatok vizsgálata is bizakodásra ad okot, a számok ismét növekedésnek indultak, az átmeneti csökkenések szűnőben vannak.

Attraktív hozamok hosszú távon

Érdemes kiemelni, hogy a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításokat nem szabad napi, havi, vagy akár éves adatok alapján megítélni, hanem sokkal hosszabb távon, minimum 10, 15 éves időtartamban érdemes értékelni. Ez az időtartam kisimítja az átmeneti nagyobb ingadozásokat, így például az elmúlt 10 év 7,41%-os, 15 év pedig 6,87%-os éves átlaghozamot biztosított a tagoknak, hívta fel a figyelmet a Pénztárszövetség





A járvány hozta változások

A pénztárak stabil és fontos támaszt jelentenek, biztos kezekben vannak a nyugdíj-megtakarítások, az egészségkasszák tagjai pedig alapozhattak pénztárukra a járvánnyal kapcsolatban felmerült többletkiadások, bevételkiesések pótlásának finanszírozásában. Érdemes azonban az egészségpénztári kiadásokra felhasznált megtakarításokat mihamarabb pótolni, növelni az egészség megőrzés és a későbbi szolgáltatások finanszírozása érdekében. Fontos tényező, hogy a pénztári megtakarításokat az állam is támogatja azzal, hogy évente 20 százalék, maximum 150 ezer forint adó-visszatérítést vehetnek igénybe a tagok.



Az előrejelzések szerint a járvány hatására sok minden változásnak indult. A pénztártagok alkalmazkodnak a megváltozott élethelyzetekhez, a nyugdíjpénztárakban egyre többen hoznak pénzügyileg tudatos döntést és hosszú távon gondolkodva kezelik megtakarításukat, az egészségpénztárakban pedig az egyes szolgáltatások arányának változásában lehet mindezt megtapasztalni, többen vásárolnak gyógyszert, kevesebben vesznek igénybe szolgáltatást, nőtt az önsegélyező szolgáltatások száma. Az embereket elgondolkodtatja az ilyen, előre nem tervezett helyzetekre történő felkészülés, annak nehézségei, várhatóan felértékelődnek és keresettebbé válnak a megbízható, hosszú távú megtakarítási konstrukciók, különösen az időskorra anyagi biztonságot, valamint az egészség megőrzését célzó megoldások. Magyarországon az ilyen komplex szükségletekre a legkézenfekvőbb megoldásokat a közel már 30 éve köztünk lévő, jól ismert, megbízhatóan működő önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak nyújtják.

Mindezek mellett a járvány tanulságait a pénztárak is levonták. Digitalizálták eljárásaikat, működésükben további költséghatékonyságot növelő lépéseket vezettek be, rugalmas reakciókat alkalmaznak a váratlan helyzetek kezelésére, szabálymódosításokra vonatkozó indítványokat dolgoznak ki és juttatnak el a döntéshozókhoz, így téve még könnyebben elérhetővé szolgáltatásaikat, valósítják meg azon célkitűzésüket, hogy minél többen vehessék igénybe a pénztárak által nyújtott előnyöket, lehetőségeket.



Munkáltatói szerepkör felértékelődése

A pénztártagok számára most különösen kiemelt fontossággal bírnak a munkáltatói juttatások és általában is a pénztári megoldások, hiszen a pénztárakon keresztül önmaguk vagy családtagjaik számára számos elszámolható terméket vásárolhatnak és szolgáltatást fizethetnek. A tudatos és anyagilag nagyobb mozgástérrel rendelkező munkáltatók számára fontos lehetőség nyílt a célirányos egészségpénztári juttatások biztosítása, a munkavállalók egészségi állapotának megőrzése terén. A nyártól 2%-al csökkent adóteher mellett az e célból juttatott munkáltatói hozzájárulás és adomány a pénztártag/munkavállaló részére a 20% adókedvezmény igénybevétele hatására - ahogy azt az Pénztárszövetség korábban is kommunikálta - továbbra is kedvezőbb nettó összeget eredményezhet, mint a bérként fizetett jövedelem nettó összege. A munkáltató emellett 38,35%-os adófizetés mellett - összegben és dolgozói körben is - szabadon differenciálható célzott szolgáltatáson keresztül is juttathat támogatást munkavállalóinak. A tagok számára elérhető szolgáltatások sora is végtelen. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb lehetőség, hogy a moratórium alatt is fizetni vállalt banki hitel törlesztéshez továbbra is igényelhető pénztári támogatás, a keresőképtelenség és munkanélküliség idején is felhasználhatók a 180 napnál régebbi megtakarítások, a gyógyszertári szerek, fertőtlenítők, maszkok, kesztyűk vásárlására, nagybetegeknek gyógyászati segédeszközök beszerzésére (különös tekintettel a most a kórházakból elbocsátott nagyszámú ápolásra szoruló hozzátartozóra) stb. is lehetőség adódik a pénztárakon keresztül, támogatott formában."





Adóbevallás elkészítése egyben az adójóváírás igénylésének időszaka

Felhívják a pénztártagok figyelmét arra is, hogy a befizetések után igénybe vehető évi 20 százalék, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítést minden évben az adóbevallásban kell igényelni. És ne feledjük, hogy a tavalyi évtől immár a munkáltató által teljesített befizetések után is igényelhetjük ezt a támogatást - figyelmeztet a Pénztárszövetség.

